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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 142081420914210142111421214213>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що одне шахрайство, хай і вдале, прям переверне ваше життя на краще.

1. Це не шахрайство
2. Маю приклад не шахрайства, яке вже суттєво покращили життя: валютні каруселі в 2022.
Той же Трамп суттєво покращує життя друзям просто публікуючи пости в Х.

І Україна дуже погано справляється із залученням зовнішнього фінансування: ми ніяк не можемо хоча б Польщу догнати, не кажучи вже про москалів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 чер, 2025 17:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:42

  Hotab написав:ЛАД
Ми знаємо що ШІ може помилятись, але каже він отак:

Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету.
.......

Это всё так.
Но "Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова" это всё-таки не официальная государственная политика.
В тексте ИИ почти всё правильно, но есть нюансы.
Я не пробовал спрашивать ИИ о Волынской резне, но боюсь, что нам бы в его изложении, скажем так, ... не всё понравилось бы и не со всем мы бы согласились. Так же, как не соглашаемся с односторонними оценками тех событий поляками.
Развивать тему не хочу, здесь это не приведёт ни к чему, кроме большого срача.
Так, маленький пример - "заміна українських героїв на радянських".
"Заміна" или восстановление старых героев? Бандеру и Шухевича РФ явно не может признать героями. А генерала Ватутина, памятник которому снесли в рамках "десоветизации", они, естественно, восстановили бы. Хотя в Киеве он был установлен на могиле Ватутина.
И Бандеру с Шухевичем не признают героями и многие украинцы. Даже в укр. Вики читаем:
Ставлення до УПА в українському суспільстві протягом років після відновлення незалежності 1991 року коливається між позитивним («борці за незалежність») і протилежним («німецькі колаборанти»): сама оцінка часто спирається на пропагандистські штампи обох сторін.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
Продолжать не буду.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:43

  Shaman написав:може виявитися, що в тебе й стільки накопичень немає...
Якщо моїх заощаджень не вистачить, то я кредит візьму - якщо Будівельник з своїми синами піде воювати!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:44

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Ми знаємо що ШІ може помилятись, але каже він отак:

Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету.
.......

Это всё так.
Но "Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова" это всё-таки не официальная государственная политика.
В тексте ИИ почти всё правильно, но есть нюансы.
Я не пробовал спрашивать ИИ о Волынской резне, но боюсь, что нам бы в его изложении, скажем так, ... не всё понравилось бы и не со всем мы бы согласились. Так же, как не соглашаемся с односторонними оценками тех событий поляками.
Развивать тему не хочу, здесь это не приведёт ни к чему, кроме большого срача.
Так, маленький пример - "заміна українських героїв на радянських".
"Заміна" или восстановление старых героев? Бандеру и Шухевича РФ явно не может признать героями. А генерала Ватутина, памятник которому снесли в рамках "десоветизации", они, естественно, восстановили бы. Хотя в Киеве он был установлен на могиле Ватутина.
И Бандеру с Шухевичем не признают героями и многие украинцы. Даже в укр. Вики читаем:
Ставлення до УПА в українському суспільстві протягом років після відновлення незалежності 1991 року коливається між позитивним («борці за незалежність») і протилежним («німецькі колаборанти»): сама оцінка часто спирається на пропагандистські штампи обох сторін.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
Продолжать не буду.

Спробуйте ШІ запитати польською через VPN з польського ІР і порівняти із локалізованою версією. Також можна порівняти на вікі польський і український варіанти.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 чер, 2025 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що там з результатом району, міста?
1 В мене в селі ситуація краща ніж в тебе на дивані.
Чи говорить це про те що ти просто просираєш час?
2 Якщо енергоефективність мого будинку економить в рік 10 000 м3 газу - це дозволяє закачувати в сховища менше на 10 000м3 в рік?
Скільки економія в твоєму?
А якщо порахувати
13 млн житлових приміщень * нехай 1000м3=13 млрд м3.... - тобто я зекономив за себе, за тебе, і ще за весь твій підїзд.І якби ВСІ економили в 10 разів гірше ніж вийшло в мене - то це б дозволило ВІДМОВИТИСЬ від зовнішньої закупівлі газу
Це досягнення для Держави?
3 Електротаксі за 2024 рік не спалили десь 20 тонн бензину... але послуги я надав
Це економія для валютного балансу держави?
А скільки зекономив ти?

Тому ще раз
Від можновладців ( яких 1% від загальної кількості в Державі) - залежить 5% кінцевого результату.
Я працюю як 10 простих українців з точки зору користі для Держави.
Ти повинен пробувати досягнути мого результату чи здурі почнеш розповідати що я все роблю не правильно?
І сам при цьому будеш лежати і НІФІГА не приносити користі ні собі, ні сімї ні Державі.
Ти простий ПАРАЗИТ
це хоч зрозуміло?
ПС
уточнення
Ти не ПРОСТИЙ паразит
ти НАЧИТАНИЙ паразит...
але ж іншим якось пофігу хто з них сили висмоктує.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:47

  Hotab написав: дають оцінки і ставлять вимоги. Половина з них навіть податки в Україні вже не платять

А навіщо і для кого їх тут платити? Щоб хитрозробленим як ви плотити? Чи щоб їх тибзили казнокради?

Кордон зачинятий, війна програна, Ярмака і ко на мило, в рф буде ще гірше, виїжджаєм, кінець.

  АндрейМ написав:завдання ЗСУ - захист України та українців, а не полювання на . Знайдіть, будь ласка, у статуті Прикордонної служби слова про те, що "бачу жінку - ну і не хай, а бачу чоловіка призивного віку, то викликаю підкріплення". ЇЇ не цікавить потенційний незаконний перетин кордону в невстановленому місці. Ні, її цікавить лише те, щоб якийсь чоловік, якого держава вважає власністю, не залишив Україну.

+++ подонки ці дпсу і держава в цілому. Собаці собача смерть.

  prodigy написав:
Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.

Наркомани довбані обидва. Най би їх обох Йран позносив з лиця землі. А потом на Йран отвітка од сша. І було б мирно. А потом - Китай на рф. І було б геть супер.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:48

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.
Трохи не те, як приклад - США після 2008, або ще більш радикальний - турецька ердоганоміка - попри постійну емісію все зростає і ті, хто може вчасно конвертувати гроші в стабільні активи - в плюсі. В мінусі тільки бідні.
Тобі пояснюють-ти ніяк не заспокоїшся...
Якщо покращити СВОЄ життя обдуривши ІНШИХ - це не правильна економічна політика, це ШАХРАЙСТВО.
В піраміді також виграють організатори..
То що ти пропонуєш всім прийняти участь в піраміді?
А якщо виявиться що ти будеш на тій сходинці які не виграли?
Тоді ти будеш репетувати КУДИ ДИВИЛАСЬ ДЕРЖАВА ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:50

  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Я не пробовал спрашивать ИИ о Волынской резне, но боюсь, что нам бы в его изложении, скажем так, ... не всё понравилось бы и не со всем мы бы согласились. Так же, как не соглашаемся с односторонними оценками тех событий поляками.
...........
Продолжать не буду.

Спробуйте ШІ запитати польською через VPN з польського ІР і порівняти із локалізованою версією. Також можна порівняти на вікі польський і український варіанти.

Так я как раз об этом. :)
Ну и вопрос, сколько веков существовала украинская держава, не считая УССР.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 чер, 2025 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:І Україна дуже погано справляється із залученням зовнішнього фінансування: ми ніяк не можемо хоча б Польщу догнати, не кажучи вже про москалів.
За три роки війни ми отримали 150 млрд доларів...
Це багато чи мало?
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:55

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:2 Чи покращиться життя в сімї якщо ти візьмеш кредит

Якщо правильно продумати як його неповертати, то життя дуже покращится.
От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.

якщо кредит потім не потрапить до людей, які не розуміють - "як це не повернеш, тобі буде дуже соромно перед Богом" :D
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