detroytred написав:Можновладці - це управлінці, регулятори. Твоє твердження спростовується очевидним наявним фактом: при одних і тих же виконавцях, але за різних управлінцях (хоч в компанії, організації, війську, хоч де) досягаються абсолютно різні результати. Впритул до протилежних. А не те що різні на більше, ніж 5%. Варіант же різних виконавців не розглядається. Це вже еволюційні зміни. Для гальмівних, як ти.
А давай приклади Залужний-Сирський.... - давай різницю Кравчук - Кучма... - також давай різницю Я навіть ризикну більше Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський... - це ціла епоха.... шість різних підходів парторг-директор-мрійник-бандит-бізнесмен-популіст.... Як в середньому змінилось життя для простого воєнпенса ( якщо не враховувати що за Ющенка він був молодий і здоровий, а за Зеленського -старий і немічний...) І як воно змінювалось за кожної каденції людини з іншим підходом..
Тобто для тих хто старався-зявився шанс і 2 млн за ці 20 років цим шансом скористались і повір в часи комуняк чи червоних директорів законів як таких взагалі не існувало , це сьогодні можна звернутись в поліцію.. а тоді.... Так от 20 років-це ціле активне життя. Я і мені подібні-прожили його хоч і з проблемами -зате з результатом Ти і тобі подібні-20 років розповідали що їм всі винні і так і помруть розповідаючи.
Тому Ті хто ще не мають 5 і більше млн грн капіталу- ті можуть нічого не боятись ЇХ успіх залежить тільки від них , бо нікому з тих хто може заважати капітал в 100 000 доларів- нафіг не цікавий. Тому - заробляйте і не озирайтесь... А от коли заробите вже більше 10 млн... - тоді й починайте переживати про Закони/Партії/Умови.. бо тоді ВАМ буде що губити.. А що губити воєнпенсу зараз? Того він і біснується розуміючи що помилився на початку.
ПС Ще раз маленьке опитування Хто з не професійних юристів судився по не адміністративних справах? - я правило ніхто-то яка вам різниця яка якість судочинства ? Хто з підприємців з капіталом до 10 млн грн спілкується по робочим питанням з кимось вищим ніж працівник/голова Райради? практично ніхто - то яка вам різниця яке прізвище цього чиновника, скільки він краде і до якої партії належить?
Ти на рідкість тугий)))
В тому-то і різниці нема в результаті країни, бо різниця між цими управлінцями від Кравчука і до останнього не велика. Всі по мінімуму. Аби країна встояла. Не реформатори... Теж саме і між Залужним-Сирським. Та ін.
А чому при однакових управлінцях з невеликою різницею зявилось нових 2 млн успішних? Може якраз це найкраще підтверджує мою тезу що КОЖЕН може вийти на рівень капіталізації в 5 млн грн... головне бажання і працездатність з ефективністю.. Точно так само як інших 38 млн можуть розповідати як все погано і які фаберже їм заважають.
Тому ще раз Спеціальні умови потрібні спеціальним людям(олігархам/корупціонерам і так далі) Простим людям ( а це всі хто ще не досяг 5 млн грн капіталізації) ніякі спеціальні умови для того щоб стати багатшими-не потрібні. Саме тому й питав Хто і коли спілкувався з судами чи чиновниками вище рівня райради( а рівень райради-це ваші однокласники)
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 чер, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав:Применение бомбардировщиками США бункерных бомб против государства-террориста это понимание того, что войны эффективно можно закончить путем убийства команды их разжигателей, засидевшихся во власти и поэтому подсевших на этот сильный наркотик. И кремль, стремящийся сейчас развязать мировую войну с целью соскочить от ответственности за нынешние свои преступления, медленно, но верно начнет понимать о возрастании вероятности наступления наказания при отказе от мирных переговоров с Украиной. Войну пора прекращать. Этого хочет Европа, этого хочет Азия, этого хочет Америка - но этого не хочет кремль. Значит кремль должен умереть по классике.
до речі, так. раз скриню Пандори вже відкрито, то навіщо вести перемовини з Іраном - треба вполювати лише одного дідугана, й півсправи зроблено...
budivelnik написав:Тому ще раз Від можновладців ( яких 1% від загальної кількості в Державі) - залежить 5% кінцевого результату.
Можновладці - це управлінці, регулятори. Твоє твердження спростовується очевидним наявним фактом: при одних і тих же виконавцях, але за різних управлінцях (хоч в компанії, організації, війську, хоч де) досягаються абсолютно різні результати. Впритул до протилежних. А не те що різні на більше, ніж 5%. Варіант же різних виконавців не розглядається. Це вже еволюційні зміни. Для гальмівних, як ти.
то яка вам різниця яке прізвище цього чиновника, скільки він краде і до якої партії належить?
казалось бы - очевидная: если этот крадет, а предыдущий нет - то разница проявляется в совершенно неожиданных вещах - народе цены за Интернет.
detroytred написав:КАБи вже не так летять. Ф-16 відігнали. Їх обслуговують не інопланетяни.
А ну розкажи мені будь-ласка Яке ти відношення маєш до того що на четвертий рік Війни каби летять менше? Ти останні три роки когось вчив? Чи ти так навчив, що перших три роки наші хлопці голови не могли підняти і тільки після того як виперли тих кого ти вчив - каби полетіли поменше. Ти хоч сам перед тим як написати -думаєш як себе брудом зайвий раз не облити Від тебе й так лайном на кілометр тхне а ти ще собі підливаєш жовтої субстанції в штани.
Що ти пишеш-то? Що за єралшковий ланцюг ти склав. Замість очевидного: ті, кого я вчив, і зараз служать - тобто є у вертикалі обслуговування ЛА. Вже не кажучи, що навчали та навчають наступних. А перших три роки теж свою справу робили міги, сушки, мішки.
А... Це в тебе у 2014 пальцем щьолкнули і виникла нова армія. З космосу взялася. Від твоїх пісень.
Треш. Ти точно отупів вже остаточно, якщо навіть після пояснень не бачиш.
й ще раз повторю навіть при повному циклі збірки повна локалізація неможлива, особливо на Раші... навіть якщо це написало СБУ. бо я працював на виробництві, й розумію що таке локалізація - так 100% я навіть не знаю, чи десь є.
Не нужна - так не выпрашивай
Я ж тебе там уже писал - читай как "без иранских компонентов". Что тебе до сих пор не ясно?
яке ти нахабне та кумедне.
от фраза "без іранських компонентів" - це ти вже додав від себе. достовірність твоїх висновків зрозуміла (ніяка). тому наскільки вони не залежать від іранських складових - питання відкрите...
buratinyo написав:Применение бомбардировщиками США бункерных бомб против государства-террориста это понимание того, что войны эффективно можно закончить путем убийства команды их разжигателей, засидевшихся во власти и поэтому подсевших на этот сильный наркотик. И кремль, стремящийся сейчас развязать мировую войну с целью соскочить от ответственности за нынешние свои преступления, медленно, но верно начнет понимать о возрастании вероятности наступления наказания при отказе от мирных переговоров с Украиной. Войну пора прекращать. Этого хочет Европа, этого хочет Азия, этого хочет Америка - но этого не хочет кремль. Значит кремль должен умереть по классике.
поки кремль "по класікє" кладе болт на всіх, правильно розуміючі які "потужні" США у сьогоднішньому світі, ще з Грузії та Криму
Медведев считает, что США ничего не добились своими ударами по Ирану 1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. 2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено. 3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. 4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике. 5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. 6. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее. 7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал. 8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. 9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США. 10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент
budivelnik написав:А чому при однакових управлінцях з невеликою різницею зявилось нових 2 млн успішних? Може якраз це найкраще підтверджує мою тезу що КОЖЕН може вийти на рівень капіталізації в 5 млн грн... головне бажання і працездатність з ефективністю..
Грубо - да, кожен може. Але от більше якоїсь кількості всі не можуть. Апріорі. Кількість стільців обмежена УМОВАМИ В РИНКУ.
А збільшення -- це еволюційне. Ще й метод підрахунку..
detroytred написав:Це в тебе у 2014 пальцем щьолкнули і виникла нова армія. З космосу взялася.
Так ти 25 років в космосі як лайно в ополонці бовтався? Чи скільки років в ЗСУ в тебе стажу було в 2014?
Сам ти лайно. Тобі, короткозорому тупню, вже увесь очевидний ланцюг вказав: я навчав, учні обслуговували, потім вже самі стали навчати та керувати обслуговуванням техніки. ЛА виконували задачі. Самі різні.. А до того, як навчати інших, сам обслуговував, підтримував у відповідному стані бтехніку. Щоб вона і потім могла виконувати завдання. А в тебе досі якесь нерозуміння, судячи по дурним питанням.
Не напружуйся. Кажу ж: ти вже овсім отупів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.