Вперед до перемоги!😁
На яку суму економічний фронт долярчика профінансував державний бюджет у травні 2025 року?
Долярчик так само ситно годує зараз того, хто замінив його на митті снарядів і заряджанні рації?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 16:47
Успіх
На яку суму економічний фронт долярчика профінансував державний бюджет у травні 2025 року?
Долярчик так само ситно годує зараз того, хто замінив його на митті снарядів і заряджанні рації?
Додано: Нед 22 чер, 2025 16:56
Да по суті інше - ти знов прибріхуєш і на цьому будуєш.
Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався. Тому й нема від тебе доповіді про результат в районі, місті.
Так само закінчився рух з добровольцями і ще будь чим. Вичерпується. Твоє - якщо я отак зробив, то інші потім теж.
Тому кейнси і Ко вирішують продовження руху, розвитку в реаліях, а не твоїх єралашиках.
Казати та співати ти можеш, що хоч.
Мова про те, щоб інші теж робили.
Твій спів, як я показав вище, має мізерний вплив.
А тому у воєнпенса два близьких родича у війську, а в тебе - нуль. Швагро))
Тому мені є кому допомагати, але і ще закидую донати на загал.
Ти ж хитродупий мільйонер хоч, щоб в мене вся родина пішла, а ти зі своєї - нуль. Лише допомагати нам.
Халяви не буде..
Це інших твоя отака хитродупість влаштовує. Моїх рідних - ні. Кажуть: нехай запхає свою допомогу собі в ... і виставляє штики до війська. З родини.
Тобто, як бачиш, ти знов будуєш на брехні.
Бо ждуни - це ти і твоя Ко. Чекаєте, щоб інші за вас вигребли на човні з вами. А ви - лише допомагаєте))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 чер, 2025 16:57
скільки томів там у вироку Нюрнбергського трибуналу? а ви всі читали - бо на російську чомусь не все переклали багато за що судили, давайте спробуємо по пунктах
- агресивні напади на інші країни
- військові злочини
- геноцид євреїв та інших меншин
що ми маємо у нашому випадку
- неспровокована агресія є - повним ходом, й не збираються зупинятися. часткова анексія вже теж є
- що там з військовими злочини - те, що руські порушують напевне всі пункти Женевської конвенції - страта полонених, тортури полонених. є різниця - у Німеччини в цьому звинуватили війська СС, вермахт здається ні. а на Раші цим займається ВСЯ армія. після такої кількості зеків та маргиналів, що вони набрали, - чи це то армія, чи це то зброд якийсь.
- неодноразові публічні заперечення існування нації - там вище багато навели прикладів. насилнецьке вивезення дітей, зі зміною всіх даних, й ростити їх як руських - це теж геноцид ЛАД, хоч ти так й не вважаєш. що там з українською мовою на окупованих - вже ніхто не вчить? але хитро - типу є, але немає бажаючих. бо з бажаючими відразу ФСБ почне спілкуватися. а от вивчення української реальне - шифрують як можуть.
всього цього достатньо, щоб вважати Рашу нацистською країною, яка скоює злочини проти людства, й потребує трибуналу. а так відмінності є - злодіїв типу Менгеле ще не викривали. а знаєте чому? бо нацистська Німеччина - це система. а руські все роблять як - через дупу. тому в них й недодиктатура, й недонацизм, й багато чого недо. але ті, хто потрапляє в цю систему, страждають й гинуть по повній.
а от населення 75% щиро розділяє ці ідеї влади, й теж вимагає дерашизації, як й Німеччина денацифікації свого часу
а знаєш, чого не вимагає - бо Нюрнберг поміж іншого й навчив наступних диктаторів, про що не треба казати, й що не треба документувати. але чомусь в Біларусі теж йде тотальна русифікація, й у червоно-білому костюмі й кросівках не побігаєш
а що там на Раші з ерзянською мовою? з мокшанською? марійською? ти хоч такі назви чув?
Додано: Нед 22 чер, 2025 16:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я взагалі вперше про нього почув тільки з цього шкандалю. Але маніпулятор професійний, нічого не скажеш
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06
а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш?
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)
Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?
Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06
В сенсі почули зі шкандалю?))
Да тут stm з трусів вистрибувала, кидаючись на форумчан за цього Назарія.
Я з цих сторін про нього почув.
А шкандаль наче ж тільки потім стався.
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Держава - це ТИ
Держава не маю рук/ніг/податків..
Вона може використовувати тільки те що ти згоден дати...
Якщо ти нічого не даєш
То звідки з якого нічого в Держави щось зявиться?
Тепер п2
Ти зазвичай заявиш - так я плачу податки...
Я відповім - податки це ще з горем пополам проканувало в мирний час
Зараз ПОЖЕЖА і перш ніж займатись обговоренням правильності дій пожежної команди , треба хоча б свою хату забезпечити пожежною безпекою.
А нафіга мені це?
Мені відомо що через фонд старшого ЗСУ отримали 25+ авто і дві швидких
Мені відомо що через цей самий фонд в стабпункти на нулі зайшло на 1 млн баксів медобладнання. яке було переправлене через кордон як медичні товари вартістю в 1 млн грн....
Тому мені особисто по барабану що ти борцун за справедливість
Хочеш боротись - борись...
От тільки ПІСЛЯ того як сам витратиш на допомогу ЗСУ - хочаб 50% вільного часу...
А куди ти подінеш тих 50% що залишились- це вже твоя справа, хочеш витарчай на боротьбу з ментами, хочеш витрачай на жінок з дітьми ....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 чер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:12
Все по-чесному!©
Я відхyячив майже 3роки, то прошу і інших - не триндіти на форумі, а хоча б рік-два теж на фронті "помити снаряди" і підносити їх до БМ під час стрільби по ворогу!
Або... закрити свої пельки!
Іншими словами - "єслі ти нє бальнік, то завали свій хлєбальнік!"©😁😁😁
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 22 чер, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 чер, 2025 17:14
твоя повага мені не потрібна, бо ти невіглас, а тому не поважаєш нікого. окрім себе, коханого
щось ти вкотре не відповів, в якій царині ти маєш ВЛАСНУ професійну думку? раз мовчиш, напевне в жодній.
й ще раз повторю навіть при повному циклі збірки повна локалізація неможлива, особливо на Раші... навіть якщо це написало СБУ. бо я працював на виробництві, й розумію що таке локалізація - так 100% я навіть не знаю, чи десь є.
а проблеми Ірану - по-перше, це карма за всіх українців, які постраждали від іранських шахедів, коли ті робили круглі очі - а че такого? ми тепер теж жахаємося. й будемо далі жахатися, доки не знищать всю ядерну програму. а населення, якщо не дурні, мають подумати - може вже треба тих мул деінде в інших містах розвісити...
тут я згоден з Banderlog - якби ще КНДР розкатали, то виявиться, що військова міць Раші сильно здується...
тому проблеми найближчих союзників Раші - для нас це однозначно плюс...
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