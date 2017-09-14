Додано: Нед 22 чер, 2025 16:57

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет. Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.

відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.



але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити... відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити... Массовое уничтожение евреев - единственное преступление нацистов?

Нюрнбергский трибунал осудил их именно и только за это?

Это всё, что вы знаете о нацизме?

Тогда не удивительно, что вы не видите разницу. Массовое уничтожение евреев - единственное преступление нацистов?Нюрнбергский трибунал осудил их именно и только за это?Это всё, что вы знаете о нацизме?Тогда не удивительно, что вы не видите разницу.

И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики.

Так же, как и, например, всего белорусского.

И так же, как не ставил задачу уничтожения "всего грузинского".

скільки томів там у вироку Нюрнбергського трибуналу? а ви всі читали - бо на російську чомусь не все переклалибагато за що судили, давайте спробуємо по пунктах- агресивні напади на інші країни- військові злочини- геноцид євреїв та інших меншинщо ми маємо у нашому випадку- неспровокована агресія є - повним ходом, й не збираються зупинятися. часткова анексія вже теж є- що там з військовими злочини - те, що руські порушують напевне всі пункти Женевської конвенції - страта полонених, тортури полонених. є різниця - у Німеччини в цьому звинуватили війська СС, вермахт здається ні. а на Раші цим займається ВСЯ армія. після такої кількості зеків та маргиналів, що вони набрали, - чи це то армія, чи це то зброд якийсь.- неодноразові публічні заперечення існування нації - там вище багато навели прикладів. насилнецьке вивезення дітей, зі зміною всіх даних, й ростити їх як руських - це теж геноцид, хоч ти так й не вважаєш. що там з українською мовою на окупованих - вже ніхто не вчить? але хитро - типу є, але немає бажаючих. бо з бажаючими відразу ФСБ почне спілкуватися. а от вивчення української реальне - шифрують як можуть.всього цього достатньо, щоб вважати Рашу нацистською країною, яка скоює злочини проти людства, й потребує трибуналу. а так відмінності є - злодіїв типу Менгеле ще не викривали. а знаєте чому? бо нацистська Німеччина - це система. а руські все роблять як - через дупу. тому в них й недодиктатура, й недонацизм, й багато чого недо. але ті, хто потрапляє в цю систему, страждають й гинуть по повній.а от населення 75% щиро розділяє ці ідеї влади, й теж вимагає дерашизації, як й Німеччина денацифікації свого часуа знаєш, чого не вимагає - бо Нюрнберг поміж іншого й навчив наступних диктаторів, про що не треба казати, й що не треба документувати. але чомусь в Біларусі теж йде тотальна русифікація, й у червоно-білому костюмі й кросівках не побігаєша що там на Раші з ерзянською мовою? з мокшанською? марійською? ти хоч такі назви чув?