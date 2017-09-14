budivelnik написав:

detroytred написав: Можновладці - це управлінці, регулятори.

Твоє твердження спростовується очевидним наявним фактом: при одних і тих же виконавцях, але за різних управлінцях (хоч в компанії, організації, війську, хоч де) досягаються абсолютно різні результати.

Впритул до протилежних. А не те що різні на більше, ніж 5%.

Варіант же різних виконавців не розглядається. Це вже еволюційні зміни.

Для гальмівних, як ти. Можновладці - це управлінці, регулятори.Твоє твердження спростовується очевидним наявним фактом: при одних і тих же виконавцях, але за різних управлінцях (хоч в компанії, організації, війську, хоч де) досягаються абсолютно різні результати.Впритул до протилежних. А не те що різні на більше, ніж 5%.Варіант же різних виконавців не розглядається. Це вже еволюційні зміни.Для гальмівних, як ти.

А давай прикладиЗалужний-Сирський.... - давай різницюКравчук - Кучма... - також давай різницюЯ навіть ризикну більше- це ціла епоха.... шість різних підходівЯк в середньому змінилось життя для простого воєнпенса ( якщо не враховувати що за Ющенка він був молодий і здоровий, а за Зеленського -старий і немічний...)І як воно змінювалось за кожної каденції людини з іншим підходом..Тобтодля тих хто старався-зявився шанс і 2 млн за ці 20 років цим шансом скористалисьі повір в часи комуняк чи червоних директорів законів як таких взагалі не існувало , це сьогодні можна звернутись в поліцію.. а тоді....Так от20 років-це ціле активне життя.Я і мені подібні-прожили його хоч і з проблемами -зате з результатомТи і тобі подібні-20 років розповідали що їм всі винні і так і помруть розповідаючи.ТомуТі хто ще не мають 5 і більше млн грн капіталу- ті можуть нічого не боятисьЇХ успіх залежить тільки від них , бо нікому з тих хто може заважати капітал в 100 000 доларів- нафіг не цікавий.Тому - заробляйте і не озирайтесь...А от коли заробите вже більше 10 млн... - тоді й починайте переживати про Закони/Партії/Умови.. бо тоді ВАМ буде що губити..А що губити воєнпенсу зараз?Того він і біснується розуміючи що помилився на початку.ПСЩе раз маленьке опитуванняХто з не професійних юристів судився по не адміністративних справах? - я правило ніхто-то яка вам різниця яка якість судочинства ?Хто з підприємців з капіталом до 10 млн грн спілкується по робочим питанням з кимось вищим ніж працівник/голова Райради?практично ніхто - то яка вам різниця яке прізвище цього чиновника, скільки він краде і до якої партії належить?