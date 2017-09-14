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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14210142111421214213>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:13

Психологія ;)

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.

Збільшить початковий внесок більше 50%. Це не гарантія, але спробуйте.
Ну тоді сенс/смак успіху втрачається! :D

Іншими словами - Дюрі-бачі хотів би взяти молодицю 25-30р, а Ви йому пропонуєте розглядати 50+ :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:16

  stm написав:
  detroytred написав:В сенсі почули зі шкандалю?))

Да тут stm з трусів вистрибувала, кидаючись на форумчан за цього Назарія.
Я з цих сторін про нього почув.
А шкандаль наче ж тільки потім стався.

Детройт, по цьому шкандалю більш випригують з трусів люди які не донатили цій людині з СМА. На поточний час він найстарша людина з цією хворобою, яка мені відома, хвороба смертельна без ліків. Він шахрайські надав 1 раз ліки дитині з СМА, 1 раз задонатив на ЗСУ. Я дивлюся не на язиком триндіти, а щось робити. Сказати що він взагалі шахрай, це ні. Він з часом став, замість флагмана, що люди в Україні де охорона здоров'я для смертельно хворих людей прямо скажемо фігова, символом що можливо все, шахраєм на своїй хворобі. Ви ж теж зробили вибір ніх не робити і багато триндіти, чому йому такий самий невірний вибір не зробити але отримумати більше грошей?

Цей ваш опус якимось чином спростовує озвучене мною?
Ні.
То до чого оця ваша рефлексія і чергові побрехеньки в мій бік?

Ви б краще вибачились перед отими форумчанами, яким свої претензії та закиди лили пафосно.
Або тихенько обтекли собі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:16

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:За три роки війни ми отримали 150 млрд доларів...
Це багато чи мало?
Все відносно. Москалі тільки від ЄС за три роки отримали 290 млрд євро.
Ти плату за продані товари від подарунків-відрізняєш чи треба пояснювати?

а ще ж скільки позичили!
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:20

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:[quote="5867170:budivelnik"За три роки війни ми отримали 150 млрд доларів...
Це багато чи мало?[/quoteВсе відносно. Москалі тільки від ЄС за три роки отримали 290 млрд євро.
Ти плату за продані товари від подарунків-відрізняєш чи треба пояснювати?

а ще ж скільки позичили!

За. Роботу. Яку. Для них, європейців та американців. Зробила Україна.

Подарунки?((((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:21

  Успіх написав:
  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:От я б дуже хотів взяти єОселю під фіксований % в гривні і дочекатись девальвації, але, нажаль, це кредит тільки для багатих.

Збільшить початковий внесок більше 50%. Це не гарантія, але спробуйте.
Ну тоді сенс/смак успіху втрачається! :D

Іншими словами - Дюрі-бачі хотів би взяти молодицю 25-30р, а Ви йому пропонуєте розглядати 50+ :lol:

Чому? Краще нічого, чим 50% кредиту під 3%? Дрю ж входить у категорію викладачів без житла.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:22

барабашов

итоге там можно нащупать полуметровый клитор


Дніпропетровські метросексуали кажуть, що якщо у турецького ганьбіта відшукати на затилку складки, плюнути туди і між першою і третьою складкою провести пальцем , то по підборіддю Барабашова потече слина.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:27

Shaman, вы хорошо умеете манипулировать (не обижайтесь, я сейчас не в упрёк).
Вы недавно напоминали мне о нашей дискуссии об успехах нашего с/х по сравнению с УССР.
Одна из наших успешных отраслей в с/х это птицеводство. Действительно успешных. Во всяком случае давно забыли о "ножках Буша" и курятины реально много. Но вот сейчас резко выросли цены. Читаю объяснение:
"До росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%", – зазначив Карпенко.

Ситуацію ускладнив і дефіцит племінної продукції через пташиний грип у країнах ЄС, через що вартість інкубаційних яєць і добового молодняку зросла на 20-40%.

"Через спалахи пташиного грипу в ЄС, було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20-40%, що не могло не позначитись на собівартості продукції", – додав фахівець.
...........
Серед інших причин Карпенко назвав дефіцит робочої сили, підвищення військового збору до 5% та інфляційний тиск. Попри подорожчання, м’ясо птиці все ще залишається найдешевшим видом м’яса в Україні.
https://glavred.net/economics/podorozhaniya-ne-izbezhat-v-chem-prichina-skachka-cen-na-populyarnyy-vid-myasa-10666340.html#goog_rewarded
Ну, спасибо, что "все ще залишається найдешевшим видом м’яса в Україні". Ещё бы стало дороже свинины или говядины, я бы совсем смеялся.
Т.е. даже в этом мы сильно зависим от Запада.
Что скажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:29

  Shaman написав:
  Успіх написав:Ну так ти з своїми синами і є оці ждуни, про яких ти пишеш!😁
Чого чекаєте 3роки+???
На фронт, почекуни!!!
На фронт!!!

а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш? 8)


Я Долярчику пропонував піти служити в ТЦК, коли воно накинуло про 20К за кожного "спійманного"

Типу, і budivelnik'а з синами відправить - здійснить свою "мрію" і 60К на карман отримає.

Чомусь Долярчик тоді одразу здувся )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:29

  detroytred написав:То до чого оця ваша рефлексія і чергові побрехеньки в мій бік?

Ви і jump - баласт, це не змінить шахрайства. Всі адекватні відписались від Назарія і перебросили ту суму на інші збори. Він наразі може розраховувати лише на те, що зібрав і якщо кошти не заблокують. Хвороба його за мінімум 800тис грн на місяць при незмінному курсі валюти нікуди не дінеться.
Ви геройськи нічого не робили, не збираєтесь і всі хто донатять/працюють податками на вашу пенсію мають обтікати.
Як добре, що я помиляюсь але буду жити більше насичене і краще життя ніж ви :)
Як добре що окрім вас і jump існують люди які можуть збирати кошти на невиліковно хворих. Не розтікати як їм повинна держава, а щось дійсно робити.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:34

  Успіх написав:
  Hotab написав:А може 5 достатньо і ти винен де 2
Спочатку нехай моїх 3роки повоюють, а тоді можна і мені пред'являти! ;)

А не з пропуканого дивану!

І не трусам, чи трусАм з не тим ВОСом! 😁

Гімно питання

Коли ти протирав штані, торгуючи контрафактним крамом на базарі, Hotab вже воював на Донбасі в 2014 році, коли там була активна фаза

Заткни свою п"яну пельку
pesikot
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