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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:04
detroytred написав: budivelnik написав:
А чому при однакових управлінцях з невеликою різницею зявилось нових 2 млн успішних?
Може якраз це найкраще підтверджує мою тезу що КОЖЕН може вийти на рівень капіталізації в 5 млн грн... головне бажання і працездатність з ефективністю..
Грубо - да, кожен може.
Але от більше якоїсь кількості всі не можуть.
Апріорі.
Кількість стільців обмежена УМОВАМИ В РИНКУ.
А збільшення -- це еволюційне.
Ще й метод підрахунку..
А стільці на ринку звідки беруться?
Тих 2 млн які еволюційно в кожному поколінні вчаться їх робити і на ринок приносити щоб самим на них сидіти
Чи кейнси/бальцеровичі разом з книжками приносять?
Давай думай.
Зявився в мене капітал в першому поколінні- то в другому покоління зявились робічі місця яких до цього не було....
Бо в 2000 я їздив на таврії , а в 2025- в мене 12 машин.. і кожну треба обслуговувати , і кожна з них в 5-15 разів дорожча від таврії, а значить вартість обслуговування також зросло
Так створив я ринок(стільці) ? став він в 100 разів більшим ніж було в 2000?
Плюс
Москалі генерацію виносять.. а я тільки на авто споживаю електрики в 1 млн грн/рік...
Як думаєш - мене цікавить хтось хто замість Ахметова забезпечить мені цю енергію наприклад від вітру чи сонця?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:08
ЛАД написав:Shaman
, вы хорошо умеете манипулировать (не обижайтесь, я сейчас не в упрёк).
але я чекаю на аргументи, а не на оце, якщо мова йде про порівняння нацистів та рашистів. а так, вибачте, це чисте злиття
Вы недавно напоминали мне о нашей дискуссии об успехах нашего с/х по сравнению с УССР.
Одна из наших успешных отраслей в с/х это птицеводство. Действительно успешных. Во всяком случае давно забыли о "ножках Буша" и курятины реально много. Но вот сейчас резко выросли цены. Читаю объяснение:
це називається глобалізація. ми ще й насіння переважно закуповуємо за кордоном. й там є жорстка заборона використовувати їх для створення власного насіння. від Monsanto багато країн залежить, не лише ми
можна використати місцеві сорти, але врожайність тоді буде не та.
але це наступний крок. точно знаю, що є в Україні господарства, які намагаються створювати власне насіння - але це дорого, ці біотехнології - дуже дорога річ. що з курями - не знаю.
але з іншого боку - хоч й залежимо від ЄС, але поляки ще до війни не знали, які відбитися від МХП. зараз й поготів. оці всі бунти фермерів - вони є не пустому місці (хоча може питання вибити більше субсидій). це все при тому, що в них шалені субсидії, а в нас майже немає...
так розвивається весь бізнес - починаємо з простого, а там й до Брі з дор блю дійдемо, а потім й до прошутто. в нас навіть свинина ще не в промислових масштабах виробляється, а яловичина напевне й не буде. треба лише робити свою справу, а не розповідати, як раніше було краще
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:11
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
твоя повага мені не потрібна
й ще раз повторю навіть при повному циклі збірки повна локалізація неможлива, особливо на Раші... навіть якщо це написало СБУ. бо я працював на виробництві, й розумію що таке локалізація - так 100% я навіть не знаю, чи десь є.
Не нужна - так не выпрашивай
Я ж тебе там уже писал - читай как "без иранских компонентов".
Что тебе до сих пор не ясно?
от фраза "без іранських компонентів" - це ти вже додав від себе. достовірність твоїх висновків зрозуміла (ніяка). тому наскільки вони не залежать від іранських складових - питання відкрите...
Ну да - додал. После того, как "кое кто" в двух соснах ее не заметил
Если верить СБУ - примерно на 25000 готовых беспилотников. Сколько их в месяц в среднем запускали? 🤔
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:14
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
А чому при однакових управлінцях з невеликою різницею зявилось нових 2 млн успішних?
Може якраз це найкраще підтверджує мою тезу що КОЖЕН може вийти на рівень капіталізації в 5 млн грн... головне бажання і працездатність з ефективністю..
Грубо - да, кожен може.
Але от більше якоїсь кількості всі не можуть.
Апріорі.
Кількість стільців обмежена УМОВАМИ В РИНКУ.
А збільшення -- це еволюційне.
Ще й метод підрахунку..
А стільці на ринку звідки беруться?
Тих 2 млн які еволюційно в кожному поколінні вчаться їх робити і на ринок приносити щоб самим на них сидіти
Чи кейнси/бальцеровичі разом з книжками приносять?
Давай думай.
Подивись звідки у а-ля корейців, сінгапурців, китайців (тобто не з довжезною родословною підприємців) тощо взялися.
Треш...
Не на себе дивись)))
А як в реформаторів було.
І подивись, як в одних і тих же корейців за різних управлінців: кндр і ПК.
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в Нед 22 чер, 2025 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:15
d44 написав: buratinyo написав:
Применение бомбардировщиками США бункерных бомб против государства-террориста это понимание того, что войны эффективно можно закончить путем убийства команды их разжигателей, засидевшихся во власти и поэтому подсевших на этот сильный наркотик. И кремль, стремящийся сейчас развязать мировую войну с целью соскочить от ответственности за нынешние свои преступления, медленно, но верно начнет понимать о возрастании вероятности наступления наказания при отказе от мирных переговоров с Украиной. Войну пора прекращать. Этого хочет Европа, этого хочет Азия, этого хочет Америка - но этого не хочет кремль. Значит кремль должен умереть по классике.
поки кремль "по класікє" кладе болт на всіх, правильно розуміючі які "потужні" США у сьогоднішньому світі, ще з Грузії та Криму
Медведев считает, что США ничего не добились своими ударами по Ирану
1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.
2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено.
3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.
4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.
5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.
6. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее.
7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.
8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.
9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.
10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент
тут вже алкаша медвєдева цитують. так от, якщо він щось сказав - треба читати навпаки. тобто правильно все американці роблять
каже не дуже постраждала - а може він скаже, де саме не постраждала - бомби-пенетратори ще залишилися
цікаво, які країни готові передати ядерну зброю. а вони пам'ятають, кого в Ірані аятоли називали меншим сатаною?
народ завжди навколо диктатора гуртується, а потім хтось мотузку накине, й диктатор вже ніжками дриґає
або шарфик, згідно руської традиції...
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:23
Shaman написав: d44 написав: buratinyo написав:
Применение бомбардировщиками США бункерных бомб против государства-террориста это понимание того, что войны эффективно можно закончить путем убийства команды их разжигателей, засидевшихся во власти и поэтому подсевших на этот сильный наркотик. И кремль, стремящийся сейчас развязать мировую войну с целью соскочить от ответственности за нынешние свои преступления, медленно, но верно начнет понимать о возрастании вероятности наступления наказания при отказе от мирных переговоров с Украиной. Войну пора прекращать. Этого хочет Европа, этого хочет Азия, этого хочет Америка - но этого не хочет кремль. Значит кремль должен умереть по классике.
поки кремль "по класікє" кладе болт на всіх, правильно розуміючі які "потужні" США у сьогоднішньому світі, ще з Грузії та Криму
Медведев считает, что США ничего не добились своими ударами по Ирану
1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.
2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено.
3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.
4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.
5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.
6. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее.
7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.
8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.
9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.
10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент
тут вже алкаша медвєдева цитують. так от, якщо він щось сказав - треба читати навпаки. тобто правильно все американці роблять
каже не дуже постраждала - а може він скаже, де саме не постраждала - бомби-пенетратори ще залишилися
цікаво, які країни готові передати ядерну зброю. а вони пам'ятають, кого в Ірані аятоли називали меншим сатаною?
народ завжди навколо диктатора гуртується, а потім хтось мотузку накине, й диктатор вже ніжками дриґає
або шарфик, згідно руської традиції...
шут завжди озвучує думки хозяїна
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:37
АндрейМ написав:
По-перше, я вже писав, що жодного закону про заборону на виїзд чоловіків не існує. Так, я знаю, що Ви з цим не погоджуєтесь, тому спорити немає сенсу - чекаємо на рішення ЄСПЛ. Хтось із нас буде правий.
По-друге, є якісь людські закони. Так, формально вона думає, що виконує закон, але якщо вдуматись що саме вона робить, то вона перешкоджає громадянину України виїхати у безпеку; так, у невстановленому місці, але під час війни люди біжать від небезпеки там, де є прохід. Навіть без документів (якщо, наприклад, їх не залишилось у зруйнованому будинку).
Я питав, але Ви не відповіли - де користі більше від цієї військовослужбової? На якому кордоні? Держава нічого не втратить, якщо хтось "втече", як Ви кажите, але держава кожного дня марно витрачає працю сотен або навіть тисяч військослужбовців, щоб ловити українців. Щоб що? Щоб, Ви та інші отримали моральну сатисфакцію - "не втік", "нехай сидить в Україні"?
Вона ж не одна там. Там багато ділянок, плюс групи реагування. Невже держава отримала б менше користі, якби вона та її колеги полювали б на росіян на іншому кордоні? Саме ж це ї є обов'язком військових. Усі Ваші "ланцюжки", що перешкоджаючи "втечі" чоловіків, ця жінка бере участь у захисті держави, ні про що. Ні, не бере. Я не розумію для чого це робиться. Витрати - людські і фінансові - на цю авантюру - великі, а віддачі - нуль.
Я завжди думав, що кордони охороняють від зовнішніх ворогів, а не від своїх громадян. Розумію, що для Вас це - справа принципу, але ціна якась висока задля задоволення принципів.
І коли Ви вже мені поясните хто такі ці міфічні громадяни, життя і безпека яких є найвищою цінністю для держави Україна.
він думав
Твої висери один в один повторюють кацапську пропаганду, ти нажерся кацапського гівна і хочеш скормити його ще комусь.
Всі ваші ждунські висери побудовані на шаблонах кацапської пропаганди, тому закрий писок і не вякай.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:40
d44 написав: buratinyo написав:
Применение бомбардировщиками США бункерных бомб против государства-террориста это понимание того, что войны эффективно можно закончить путем убийства команды их разжигателей, засидевшихся во власти и поэтому подсевших на этот сильный наркотик. И кремль, стремящийся сейчас развязать мировую войну с целью соскочить от ответственности за нынешние свои преступления, медленно, но верно начнет понимать о возрастании вероятности наступления наказания при отказе от мирных переговоров с Украиной. Войну пора прекращать. Этого хочет Европа, этого хочет Азия, этого хочет Америка - но этого не хочет кремль. Значит кремль должен умереть по классике.
поки кремль "по класікє" кладе болт на всіх, правильно розуміючі які "потужні" США у сьогоднішньому світі, ще з Грузії та Криму
Медведев считает, что США ничего не добились своими ударами по Ирану
1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.
2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено.
3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.
4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.
5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.
6. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее.
7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.
8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.
9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.
10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент
цікавий п.3, "ряд стран" які збираються порушити ДНЯЗ, і, як мінімум, потрапити в ізоляцію, як КНДР
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:43
АндрейМ
І коли Ви вже мені поясните хто такі ці міфічні громадяни, життя і безпека яких є найвищою цінністю для держави Україна.
Оті самі сільські та невеликі містечка, які ніколи в житті не були за кордоном, не знають жодної мови, а з накопичень 10 т грн «на смерть». Вони ніколи не поїдуть нікуди, по доріжкам які протоптав мурляка-лобурКа андрюшка. І їх мають оті бігунці-невдахи захищати. Жінок і дітей в першу чергу. Але лобуряка хоче їх їх кинути під орками, рятуючи своє дупло.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:48
АндрейМ написав:
По-друге, є якісь людські закони. Так, формально вона думає, що виконує закон, але якщо вдуматись що саме вона робить, то вона перешкоджає громадянину України виїхати у безпеку;
Звідки вона бачить, що це громадянин України? Він паспорт тримає біля обличчя?
Звідки відомо, що цей громадянин нічого кримінального не скоїв, а просто тікає?
АндрейМ написав:
так, у невстановленому місці, але під час війни люди біжать від небезпеки там, де є прохід
.
Відколи у нас у Чернівецькій області стало так небезпечно, шо аж треба прориватися через кордон у невстановлених місцях?
Черги у встановлених місцях не перевищують однієї доби (наскільки знаю з останніх новин). Причому одну добу довелося чекати через те, що була оголошена евакуація в Сумській області - тоді раптово багато людей поїхало звідти. Зараз можливо через сезон відпусток буде теж трохи кучно, але влітку так завжди.
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