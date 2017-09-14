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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14216142171421814219
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 02:04

  katso написав:...........
Пока навскидку все написанное выше означает что ПВО у Ирана уже нет. Ну если бомбят даже не ракетами а уже и бомберами. Как следствие очевидно что Иран ждет путь Ирака. Вначале под действием бомбежек они откажутся от ядерной программы, потом окажется что у них есть еще хим разработки, размомбят и их, потом они откажутся от химии, потом окажется что там еще и биология, еще что-то разбомбят, и так будут находить и бомбить еще и еще пока страна не окажется в 18м веке и там начнется разброд и шатание, а потом уже наземная операция по принципу Бури в путсыне, ну и таки свергнут режим аятолл. Только к тому времени жизнь при этом режиме простые иранцы будут вспоминать с ностальгией как сейчас иракцы вспоминаюет жизнь при Саддаме, ливийцы при Каддафи или сирийцы при Асаде.

Гадать не буду, но, по-моему, путь Ирака вряд ли.
Для оценки краткосрочных перспектив надо бы дождаться выступления Хаменеи.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил сегодня (воскресенье, 22 июня) агентству Reuters, что любая попытка ликвидировать Али Хаменеи окончательно закроет возможность заклю
чения сделки или ведения переговоров и приведет к неограниченному ответу.
На фоне сообщений последних дней о тяжелом психологическом и физическом состоянии верховного лидера Ирана Али Хаменеи, газета New York Times опубликовала сегодня утром новые подробности о его состоянии и местонахождении.

Согласно сообщению, Хаменеи, как обычно, должен был выступить с заявлением или обратиться к нации в прямом эфире в связи с происходящими событиями, однако он находится в бункере, вся его электронная связь приостановлена для защиты от покушений, а контакт с ним ограничен и затруднен. Пока он не выступит, характер реакции Ирана на удары США по ядерным объектам остается неясным.
https://mignews.com/news/arabisrael/iran-predupredil-o-tom-kak-otreagiruet-na-likvidaciyu-hamenei.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 02:10

Изменения в вооружённых силах США:
Четыре высокопоставленных руководителя из крупнейших технологических компаний Кремниевой долины официально вступили в резерв армии США в качестве офицеров. Как сообщает издание Defense News со ссылкой на Пентагон, они стали первыми участниками нового подразделения — "Отряд 201", входящего в состав Корпуса исполнительных инноваций. Основная задача этой инициативы — внедрение лучших коммерческих практик в процесс разработки и применения военных технологий.

Офицерские звания подполковников резерва армии США получили: Шьям Санкар — технический директор Palantir; Эндрю Босуорт — технический директор Meta; Кевин Уэйл — директор по продуктам OpenAI; Боб МаГрю — советник Thinking Machines Lab и бывший директор по исследованиям OpenAI. ........
https://mignews.com/news/novosti-ssha/otryad-201-pentagon-privlek-liderov-it-dlya-cifrovoj-transformacii-armii.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 02:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Киев балистикой фигарят
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Шевченківському районі точно відомо про 4 загиблих, ще 10 — врятували, у тому числі двох діток і вагітну жінку.

Ты будешь дальше ржать, что детям за границей скучно?
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:50

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman, вы хорошо умеете манипулировать (не обижайтесь, я сейчас не в упрёк).

але я чекаю на аргументи, а не на оце, якщо мова йде про порівняння нацистів та рашистів. а так, вибачте, це чисте злиття 8)
Вы недавно напоминали мне о нашей дискуссии об успехах нашего с/х по сравнению с УССР.
Одна из наших успешных отраслей в с/х это птицеводство. Действительно успешных. Во всяком случае давно забыли о "ножках Буша" и курятины реально много. Но вот сейчас резко выросли цены. Читаю объяснение:
"До росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%", – зазначив Карпенко.
...
https://glavred.net/economics/podorozhaniya-ne-izbezhat-v-chem-prichina-skachka-cen-na-populyarnyy-vid-myasa-10666340.html#goog_rewarded
Ну, спасибо, что "все ще залишається найдешевшим видом м’яса в Україні". Ещё бы стало дороже свинины или говядины, я бы совсем смеялся.
Т.е. даже в этом мы сильно зависим от Запада.
Что скажете?

це називається глобалізація. ми ще й насіння переважно закуповуємо за кордоном. й там є жорстка заборона використовувати їх для створення власного насіння. від Monsanto багато країн залежить, не лише ми ;) можна використати місцеві сорти, але врожайність тоді буде не та.

але це наступний крок. точно знаю, що є в Україні господарства, які намагаються створювати власне насіння - але це дорого, ці біотехнології - дуже дорога річ. що з курями - не знаю.

але з іншого боку - хоч й залежимо від ЄС, але поляки ще до війни не знали, які відбитися від МХП. зараз й поготів. оці всі бунти фермерів - вони є не пустому місці (хоча може питання вибити більше субсидій). це все при тому, що в них шалені субсидії, а в нас майже немає...

так розвивається весь бізнес - починаємо з простого, а там й до Брі з дор блю дійдемо, а потім й до прошутто. в нас навіть свинина ще не в промислових масштабах виробляється, а яловичина напевне й не буде. треба лише робити свою справу, а не розповідати, як раніше було краще :lol:
Ми такі "сєльгоспуспішні" тільки тому, що ніде більше в цивілізвнаому світі не дозволено так знущатися над природою . Точніше ніхто в здравому роззсуду не буде так нищити те, де живеш. Наприклад у нас до річки не доїдеш - разорані всі заплавні луки. Кукурудза впритул до води, але чомусь "Сейм отруїли москалі" Вже знов мор риби почався.
От Карпати допиляють і тоді будуть ріпакові полонини :D і це будуть видавати за успіх.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:жизнь при этом режиме простые иранцы будут вспоминать с ностальгией как сейчас иракцы вспоминаюет жизнь при Саддаме, ливийцы при Каддафи или сирийцы при Асаде.


русня при хуйле, а українці при кучме?
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:54

  prodigy написав:
  katso написав:жизнь при этом режиме простые иранцы будут вспоминать с ностальгией как сейчас иракцы вспоминаюет жизнь при Саддаме, ливийцы при Каддафи или сирийцы при Асаде.


русня при хуйле, а українці при кучме?

в нас більшості при совку краще жилося (крім будівельника йому подібних) і це будуть згадувати довго
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