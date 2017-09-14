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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:56
Hotab написав:
А може 5 достатньо і ти винен де 2
Спочатку нехай моїх 3роки повоюють, а тоді можна і мені пред'являти!
А не з пропуканого дивану!
І не трусам, чи трусАм з не тим ВОСом! 😁
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:57
budivelnik написав:
За три роки війни ми отримали 150 млрд доларів...
Це багато чи мало?
Все відносно. Москалі тільки від ЄС за три роки отримали 290 млрд євро.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 22 чер, 2025 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:58
Hotab написав:
Чи означає це, що він заліз всім в кишеню?
Не він, а той, хто девальвував.
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detroytred
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:58
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Це абсолютно те ж саме, що і перше - відібрати в громадян.
Трохи не те, як приклад - США після 2008, або ще більш радикальний - турецька ердоганоміка - попри постійну емісію все зростає і ті, хто може вчасно конвертувати гроші в стабільні активи - в плюсі. В мінусі тільки бідні.
Не тільки, но в основном.
Впрочем, как всегда. Так как раз об этом detroytred
и написал: "відібрати в громадян". Естественно, в основном у бедных.
А що "все зростає"? Цены?
Так и у нас "все зростає".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 22 чер, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 17:59
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
...........
Я не пробовал спрашивать ИИ о Волынской резне, но боюсь, что нам бы в его изложении, скажем так, ... не всё понравилось бы и не со всем мы бы согласились. Так же, как не соглашаемся с односторонними оценками тех событий поляками.
...........
Продолжать не буду.
Спробуйте ШІ запитати польською через VPN з польського ІР і порівняти із локалізованою версією. Також можна порівняти на вікі польський і український варіанти.
Так я как раз об этом.
Ну и вопрос, сколько веков существовала украинская держава, не считая УССР.
багато країн не існувало віками - Ізраіль, Фінляндія, Греція, Пакістан той же, та й Ірак та Сирія. вже недокраїни? чи до чого це питання?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 18:02
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
За три роки війни ми отримали 150 млрд доларів...
Це багато чи мало?
Все відносно. Москалі тільки від ЄС за три роки отримали 290 млрд євро.
Ти плату за продані товари від подарунків-відрізняєш чи треба пояснювати?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 18:02
Дюрі-бачі написав:
От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.
Збільшить початковий внесок більше 50%. Це не гарантія, але спробуйте.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 18:03
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
За три роки війни ми отримали 150 млрд доларів...
Це багато чи мало?
Все відносно. Москалі тільки від ЄС за три роки отримали 290 млрд євро.
Отримали.
Но не в кредит, а оплату за товар.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 18:10
budivelnik написав:
Тому ще раз
Від можновладців ( яких 1% від загальної кількості в Державі) - залежить 5% кінцевого результату.
Можновладці - це управлінці, регулятори.
Твоє твердження спростовується очевидним наявним фактом: при одних і тих же виконавцях, але за різних управлінцях (хоч в компанії, організації, війську, хоч де) досягаються абсолютно різні результати.
Впритул до протилежних. А не те що різні на більше, ніж 5%.
Варіант же різних виконавців не розглядається. Це вже еволюційні зміни.
Для гальмівних, як ти.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 чер, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 18:10
detroytred написав:
В сенсі почули зі шкандалю?))
Да тут stm з трусів вистрибувала, кидаючись на форумчан за цього Назарія.
Я з цих сторін про нього почув.
А шкандаль наче ж тільки потім стався.
Детройт, по цьому шкандалю більш випригують з трусів люди які не донатили цій людині з СМА. На поточний час він найстарша людина з цією хворобою, яка мені відома, хвороба смертельна без ліків. Він шахрайські надав 1 раз ліки дитині з СМА, 1 раз задонатив на ЗСУ. Я дивлюся не на язиком триндіти, а щось робити. Сказати що він взагалі шахрай, це ні. Він з часом став, замість флагмана, що люди в Україні де охорона здоров'я для смертельно хворих людей прямо скажемо фігова, символом що можливо все, шахраєм на своїй хворобі. Ви ж теж зробили вибір ніх не робити і багато триндіти, чому йому такий самий невірний вибір не зробити але отримумати більше грошей?
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