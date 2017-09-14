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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1420714208142091421014211 ... 14213>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:17

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Ну так ти з своїми синами і є оці ждуни, про яких ти пишеш!😁
Чого чекаєте 3роки+???
На фронт, почекуни!!!
На фронт!!!

а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш? 8)
Все по-чесному!©
Я відхyячив майже 3роки, то прошу і інших - не триндіти на форумі, а хоча б рік-два теж на фронті "помити снаряди" і підносити їх до БМ під час стрільби по ворогу! :wink: :mrgreen:

якщо по-чесному, то ти за ці три роки закинеш стільки, як інші до цього? дивись, може виявитися, що в тебе й стільки накопичень немає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:20

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався.
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)

Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?

Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?

Ти тугий?
Причина ну ніяким чином не відміняє наслідку.
Чому інші не роблять так, як тобі хочеться, в кожного різна.
Але ну ніяк не відміняє наслідку - не роблять так, як тобі хочеться.
Не підходять до дзеркала, не збільшують на 20% чи скільки відсотків.

Ще раз: від твоїх співів впливу навіть на форумчан, яким ти безпосередньо роками лл'єш єралашики у вуха - мізер.
Це донкіхотство. Боротьба з вітровими млинами при РОЗДУВАННІ ТОБОЮ ЩОК про велику справу, місію.

Я не проти твого хоббі. Співай.
Але ж ти лл'єш бруд на інших.
Без бруду на інших твої пісні не звучать))))))))))))!!!!!!!!!
Бо вони, як і ти з комплексами своїми, не самодостатні.
Зрозумій це.

Рішення ж проблем показано в кейнсів і Ко.
А не в твоїх єралашиках, відсеб'ятині.
Я в пятій точці бачив причини тих , хто замість того щоб тушити пожежу проводить теоретичні розгляди звідки пішло полумя...
Ви ЗГОРИТЕ.
І чим довше будуть розмазуватись соплі по столу - тим менше буде залишатись часу заробити на штанці і серветку щоб ніс витерти.
Для Держави 20-50 років - мить
Для тебе 5 років - це вічність
Можеш замість того щоб напрягтись і зробити все щоб війна закінчилась не через вічність а на 20% швидше - отримає 20% від вічності нормального життя
Не зможеш -туди тобі й дорога.
Це хоч зрозуміло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:2 Чи покращиться життя в сімї якщо ти візьмеш кредит

Якщо правильно продумати як його неповертати, то життя дуже покращится.
От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:23

  Дюрі-бачі написав: А ще можна "створити з повітря" - та ж емісія грошей.

Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:2 Чи покращиться життя в сімї якщо ти візьмеш кредит

Якщо правильно продумати як його неповертати, то життя дуже покращится.
От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.
Дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що одне шахрайство, хай і вдале, прям переверне ваше життя на краще.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)

Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?

Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?

Ти тугий?
Причина ну ніяким чином не відміняє наслідку.
Чому інші не роблять так, як тобі хочеться, в кожного різна.
Але ну ніяк не відміняє наслідку - не роблять так, як тобі хочеться.
Не підходять до дзеркала, не збільшують на 20% чи скільки відсотків.

Ще раз: від твоїх співів впливу навіть на форумчан, яким ти безпосередньо роками лл'єш єралашики у вуха - мізер.
Це донкіхотство. Боротьба з вітровими млинами при РОЗДУВАННІ ТОБОЮ ЩОК про велику справу, місію.

Я не проти твого хоббі. Співай.
Але ж ти лл'єш бруд на інших.
Без бруду на інших твої пісні не звучать))))))))))))!!!!!!!!!
Бо вони, як і ти з комплексами своїми, не самодостатні.
Зрозумій це.

Рішення ж проблем показано в кейнсів і Ко.
А не в твоїх єралашиках, відсеб'ятині.
Я в пятій точці бачив причини тих , хто замість того щоб тушити пожежу проводить теоретичні розгляди звідки пішло полумя...
Ви ЗГОРИТЕ.
І чим довше будуть розмазуватись соплі по столу - тим менше буде залишатись часу заробити на штанці і серветку щоб ніс витерти.
Для Держави 20-50 років - мить
Для тебе 5 років - це вічність
Можеш замість того щоб напрягтись і зробити все щоб війна закінчилась не через вічність а на 20% швидше - отримає 20% від вічності нормального життя
Не зможеш -туди тобі й дорога.
Це хоч зрозуміло?

Що там з результатом району, міста?
Отож.
Тобто текст не осилив.
Предметом є, як стимулювати більшість суспільства-держави підвищити на 20%.
Рішення цієї задачі з твоїми діями, співами пов'язані мізерно.
Практичні ж рішення шукай у фахівців, які саме такі задачі вирішують.

Тож не дуй щоки, голосячи про місію.
Ще раз тобі в твого тугого лоба: мої родичі кажуть тобі затосувати твою наддопомогу в твою ..., і виставити штики до війська.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 17:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:29

Успіх

Все по-чесному!©
Я відхyячив майже 3роки,


Хто сказав що достатньо саме 3 роки? А може 5 достатньо і ти винен де 2.
Ти хто такий щоб це визначати?
Скільки долярчик сказав, стільки і достатньо?
«У багатого мужика клітер там, де він вирішить».
Тільки ти не багатий 😅
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.

Трохи не те, як приклад - США після 2008, або ще більш радикальний - турецька ердоганоміка - попри постійну емісію все зростає і ті, хто може вчасно конвертувати гроші в стабільні активи - в плюсі. В мінусі тільки бідні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:34

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: й навчися поважати думки інших

https://24tv.ua/ru/postojanno-modernizi ... y_n2831268

меньше щеки надувай - будет уважение. Хотя еще еще заслужить нужно.

Это тя в СБУ выясняй :D Но вообще пофиг - хоть американская. В контексте "проблемы ирана - помогут"...

твоя повага мені не потрібна

й ще раз повторю навіть при повному циклі збірки повна локалізація неможлива, особливо на Раші... навіть якщо це написало СБУ. бо я працював на виробництві, й розумію що таке локалізація - так 100% я навіть не знаю, чи десь є.


Не нужна - так не выпрашивай ;)

Я ж тебе там уже писал - читай как "без иранских компонентов".
Что тебе до сих пор не ясно? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:38

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав: А ще можна "створити з повітря" - та ж емісія грошей.

Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.

Нещодавно в іншій темі стамбульський гаНьбіт казав щось типу «я брав 2 позашляховика в кредит.. добре що обидва рази перед кратним девалом, бо махав би я віддавати ті гроші..»
Чи означає це, що він заліз всім в кишеню?
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  #<1 ... 1420714208142091421014211 ... 14213>
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