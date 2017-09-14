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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1420614207142081420914210 ... 14213>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06

  Успіх написав:
  budivelnik написав:таких ждунів 20%.
  budivelnik написав:періодично шмагаючи нагайкою ждунів...
Ну так ти з своїми синами і є оці ждуни, про яких ти пишеш!😁
Чого чекаєте 3роки+???
На фронт, почекуни!!!
На фронт!!!

а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався.
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)

Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?

Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:[quote="_hunter"Ого...
[/quoteПро нього багато цікавого накопали
https://x.com/michaelshchur/status/1936 ... QbqqTyWSEQ

та да... - я еще, помню, удивлялся что его как-то слишком много в информ-пространстве стало - даже коллеги, которые обычно ничем подобным не занимались - активно репостили...

Я взагалі вперше про нього почув тільки з цього шкандалю. Але маніпулятор професійний, нічого не скажеш

В сенсі почули зі шкандалю?))

Да тут stm з трусів вистрибувала, кидаючись на форумчан за цього Назарія.
Я з цих сторін про нього почув.
А шкандаль наче ж тільки потім стався.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Держава все зробила шо могла?
Держава - це ТИ
Держава не маю рук/ніг/податків..
Вона може використовувати тільки те що ти згоден дати...
Якщо ти нічого не даєш
То звідки з якого нічого в Держави щось зявиться?

Тепер п2
Ти зазвичай заявиш - так я плачу податки...
Я відповім - податки це ще з горем пополам проканувало в мирний час
Зараз ПОЖЕЖА і перш ніж займатись обговоренням правильності дій пожежної команди , треба хоча б свою хату забезпечити пожежною безпекою.

  Бетон написав:Тобі відомо що менти купили машин в цьому році на 2 мільйони доларів?
А нафіга мені це?
Мені відомо що через фонд старшого ЗСУ отримали 25+ авто і дві швидких
Мені відомо що через цей самий фонд в стабпункти на нулі зайшло на 1 млн баксів медобладнання. яке було переправлене через кордон як медичні товари вартістю в 1 млн грн....

Тому мені особисто по барабану що ти борцун за справедливість
Хочеш боротись - борись...
От тільки ПІСЛЯ того як сам витратиш на допомогу ЗСУ - хочаб 50% вільного часу...
А куди ти подінеш тих 50% що залишились- це вже твоя справа, хочеш витарчай на боротьбу з ментами, хочеш витрачай на жінок з дітьми ....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 чер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:12

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:таких ждунів 20%.
  budivelnik написав:періодично шмагаючи нагайкою ждунів...
Ну так ти з своїми синами і є оці ждуни, про яких ти пишеш!😁
Чого чекаєте 3роки+???
На фронт, почекуни!!!
На фронт!!!

а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш? 8)
Все по-чесному!©
Я відхyячив майже 3роки, то прошу і інших - не триндіти на форумі, а хоча б рік-два теж на фронті "помити снаряди" і підносити їх до БМ під час стрільби по ворогу! :wink: :mrgreen:

Або... закрити свої пельки! :mrgreen:

Іншими словами - "єслі ти нє бальнік, то завали свій хлєбальнік!"©😁😁😁
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 22 чер, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:14

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ну если АЖ Шаман вважает - это аргумент :lol:
й навчися поважати думки інших
В дальнейшем Российская Федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства,
– сообщают в СБУ.

https://24tv.ua/ru/postojanno-modernizi ... y_n2831268

повний цикл збірки - можливо. цікаво, хто двигуни виробляє? електроніка напевне все одно переважно китайська.

меньше щеки надувай - будет уважение. Хотя еще еще заслужить нужно.

Это тя в СБУ выясняй :D Но вообще пофиг - хоть американская. В контексте "проблемы ирана - помогут"...

твоя повага мені не потрібна, бо ти невіглас, а тому не поважаєш нікого. окрім себе, коханого ;)

щось ти вкотре не відповів, в якій царині ти маєш ВЛАСНУ професійну думку? раз мовчиш, напевне в жодній.

й ще раз повторю навіть при повному циклі збірки повна локалізація неможлива, особливо на Раші... навіть якщо це написало СБУ. бо я працював на виробництві, й розумію що таке локалізація - так 100% я навіть не знаю, чи десь є.

а проблеми Ірану - по-перше, це карма за всіх українців, які постраждали від іранських шахедів, коли ті робили круглі очі - а че такого? ми тепер теж жахаємося. й будемо далі жахатися, доки не знищать всю ядерну програму. а населення, якщо не дурні, мають подумати - може вже треба тих мул деінде в інших містах розвісити...

тут я згоден з Banderlog - якби ще КНДР розкатали, то виявиться, що військова міць Раші сильно здується...

тому проблеми найближчих союзників Раші - для нас це однозначно плюс...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо ти нічого не даєш
То звідки з якого нічого в Держави щось зявиться?

Дістали вже. В держави є як мінімум 3 способи щось отримати. І відібрати у громадян це тільки один, найменш бажаний. А ще можна "створити з повітря" - та ж емісія грошей і є третій, найбільш правильний спосіб - зовнішнє фінансування.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався.
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)

Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?

Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?

Ти тугий?
Причина ну ніяким чином не відміняє наслідку.
Чому інші не роблять так, як тобі хочеться, в кожного різна.
Але ну ніяк не відміняє наслідку - не роблять так, як тобі хочеться.
Не підходять до дзеркала, не збільшують на 20% чи скільки відсотків.

Ще раз: від твоїх співів впливу навіть на форумчан, яким ти безпосередньо роками лл'єш єралашики у вуха - мізер.
Це донкіхотство. Боротьба з вітровими млинами при РОЗДУВАННІ ТОБОЮ ЩОК про велику справу, місію.

Я не проти твого хоббі. Співай.
Але ж ти лл'єш бруд на інших.
Без бруду на інших твої пісні не звучать))))))))))))!!!!!!!!!
Бо вони, як і ти з комплексами своїми, не самодостатні.
Зрозумій це.

Рішення ж проблем показано в кейнсів і Ко.
А не в твоїх єралашиках, відсеб'ятині.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5867114:Faceless"][quote="_hunter"Ого...
[/quoteПро нього багато цікавого накопали
https://x.com/michaelshchur/status/1936 ... QbqqTyWSEQ

та да... - я еще, помню, удивлялся что его как-то слишком много в информ-пространстве стало - даже коллеги, которые обычно ничем подобным не занимались - активно репостили...

Я взагалі вперше про нього почув тільки з цього шкандалю. Але маніпулятор професійний, нічого не скажеш

В сенсі почули зі шкандалю?))

Да тут stm з трусів вистрибувала, кидаючись на форумчан за цього Назарія.
Я з цих сторін про нього почув.
А шкандаль наче ж тільки потім стався.[/quote] Може пропустив, але от тільки пару днів як вперше про нього почув
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:17

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Якщо ти нічого не даєш
То звідки з якого нічого в Держави щось зявиться?
Дістали вже. В держави є як мінімум 3 способи щось отримати. І відібрати у громадян це тільки один, найменш бажаний. А ще можна "створити з повітря" - та ж емісія грошей і є третій, найбільш правильний спосіб - зовнішнє фінансування.
1Твоя сімя-це мікроДержава.
2 Чи покращиться життя в сімї якщо ти візьмеш кредит чи намалюєш фальшиві гроші?
Емісія - це просто ПОДАТОК на тих хто СТВОРЮЄ.
3 В нас і так зовнішнє фінансування становить 100% ..
Тобто нам дають рівно стільки скільки ми самі створюємо...
Тому СТВОРИ більше - і під це створене ще стільки ж дадуть...
budivelnik
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