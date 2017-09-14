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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:17
Успіх написав: Shaman написав: Успіх написав:
Ну так ти з своїми синами і є оці ждуни, про яких ти пишеш!😁
Чого чекаєте 3роки+???
На фронт, почекуни!!!
На фронт!!!
а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш?
Все по-чесному!©
Я відхyячив майже 3роки, то прошу і інших - не триндіти на форумі, а хоча б рік-два теж на фронті "помити снаряди" і підносити їх до БМ під час стрільби по ворогу!
якщо по-чесному, то ти за ці три роки закинеш стільки, як інші до цього? дивись, може виявитися, що в тебе й стільки накопичень немає...
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:20
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався.
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)
Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?
Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?
Ти тугий?
Причина ну ніяким чином не відміняє наслідку.
Чому інші не роблять так, як тобі хочеться, в кожного різна.
Але ну ніяк не відміняє наслідку - не роблять так, як тобі хочеться.
Не підходять до дзеркала, не збільшують на 20% чи скільки відсотків.
Ще раз: від твоїх співів впливу навіть на форумчан, яким ти безпосередньо роками лл'єш єралашики у вуха - мізер.
Це донкіхотство. Боротьба з вітровими млинами при РОЗДУВАННІ ТОБОЮ ЩОК про велику справу, місію.
Я не проти твого хоббі. Співай.
Але ж ти лл'єш бруд на інших.
Без бруду на інших твої пісні не звучать))))))))))))!!!!!!!!!
Бо вони, як і ти з комплексами своїми, не самодостатні.
Зрозумій це.
Рішення ж проблем показано в кейнсів і Ко.
А не в твоїх єралашиках, відсеб'ятині.
Я в пятій точці бачив причини тих , хто замість того щоб тушити пожежу проводить теоретичні розгляди звідки пішло полумя...
Ви ЗГОРИТЕ.
І чим довше будуть розмазуватись соплі по столу - тим менше буде залишатись часу заробити на штанці і серветку щоб ніс витерти.
Для Держави 20-50 років - мить
Для тебе 5 років - це вічність
Можеш замість того щоб напрягтись і зробити все щоб війна закінчилась не через вічність а на 20% швидше - отримає 20% від вічності нормального життя
Не зможеш -туди тобі й дорога.
Це хоч зрозуміло?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:23
budivelnik написав:
2 Чи покращиться життя в сімї якщо ти візьмеш кредит
Якщо правильно продумати як його неповертати, то життя дуже покращится.
От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:23
Дюрі-бачі написав:
А ще можна "створити з повітря" - та ж емісія грошей.
Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.
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detroytred
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:28
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
2 Чи покращиться життя в сімї якщо ти візьмеш кредит
Якщо правильно продумати як його неповертати, то життя дуже покращится.
От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.
Дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що одне шахрайство, хай і вдале, прям переверне ваше життя на краще.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:28
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)
Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?
Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?
Ти тугий?
Причина ну ніяким чином не відміняє наслідку.
Чому інші не роблять так, як тобі хочеться, в кожного різна.
Але ну ніяк не відміняє наслідку - не роблять так, як тобі хочеться.
Не підходять до дзеркала, не збільшують на 20% чи скільки відсотків.
Ще раз: від твоїх співів впливу навіть на форумчан, яким ти безпосередньо роками лл'єш єралашики у вуха - мізер.
Це донкіхотство. Боротьба з вітровими млинами при РОЗДУВАННІ ТОБОЮ ЩОК про велику справу, місію.
Я не проти твого хоббі. Співай.
Але ж ти лл'єш бруд на інших.
Без бруду на інших твої пісні не звучать))))))))))))!!!!!!!!!
Бо вони, як і ти з комплексами своїми, не самодостатні.
Зрозумій це.
Рішення ж проблем показано в кейнсів і Ко.
А не в твоїх єралашиках, відсеб'ятині.
Я в пятій точці бачив причини тих , хто замість того щоб тушити пожежу проводить теоретичні розгляди звідки пішло полумя...
Ви ЗГОРИТЕ.
І чим довше будуть розмазуватись соплі по столу - тим менше буде залишатись часу заробити на штанці і серветку щоб ніс витерти.
Для Держави 20-50 років - мить
Для тебе 5 років - це вічність
Можеш замість того щоб напрягтись і зробити все щоб війна закінчилась не через вічність а на 20% швидше - отримає 20% від вічності нормального життя
Не зможеш -туди тобі й дорога.
Це хоч зрозуміло?
Що там з результатом району, міста?
Отож.
Тобто текст не осилив.
Предметом є, як стимулювати більшість суспільства-держави підвищити на 20%.
Рішення цієї задачі з твоїми діями, співами пов'язані мізерно.
Практичні ж рішення шукай у фахівців, які саме такі задачі вирішують.
Тож не дуй щоки, голосячи про місію.
Ще раз тобі в твого тугого лоба: мої родичі кажуть тобі затосувати твою наддопомогу в твою ..., і виставити штики до війська.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 чер, 2025 17:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:29
Успіх
Все по-чесному!©
Я відхyячив майже 3роки,
Хто сказав що достатньо саме 3 роки? А може 5 достатньо і ти винен де 2.
Ти хто такий щоб це визначати?
Скільки долярчик сказав, стільки і достатньо?
«У багатого мужика клітер там, де він вирішить».
Тільки ти не багатий 😅
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:29
detroytred написав:
Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.
Трохи не те, як приклад - США після 2008, або ще більш радикальний - турецька ердоганоміка - попри постійну емісію все зростає і ті, хто може вчасно конвертувати гроші в стабільні активи - в плюсі. В мінусі тільки бідні.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:34
Shaman написав: _hunter написав:
меньше щеки надувай - будет уважение. Хотя еще еще заслужить нужно.
Это тя в СБУ выясняй
Но вообще пофиг - хоть американская. В контексте "проблемы ирана - помогут"...
твоя повага мені не потрібна
й ще раз повторю навіть при повному циклі збірки повна локалізація неможлива, особливо на Раші... навіть якщо це написало СБУ. бо я працював на виробництві, й розумію що таке локалізація - так 100% я навіть не знаю, чи десь є.
Не нужна - так не выпрашивай
Я ж тебе там уже писал - читай как "без иранских компонентов".
Что тебе до сих пор не ясно?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:38
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
А ще можна "створити з повітря" - та ж емісія грошей.
Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.
Нещодавно в іншій темі стамбульський гаНьбіт казав щось типу «я брав 2 позашляховика в кредит.. добре що обидва рази перед кратним девалом, бо махав би я віддавати ті гроші..»
Чи означає це, що він заліз всім в кишеню?
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