Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу заявив, що дотримав свою обіцянку, дану від початку конфлікту Ізраїлю з Іраном, про те, що ядерні об'єкти цієї країни будуть знищені.
У відеозверненні на івриті до ізраїльської громадськості після удару США по ядерних об'єктах Ірану Нетаніягу заявив, що американська операція проводилася у "повній координації" з Армією оборони Ізраїлю.
Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.
"На початку операції я обіцяв вам, що ядерні об'єкти Ірану будуть знищені, так чи інакше. Ця обіцянка була виконана", - заявив прем'єр-міністр.
За його словами, Трамп зателефонував йому одразу після завершення операції США, щоб привітати його. Це була "дуже тепла і зворушлива розмова".
"Він привітав мене, він привітав нашу армію і він привітав наш народ", - сказав Нетаніягу, додавши, що він зробив те саме.
Зазначимо, Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що вони з Нетаніягу "працювали як команда".
"Ми працювали як команда - як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях, щоб усунути цю жахливу загрозу Ізраїлю", - сказав президент США.
Все таки Трампа можно просчитать было. Слишком уж он заигрывался в своих политических играх. Слишком уж нарочито демонстрировал сочувствие и понимание путину. И по ходу в кремле его просчитали - не слишком верили ему фсбешники. Да и как можно верить публичным шоу от политиков, на которых льется одна лишь ложь в уши зрителей, а истинные планы тщательно маскируются?
Только по этой причине нужно было помнить, что США может позволить себе продолжать свою политику независимо от того кто у них будет президентом - Трамп или помощница Байдена. А политика их незамысловата, я бы сказал классическая - это политика кнута и пряника. Но сначала как обычно идет пряник.
Так было и с Ираном, которому США помогла с АЭС взамен за нейтральное его отношение к Израилю. Но нейтральное отношение к Израилю длилось недолго, а помощь с дальнейшим незаконным расширением операций по ядерным циклам в сторону его военного применения стала оказывать путинская росия. Все бы ничего, но международные договора самыми надежными оказываются те, которые заключены именно с США. Израиль оказался первым на очереди с оказанием ему военной помощи. Но это и не удивительно.
Но политика дело тонкое - часто одним ударом политики стараются убить нескольких зайцев. В данном случае нас интересует судьба только одного зайца - бункерного, который слишком много крови пролил у братского народа. Братского потому, что жившего вместе с другими в одной семье меньше века назад.
Применение бомбардировщиками США бункерных бомб против государства-террориста это понимание того, что войны эффективно можно закончить путем убийства команды их разжигателей, засидевшихся во власти и поэтому подсевших на этот сильный наркотик. И кремль, стремящийся сейчас развязать мировую войну с целью соскочить от ответственности за нынешние свои преступления, медленно, но верно начнет понимать о возрастании вероятности наступления наказания при отказе от мирных переговоров с Украиной. Войну пора прекращать. Этого хочет Европа, этого хочет Азия, этого хочет Америка - но этого не хочет кремль. Значит кремль должен умереть по классике.
budivelnik написав:Тому ще раз Від можновладців ( яких 1% від загальної кількості в Державі) - залежить 5% кінцевого результату.
Можновладці - це управлінці, регулятори. Твоє твердження спростовується очевидним наявним фактом: при одних і тих же виконавцях, але за різних управлінцях (хоч в компанії, організації, війську, хоч де) досягаються абсолютно різні результати. Впритул до протилежних. А не те що різні на більше, ніж 5%. Варіант же різних виконавців не розглядається. Це вже еволюційні зміни. Для гальмівних, як ти.
А давай приклади Залужний-Сирський.... - давай різницю Кравчук - Кучма... - також давай різницю Я навіть ризикну більше Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський... - це ціла епоха.... шість різних підходів парторг-директор-мрійник-бандит-бізнесмен-популіст.... Як в середньому змінилось життя для простого воєнпенса ( якщо не враховувати що за Ющенка він був молодий і здоровий, а за Зеленського -старий і немічний...) І як воно змінювалось за кожної каденції людини з іншим підходом..
Тобто для тих хто старався-зявився шанс і 2 млн за ці 20 років цим шансом скористались і повір в часи комуняк чи червоних директорів законів як таких взагалі не існувало , це сьогодні можна звернутись в поліцію.. а тоді.... Так от 20 років-це ціле активне життя. Я і мені подібні-прожили його хоч і з проблемами -зате з результатом Ти і тобі подібні-20 років розповідали що їм всі винні і так і помруть розповідаючи.
Тому Ті хто ще не мають 5 і більше млн грн капіталу- ті можуть нічого не боятись ЇХ успіх залежить тільки від них , бо нікому з тих хто може заважати капітал в 100 000 доларів- нафіг не цікавий. Тому - заробляйте і не озирайтесь... А от коли заробите вже більше 10 млн... - тоді й починайте переживати про Закони/Партії/Умови.. бо тоді ВАМ буде що губити.. А що губити воєнпенсу зараз? Того він і біснується розуміючи що помилився на початку.
ПС Ще раз маленьке опитування Хто з не професійних юристів судився по не адміністративних справах? - я правило ніхто-то яка вам різниця яка якість судочинства ? Хто з підприємців з капіталом до 10 млн грн спілкується по робочим питанням з кимось вищим ніж працівник/голова Райради? практично ніхто - то яка вам різниця яке прізвище цього чиновника, скільки він краде і до якої партії належить?
budivelnik написав:Тому ще раз Від можновладців ( яких 1% від загальної кількості в Державі) - залежить 5% кінцевого результату.
Можновладці - це управлінці, регулятори. Твоє твердження спростовується очевидним наявним фактом: при одних і тих же виконавцях, але за різних управлінцях (хоч в компанії, організації, війську, хоч де) досягаються абсолютно різні результати. Впритул до протилежних. А не те що різні на більше, ніж 5%. Варіант же різних виконавців не розглядається. Це вже еволюційні зміни. Для гальмівних, як ти.
А давай приклади Залужний-Сирський.... - давай різницю Кравчук - Кучма... - також давай різницю Я навіть ризикну більше Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський... - це ціла епоха.... шість різних підходів парторг-директор-мрійник-бандит-бізнесмен-популіст.... Як в середньому змінилось життя для простого воєнпенса ( якщо не враховувати що за Ющенка він був молодий і здоровий, а за Зеленського -старий і немічний...) І як воно змінювалось за кожної каденції людини з іншим підходом..
Тобто для тих хто старався-зявився шанс і 2 млн за ці 20 років цим шансом скористались і повір в часи комуняк чи червоних директорів законів як таких взагалі не існувало , це сьогодні можна звернутись в поліцію.. а тоді.... Так от 20 років-це ціле активне життя. Я і мені подібні-прожили його хоч і з проблемами -зате з результатом Ти і тобі подібні-20 років розповідали що їм всі винні і так і помруть розповідаючи.
Тому Ті хто ще не мають 5 і більше млн грн капіталу- ті можуть нічого не боятись ЇХ успіх залежить тільки від них , бо нікому з тих хто може заважати капітал в 100 000 доларів- нафіг не цікавий. Тому - заробляйте і не озирайтесь... А от коли заробите вже більше 10 млн... - тоді й починайте переживати про Закони/Партії/Умови.. бо тоді ВАМ буде що губити.. А що губити воєнпенсу зараз? Того він і біснується розуміючи що помилився на початку.
ПС Ще раз маленьке опитування Хто з не професійних юристів судився по не адміністративних справах? - я правило ніхто-то яка вам різниця яка якість судочинства ? Хто з підприємців з капіталом до 10 млн грн спілкується по робочим питанням з кимось вищим ніж працівник/голова Райради? практично ніхто - то яка вам різниця яке прізвище цього чиновника, скільки він краде і до якої партії належить?
Ти на рідкість тугий)))
В тому-то і різниці нема в результаті країни, бо різниця між цими управлінцями від Кравчука і до останнього не велика. Всі по мінімуму. Аби країна встояла.
Не реформатори... Теж саме і між Залужним-Сирським. Та ін.
Треш. Ти ще й отупів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: Але головне щоб ніхто з них не порушував закон. Вона нічого не порушує.
По-перше, я вже писав, що жодного закону про заборону на виїзд чоловіків не існує. Так, я знаю, що Ви з цим не погоджуєтесь, тому спорити немає сенсу - чекаємо на рішення ЄСПЛ. Хтось із нас буде правий.
По-друге, є якісь людські закони. Так, формально вона думає, що виконує закон, але якщо вдуматись що саме вона робить, то вона перешкоджає громадянину України виїхати у безпеку; так, у невстановленому місці, але під час війни люди біжать від небезпеки там, де є прохід. Навіть без документів (якщо, наприклад, їх не залишилось у зруйнованому будинку).
Я питав, але Ви не відповіли - де користі більше від цієї військовослужбової? На якому кордоні? Держава нічого не втратить, якщо хтось "втече", як Ви кажите, але держава кожного дня марно витрачає працю сотен або навіть тисяч військослужбовців, щоб ловити українців. Щоб що? Щоб, Ви та інші отримали моральну сатисфакцію - "не втік", "нехай сидить в Україні"?
Вона ж не одна там. Там багато ділянок, плюс групи реагування. Невже держава отримала б менше користі, якби вона та її колеги полювали б на росіян на іншому кордоні? Саме ж це ї є обов'язком військових. Усі Ваші "ланцюжки", що перешкоджаючи "втечі" чоловіків, ця жінка бере участь у захисті держави, ні про що. Ні, не бере. Я не розумію для чого це робиться. Витрати - людські і фінансові - на цю авантюру - великі, а віддачі - нуль.
Я завжди думав, що кордони охороняють від зовнішніх ворогів, а не від своїх громадян. Розумію, що для Вас це - справа принципу, але ціна якась висока задля задоволення принципів.
І коли Ви вже мені поясните хто такі ці міфічні громадяни, життя і безпека яких є найвищою цінністю для держави Україна.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 22 чер, 2025 20:26, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:КАБи вже не так летять. Ф-16 відігнали. Їх обслуговують не інопланетяни.
А ну розкажи мені будь-ласка Яке ти відношення маєш до того що на четвертий рік Війни каби летять менше? Ти останні три роки когось вчив? Чи ти так навчив, що перших три роки наші хлопці голови не могли підняти і тільки після того як виперли тих кого ти вчив - каби полетіли поменше. Ти хоч сам перед тим як написати -думаєш як себе брудом зайвий раз не облити Від тебе й так лайном на кілометр тхне а ти ще собі підливаєш жовтої субстанції в штани.
Успіх написав:Ну так ти з своїми синами і є оці ждуни, про яких ти пишеш!😁 Чого чекаєте 3роки+??? На фронт, почекуни!!! На фронт!!!
а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш?
Я Долярчику пропонував піти служити в ТЦК, коли воно накинуло про 20К за кожного "спійманного"
Типу, і budivelnik'а з синами відправить - здійснить свою "мрію" і 60К на карман отримає.
Чомусь Долярчик тоді одразу здувся )
бо писати то одно. але Долярчик відчуває, що з його фартом - виходить він на патрулювання від ТЦК, а йому Бетон назустріч з бажанням продемонструвати аперкот. або 120кг тушка у хутрі - а ні, цей вже в Стамбулі (напевне хутра закуповує). й вже мрія трохи блякла.