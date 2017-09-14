Hotab написав:Оті самі сільські та невеликі містечка
Хотабенко, от що ти мелеш? Ти ж чудово знаєш, що тим більше виловлюють чоловіків, як з малих містечок, так тим більше і з сіл! Андрій же задає прості ЧІТКІ питання, на які справді ніхто ЧІТКО не відповів! А лише маніпулюєте... Є чіткі відповіді? >>>
АндрейМ написав:Я питав, але Ви не відповіли - де користі більше від цієї військовослужбової? На якому кордоні? Держава нічого не втратить, якщо хтось "втече", як Ви кажите, але держава кожного дня марно витрачає працю сотен або навіть тисяч військослужбовців, щоб ловити українців. Щоб що? Щоб, Ви та інші отримали моральну сатисфакцію - "не втік", "нехай сидить в Україні"?
АндрейМ написав:Витрати - людські і фінансові - на цю авантюру - великі, а віддачі - нуль.
АндрейМ написав:Я завжди думав, що кордони охороняють від зовнішніх ворогів, а не від своїх громадян
detroytred написав:Грубо - да, кожен може. Але от більше якоїсь кількості всі не можуть. Апріорі. Кількість стільців обмежена УМОВАМИ В РИНКУ. А збільшення -- це еволюційне. Ще й метод підрахунку..
А стільці на ринку звідки беруться? Тих 2 млн які еволюційно в кожному поколінні вчаться їх робити і на ринок приносити щоб самим на них сидіти Чи кейнси/бальцеровичі разом з книжками приносять? Давай думай.
Подивись звідки у а-ля корейців, сінгапурців, китайців (тобто не з довжезною родословною підприємців) тощо взялися.
З корейцями ти лаханувся по повній. Вони почали в 1953 Ми почали в 1991... Лаг в 38 років...
detroytred написав:Треш... Не на себе дивись))) А як в реформаторів було.
Про корейців- вже розібрались В інших реформаторів- було по іншому підготовлене населення.
detroytred написав:І подивись, як в одних і тих же корейців за різних управлінців: кндр і ПК.
Так одні пішли до диктатури в совок Другі пішли в протилежну сторону. Я ж не казав що треба йти в совок? Просто В країні Є ще 2 млн людей які при відсутності фантазерів а-ля ти -вже б починали працювати і в 2050 у нас булоб вже 5 млн успішних... Але вони слухають економічних невігласів які в економіці все просрали.... Може варто тебе слухати в питаннях як гайки крутити Мене в питаннях як перших пару мільйонів заробити А то звикли жити в країні совєтів... де кожен не маючи практичного підтвердження своїх казочок-вважає себе ексПЕРДОМ.
Нагадаємо, що 22 червня російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 17:27 було відомо про 3 загиблих та 11 поранених.
У Командуванні Сухопутними військами ЗСУ зазначили, що всім постраждалим оперативно надається вся необхідна допомога.
Як зазначають аналітики Defense Express, атака по Ірану цієї ночі була першим випадком застосування GBU-57 в реальних бойових діях. За озвученими Пентагоном даними, усього американські бомбардувальники скинули на іранські підземні заводи 14 таких бомб. Цікаво, що в 2015 році Пентагон офіційно повідомляв, що має лише 20 одиниць GBU-57.
а в 2010р одну, скільки лишилось цих бомб на складах...задача
Конституція України: Стаття 27 Конституції України зазначає, що кожна людина має невід'ємне право на життя і що ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Держава зобов'язана захищати життя людини, а кожен має право захищати своє життя та здоров'я, а також життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Невід'ємність права: Право на життя є невід'ємним, тобто належить людині від народження і не може бути відчужене.
Arricano Real Estate PLC владеет ТРЦ "Проспект" и "РaйОN" в Киеве. ... Arricano Real Estate PLC владеет четырьмя торгово-развлекательными центрами (ТРЦ) в Киеве, Запорожье и Кривом Роге и является одной из крупнейших по обороту сетей ТРЦ в Украине.
ТРЦ Skymall — синонім модного шопінгу в Україні. Один з найбільших торгівельних центрів Києва з найкращою підбіркою модних світових брендів. Загальна площа ТРЦ складає 88 000 кв.м., на яких представлені більше 250 магазинів, серед яких H&M, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Brocard, United Colors of Benetton,Tommy Hilfiger, Lacoste, U.S. Polo, Reserved, Mango, Colin's, Adidas, Nike, Gap та інші. Зона розваг представлена дитячим розважальним центром Ігроленд, кінотеатром та боулінг/караоке City Entertainment. На 3 поверсі ТРЦ знаходиться зона фуд-корту з затишними ресторанами і великим вибором страв. Придбати продукти харчування та товари для дому відвідувачі можуть у гіпермаркеті «NOVUS», що відкрився в ТРЦ 21 вересня 2019 р. у новому флагманському форматі, та є найбільшим магазином мережі за асортиментом (більше 50 000 товарів). Дворівневий паркінг ТРЦ налічує 3 600 паркомісць, що дозволяє комфортно розташуватись відвідувачам, які приїздять на власному авто.
SkyMall розташований на півострові за Північним мостом, за адресою пр-т Романа Шухевича, 2Т.