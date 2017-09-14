МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства
«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.
Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
detroytred написав:Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив. Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе. А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.
І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі.
Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла? Для тих хто НЕ дятел пояснюю 1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму Спочатку зроби сам... а тільки після того як зроби-радь комусь. 2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо) то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку? Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішов Тепер по суті.
Да по суті інше - ти знов прибріхуєш і на цьому будуєш. Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався. Тому й нема від тебе доповіді про результат в районі, місті. Так само закінчився рух з добровольцями і ще будь чим. Вичерпується. Твоє - якщо я отак зробив, то інші потім теж. Тому кейнси і Ко вирішують продовження руху, розвитку в реаліях, а не твоїх єралашиках.
Є економічні досягнення... а є ДІЇ в екстремальній ситуації.... Сьогодні ЕКСТРЕМАЛЬНА ситуація, своєрідна пожежа. Тому я кажу - коли бачиш пожежу коло себе - не чекай пожежників - дій сам... бо згориш. Саме на цьому і будуються мої пропозиції. Не для того щоб похизуватись , а для того щоб пояснити ми всі в одній лодці...
Казати та співати ти можеш, що хоч. Мова про те, щоб інші теж робили. Твій спів, як я показав вище, має мізерний вплив.
а тому якщо воєнпенс-читач і не гребе веслами ... і таких ждунів 20%... то лодка буде рухатись на 20% повільніше ніж моглаб. А її несе на скелі. і тільки дурні думають що очікування лоцмана чи капітана - замінить монотонну роботу веслами.
Тому я в пятій точці бачив досягнення воєнпенса військового часу... але мене вкурвлює коли це чудо природи , саме стоїть на краю могили і пробує затягнути з собою побільше тих хто МОЖЕ виплисти.
А тому у воєнпенса два близьких родича у війську, а в тебе - нуль. Швагро)) Тому мені є кому допомагати, але і ще закидую донати на загал.
Ти ж хитродупий мільйонер хоч, щоб в мене вся родина пішла, а ти зі своєї - нуль. Лише допомагати нам. Халяви не буде.. Це інших твоя отака хитродупість влаштовує. Моїх рідних - ні. Кажуть: нехай запхає свою допомогу собі в ... і виставляє штики до війська. З родини.
Тобто, як бачиш, ти знов будуєш на брехні. Бо ждуни - це ти і твоя Ко. Чекаєте, щоб інші за вас вигребли на човні з вами. А ви - лише допомагаєте))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.
відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.
але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити...
Массовое уничтожение евреев - единственное преступление нацистов? Нюрнбергский трибунал осудил их именно и только за это? Это всё, что вы знаете о нацизме? Тогда не удивительно, что вы не видите разницу.
скільки томів там у вироку Нюрнбергського трибуналу? а ви всі читали - бо на російську чомусь не все переклали багато за що судили, давайте спробуємо по пунктах
- агресивні напади на інші країни - військові злочини - геноцид євреїв та інших меншин
що ми маємо у нашому випадку - неспровокована агресія є - повним ходом, й не збираються зупинятися. часткова анексія вже теж є - що там з військовими злочини - те, що руські порушують напевне всі пункти Женевської конвенції - страта полонених, тортури полонених. є різниця - у Німеччини в цьому звинуватили війська СС, вермахт здається ні. а на Раші цим займається ВСЯ армія. після такої кількості зеків та маргиналів, що вони набрали, - чи це то армія, чи це то зброд якийсь. - неодноразові публічні заперечення існування нації - там вище багато навели прикладів. насилнецьке вивезення дітей, зі зміною всіх даних, й ростити їх як руських - це теж геноцид ЛАД, хоч ти так й не вважаєш. що там з українською мовою на окупованих - вже ніхто не вчить? але хитро - типу є, але немає бажаючих. бо з бажаючими відразу ФСБ почне спілкуватися. а от вивчення української реальне - шифрують як можуть.
всього цього достатньо, щоб вважати Рашу нацистською країною, яка скоює злочини проти людства, й потребує трибуналу. а так відмінності є - злодіїв типу Менгеле ще не викривали. а знаєте чому? бо нацистська Німеччина - це система. а руські все роблять як - через дупу. тому в них й недодиктатура, й недонацизм, й багато чого недо. але ті, хто потрапляє в цю систему, страждають й гинуть по повній.
а от населення 75% щиро розділяє ці ідеї влади, й теж вимагає дерашизації, як й Німеччина денацифікації свого часу
И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики. Так же, как и, например, всего белорусского. И так же, как не ставил задачу уничтожения "всего грузинского".
а знаєш, чого не вимагає - бо Нюрнберг поміж іншого й навчив наступних диктаторів, про що не треба казати, й що не треба документувати. але чомусь в Біларусі теж йде тотальна русифікація, й у червоно-білому костюмі й кросівках не побігаєш
а що там на Раші з ерзянською мовою? з мокшанською? марійською? ти хоч такі назви чув?
detroytred написав:Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався.
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла.. Відкинь мої досягнення. Поясни Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги Так само поясни Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)
Поясни Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?
Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту) Ти що зі мною не в одній лодці? Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?
Держава - це ТИ Держава не маю рук/ніг/податків.. Вона може використовувати тільки те що ти згоден дати... Якщо ти нічого не даєш То звідки з якого нічого в Держави щось зявиться?
Тепер п2 Ти зазвичай заявиш - так я плачу податки... Я відповім - податки це ще з горем пополам проканувало в мирний час Зараз ПОЖЕЖА і перш ніж займатись обговоренням правильності дій пожежної команди , треба хоча б свою хату забезпечити пожежною безпекою.
Бетон написав:Тобі відомо що менти купили машин в цьому році на 2 мільйони доларів?
А нафіга мені це? Мені відомо що через фонд старшого ЗСУ отримали 25+ авто і дві швидких Мені відомо що через цей самий фонд в стабпункти на нулі зайшло на 1 млн баксів медобладнання. яке було переправлене через кордон як медичні товари вартістю в 1 млн грн....
Тому мені особисто по барабану що ти борцун за справедливість Хочеш боротись - борись... От тільки ПІСЛЯ того як сам витратиш на допомогу ЗСУ - хочаб 50% вільного часу... А куди ти подінеш тих 50% що залишились- це вже твоя справа, хочеш витарчай на боротьбу з ментами, хочеш витрачай на жінок з дітьми ....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 чер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.