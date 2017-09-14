Додано: Нед 22 чер, 2025 19:43

Hotab написав: Але головне щоб ніхто з них не порушував закон. Вона нічого не порушує. Але головне щоб ніхто з них не порушував закон. Вона нічого не порушує.

По-перше, я вже писав, що жодного закону про заборону на виїзд чоловіків не існує. Так, я знаю, що Ви з цим не погоджуєтесь, тому спорити немає сенсу - чекаємо на рішення ЄСПЛ. Хтось із нас буде правий.По-друге, є якісь людські закони. Так, формально вона думає, що виконує закон, але якщо вдуматись що саме вона робить, то вона перешкоджає громадянину України виїхати у безпеку; так, у невстановленому місці, але під час війни люди біжать від небезпеки там, де є прохід. Навіть без документів (якщо, наприклад, їх не залишилось у зруйнованому будинку).Я питав, але Ви не відповіли - де користі більше від цієї військовослужбової? На якому кордоні? Держава нічого не втратить, якщо хтось "втече", як Ви кажите, але держава кожного дня марно витрачає працю сотен або навіть тисяч військослужбовців, щоб ловити українців. Щоб що? Щоб, Ви та інші отримали моральну сатисфакцію - "не втік", "нехай сидить в Україні"?Вона ж не одна там. Там багато ділянок, плюс групи реагування. Невже держава отримала б менше користі, якби вона та її колеги полювали б на росіян на іншому кордоні? Саме ж це ї є обов'язком військових. Усі Ваші "ланцюжки", що перешкоджаючи "втечі" чоловіків, ця жінка бере участь у захисті держави, ні про що. Ні, не бере. Я не розумію для чого це робиться. Витрати - людські і фінансові - на цю авантюру - великі, а віддачі - нуль.Я завжди думав, що кордони охороняють від зовнішніх ворогів, а не від своїх громадян. Розумію, що для Вас це - справа принципу, але ціна якась висока задля задоволення принципів.І коли Ви вже мені поясните хто такі ці міфічні громадяни, життя і безпека яких є найвищою цінністю для держави Україна.