detroytred написав:Що там з результатом району, міста?
1 В мене в селі ситуація краща ніж в тебе на дивані. Чи говорить це про те що ти просто просираєш час? 2 Якщо енергоефективність мого будинку економить в рік 10 000 м3 газу - це дозволяє закачувати в сховища менше на 10 000м3 в рік? Скільки економія в твоєму? А якщо порахувати 13 млн житлових приміщень * нехай 1000м3=13 млрд м3.... - тобто я зекономив за себе, за тебе, і ще за весь твій підїзд.І якби ВСІ економили в 10 разів гірше ніж вийшло в мене - то це б дозволило ВІДМОВИТИСЬ від зовнішньої закупівлі газу Це досягнення для Держави? 3 Електротаксі за 2024 рік не спалили десь 20 тонн бензину... але послуги я надав Це економія для валютного балансу держави? А скільки зекономив ти?
Тому ще раз Від можновладців ( яких 1% від загальної кількості в Державі) - залежить 5% кінцевого результату. Я працюю як 10 простих українців з точки зору користі для Держави. Ти повинен пробувати досягнути мого результату чи здурі почнеш розповідати що я все роблю не правильно? І сам при цьому будеш лежати і НІФІГА не приносити користі ні собі, ні сімї ні Державі. Ти простий ПАРАЗИТ це хоч зрозуміло? ПС уточнення Ти не ПРОСТИЙ паразит ти НАЧИТАНИЙ паразит... але ж іншим якось пофігу хто з них сили висмоктує.
Ти знов тупо і банально підмінюєш предмет. Предметом є не твої досягенння і на цьому стопор, а збільшення досягненнь далі в інших.
Ці задачі масштабу району, міста, країни, суспільства вирішують фахівці. В них рішення.
А не твій єралашик намагання масштабування Кіосакі на більшість громадян. Це дурня. Від безграмотності.
Ти знов побудував на брехні. Сім'ї, оточуючим я користь приношу. Дякують... В тому числі ті, хто служить - працює на державу. Отже і державі користь приношу. Тобто ти тупо збрехав про паразита. Без брехні тобі будувати ні на чому. Пісня твоя без бруду на інших ну ніяк не співається. Такий собі закомплексований брехун, який ще щоки від своєї місії)) роздуває.
detroytred написав:То до чого оця ваша рефлексія і чергові побрехеньки в мій бік?
Ви і jump - баласт, це не змінить шахрайства. Всі адекватні відписались від Назарія і перебросили ту суму на інші збори. Він наразі може розраховувати лише на те, що зібрав і якщо кошти не заблокують. Хвороба його за мінімум 800тис грн на місяць при незмінному курсі валюти нікуди не дінеться. Ви геройськи нічого не робили, не збираєтесь і всі хто донатять/працюють податками на вашу пенсію мають обтікати. Як добре, що я помиляюсь але буду жити більше насичене і краще життя ніж ви Як добре що окрім вас і jump існують люди які можуть збирати кошти на невиліковно хворих. Не розтікати як їм повинна держава, а щось дійсно робити.
От умора, ти цитуй контекст питання. А воно було нагадую:
Цей ваш опус якимось чином спростовує озвучене мною? Ні. То до чого оця ваша рефлексія і чергові побрехеньки в мій бік? Ви б краще вибачились перед отими форумчанами, яким свої претензії та закиди лили пафосно. Або тихенько обтекли собі.
Ви ж знов накидали ще іншого. Замість по предмету запитань. Ну ніяк без прибрехеньок не можете.
Faceless написав:Дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що одне шахрайство, хай і вдале, прям переверне ваше життя на краще.
1. Це не шахрайство 2. Маю приклад не шахрайства, яке вже суттєво покращили життя: валютні каруселі в 2022. Той же Трамп суттєво покращує життя друзям просто публікуючи пости в Х.
І Україна дуже погано справляється із залученням зовнішнього фінансування: ми ніяк не можемо хоча б Польщу догнати, не кажучи вже про москалів.
Взяти кредит щоб не повертати- за визначенням шахрайство. Щодо зіграти на девальвації - так вперед, було ж купа можливостей, і ще буде. Правда, може і девальвація не трапитися, та і все одно повертати треба, це не зовсім халява.
budivelnik написав:............ А якщо порахувати 13 млн житлових приміщень * нехай 1000м3=13 млрд м3.... - тобто я зекономив за себе, за тебе, і ще за весь твій підїзд.І якби ВСІ економили в 10 разів гірше ніж вийшло в мене - то це б дозволило ВІДМОВИТИСЬ від зовнішньої закупівлі газу .......
Ти знов тупо і банально підмінюєш предмет. Предметом є ......
Не пойму, о каком предмете, вы вообще с будивельником спорите? При такой экономии мы могли бы не только "ВІДМОВИТИСЬ від зовнішньої закупівлі газу". но и сильно сократить собственную добычу. Или стать довольно приличным экспортёром газа. Почти закрыли бы потребность Венгрии (во всяком случае, больше половины). Сийярто запел бы по-другому.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 чер, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Щоб jump, detroytred, Letusrok etc. небуло що копіпастити. У Миколаївській області попали у полігон. Є загиблі 3 людини. Дрони-розвідники ворога працюють. У Ірані не зафіксовано підняття радіації, це означає що збагачений уран необхідний для ядерної зброї десь вивезли. Іран прийняв рішення блокування протоки. Міністр повернення, який не повертався, таки повернувся. Гарних вихідних усім адекватним. Більше копіпастів вище згаданим. Це ваше єдине що є у житті. Воно у вас таке як є...
Я ж тебе там уже писал - читай как "без иранских компонентов". Что тебе до сих пор не ясно?
Там трохи інше, тут гібриди та інші турбо наганяли по кілька разів на день #беззубашавка, а якщо копнути глибше, то продовжується видавлювання РФ із БС. Спочатку з Сирії. Тепер іншому союзнику осі зла вказали його місце. Є над чим задуматися, з ким варто дружити, а з ким ліпше не заїдатися.
Ще забула гарну новину. Серджио Гор у Білому Домі виявився Сергієм Гороховським і його паролі до пошт дивним чином співпали абсолютно з поштами яндекса, мейлру Сергія Горячева з Саратова. Це приклад дуже гарної праці, якої у Детройта ніколи не було, у Вашингтон Пост. Схоже вони виявили найтитулованішого крота у США.