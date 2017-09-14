Faceless написав:Дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що одне шахрайство, хай і вдале, прям переверне ваше життя на краще.
1. Це не шахрайство 2. Маю приклад не шахрайства, яке вже суттєво покращили життя: валютні каруселі в 2022. Той же Трамп суттєво покращує життя друзям просто публікуючи пости в Х.
І Україна дуже погано справляється із залученням зовнішнього фінансування: ми ніяк не можемо хоча б Польщу догнати, не кажучи вже про москалів.
Взяти кредит щоб не повертати- за визначенням шахрайство. Щодо зіграти на девальвації - так вперед, було ж купа можливостей, і ще буде. Правда, може і девальвація не трапитися, та і все одно повертати треба, це не зовсім халява.
budivelnik написав:............ А якщо порахувати 13 млн житлових приміщень * нехай 1000м3=13 млрд м3.... - тобто я зекономив за себе, за тебе, і ще за весь твій підїзд.І якби ВСІ економили в 10 разів гірше ніж вийшло в мене - то це б дозволило ВІДМОВИТИСЬ від зовнішньої закупівлі газу .......
Ти знов тупо і банально підмінюєш предмет. Предметом є ......
Не пойму, о каком предмете, вы вообще с будивельником спорите? При такой экономии мы могли бы не только "ВІДМОВИТИСЬ від зовнішньої закупівлі газу". но и сильно сократить собственную добычу. Или стать довольно приличным экспортёром газа. Почти закрыли бы потребность Венгрии (во всяком случае, больше половины). Сийярто запел бы по-другому.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 чер, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Щоб jump, detroytred, Letusrok etc. небуло що копіпастити. У Миколаївській області попали у полігон. Є загиблі 3 людини. Дрони-розвідники ворога працюють. У Ірані не зафіксовано підняття радіації, це означає що збагачений уран необхідний для ядерної зброї десь вивезли. Іран прийняв рішення блокування протоки. Міністр повернення, який не повертався, таки повернувся. Гарних вихідних усім адекватним. Більше копіпастів вище згаданим. Це ваше єдине що є у житті. Воно у вас таке як є...
Я ж тебе там уже писал - читай как "без иранских компонентов". Что тебе до сих пор не ясно?
Там трохи інше, тут гібриди та інші турбо наганяли по кілька разів на день #беззубашавка, а якщо копнути глибше, то продовжується видавлювання РФ із БС. Спочатку з Сирії. Тепер іншому союзнику осі зла вказали його місце. Є над чим задуматися, з ким варто дружити, а з ким ліпше не заїдатися.
Ще забула гарну новину. Серджио Гор у Білому Домі виявився Сергієм Гороховським і його паролі до пошт дивним чином співпали абсолютно з поштами яндекса, мейлру Сергія Горячева з Саратова. Це приклад дуже гарної праці, якої у Детройта ніколи не було, у Вашингтон Пост. Схоже вони виявили найтитулованішого крота у США.
Я ж тебе там уже писал - читай как "без иранских компонентов". Что тебе до сих пор не ясно?
Там трохи інше, тут гібриди та інші турбо наганяли по кілька разів на день #беззубашавка, а якщо копнути глибше, то продовжується видавлювання РФ із БС. Спочатку з Сирії. Тепер іншому союзнику осі зла вказали його місце. Є над чим задуматися, з ким варто дружити, а з ким ліпше не заїдатися.
Так тут тоже "не все так однозначно" - если откуда-то ее "выдавливают" - куда-то же она вдавливается... А с "союзником" - тоже непонятно: а не в Израиле там дело?..
detroytred написав:За. Роботу. Яку. Для них, європейців та американців. Зробила Україна. Подарунки?((((
Ти також роботу зробив-і за це пенсію отримуєш.... Тільки от чогось на нулі користі від твоєї роботи не видно , а пенсія йде регулярно... Тому для тих кому всі винні 1 Ми виконуємо СВОЮ роботу і захищаємо СВОЮ країну. 2 Те що нам при цьому допомагають- повинно викликади ПОДЯКУ а не заявки типу ми за когось робимо....