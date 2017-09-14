те що розвинутий застійний комунізм проїхали стало зрозуміло трошки папізже
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:21
Додано: Пон 23 чер, 2025 09:41
Імхо. Якщо рфія не дозріє до рпв, то обидві сторони чекає піррова перемога.
Цей припізж-ний Тітанік-оркостан тягне в безодню з собою і Неньку хоч програючи, хоч виграваючи.
Незалежно від результату війни (хто переможе). Значення має сам процес продовження повномасштабної війни.
Який розпочали ті придурки у великому човні.
І поки, хто б що там не заперечував, війна контрольована. З обмеженнями, яких дотримуються обидві сторони.
Тобто точка неповернення ще не пройдена. Є шанс, що вдасться пропітляти між крапельками.
Але проблема саме в тому, що вже виникла ситуація - продовження війни зручніше, ніж її закінчення.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:06
Парагвай після капітуляції до останнього (90%) парагвайця з МПХ досі є на карті
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:09
Те, що країни, як такові, збережуться навіть не викликає сумнівів.
Що глобальному світу потрібно від оцих двох територій? ...
(Питання риторичне).
Життя громадян та якість їх життя - це те, що потрібно тільки їм самим.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:17
Як що? Це ж сатанинська несправедливість що 1/7 суші з усіма надрами у якихось 140 млн. недолугих дикунів з ядерною тріадою, а не в технологічно розвинутих високо цивілізаційних гуманного золотого мільярду із англосаксонськими демократичними цінностями.
А поряд територія фортеця-криголам. Як кажуть "сам Бог велів" цим скористатись.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:34
Отож.
Цікавий момент: дикуни продавали свої ресурси за буси і не тільки.
В принципі, обоюдовигідний обмін був: дикунам умовно БМВ, від дикунів надра.
Хто почав порушувати баланс, умови обміну?
З одного боку: це дикуни почали "вставати з калєн".
З іншого: цивілізовані почали сунути свої війська в бік дикунів.
Тобто об'єктивно -- обоюдосторонньо...
І зійшлися вони на території саме України. Ні далі, ні ближче.
Вищий пілотаж..
А Келлог спокійнісінько витягує з-за грат диктатора Бацька Тихановського і Ко.
От і розберись: чи доля, чи режисура.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:42
Я думаю 90% слідчих, прокурорів, суддів можна сміливо мобілізувати хоч завтра, тому що у нас є такий орган як РНБО який їх всіх успішно заміняє і може за 5 хв довести вину, винести вирок і призначити покарання будь-якому громадянину України
P.S. "Доречність" - софт-форма терміну "революційна необхідність". Дані з тлумачного словника по новоязу, видання 2023 рік. Київ
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції..
1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а саме
чекати поки прийде правильний можновладець
Дійсно - пройдуть покоління без толку
2 Якщо діяти так як кажу я
Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою
То є два позитива
а - для себе, Ви скоротите час первинного накопичення багатства до свого покоління(тобто витратиться тільки Ваше покоління) , а Вашим внукам дітям вже можна буде жити відносно щасливими
б - чим більше людей створять своє власне благополуччя-тим швидше прийде той кого очікує воєнпенс.
3 Як приклад до п 2б
Є Німеччина, яка обєдналась в 1990 році.
Закони ЄДИНІ
Можновладцям в Німеччині не треба займатись самопожертвою...
бо німці і самопожертва-це кардинально різні поняття
Німці - це ПОРЯДОК
Так от на території які колись були в НДР , через 35 років після обєднання , рівень життя на 30% нижчий ніж на територіях бувшої ФРН
Що відрізняє території?- географічно чи економічно - нічого... крім ЛЮДЕЙ
І поки люди отруєні совковою пропогандою НДР не повмирають - доти будуть воєнпенси-ждуни чи лади оспівувачі балету....
Але при цьому
Середній рівень - на 30% нижчий... і що?
Хіба це заважає тим німцям на територіях НДР , які захотіли піднятись - підніматись?
Ні не заважає.
От і виходить
Якщо є один я і десять воєнпенсів - Україна в дупі не тому що я її не витягнув, а тому що воєнпенсів забагато( я маю на увазі не пенсіонерів а ментальних носії совкової думки а-ля
за нас все для нас хтось зробить
А якщо буде два я і пять воєнпенси ( а до цього вже не так то вже й далеко , якихось років 30)- то ситуація буде явно кращою
4 І останнє про прихід кудись на протязі ОДНОГО покоління
Історія ПОЗИТИВНИХ випадків - не знає.
Негативних - море
ленін/сталін - чи хотіли помирати мільйони селян заради індустріалізації?
Не хотіли , але навіть після того як змушені були їсти своїх дітей - були втягнуті у війну і через ДВА покоління експериментів -повернулись туди звідки стартували ( мінус 30 млн закотованих/вбитих , мінус 100 млн не народжених, мінус 2 покоління)
пол-пот - мінус половина населення камбоджі
мао - мінус 10 років розвитку китаю
пуйло - мінус нормальне життя для майбутнього 140 млн педераційників..
До речі
пуйло- ефективний менеджер , за якесь ОДНЕ покоління- змусив своє населення воювати за унітази в Україні...
Тому для воєнпенсів і інших теоретиків
ХОРОШОГО МОЖНОВЛАДЦЯ ( читай КРОВАВОГО ДИКТАТОРА)
Чим більше вас нагинають-тим гірше вам жити...
Тому навчіться нагинатись самостійно , але це нагинання ЗАВЖДИ буде в ту сторону яку самі виберете.
А те що САМІ вибрали - можливо буде не дуже приємне і легке, але точно приємніше і легкіше ніж коли ХТОСЬ вирішить в якій позі ви проживете своє життя.
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