те що розвинутий застійний комунізм проїхали стало зрозуміло трошки папізже
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:21
Додано: Пон 23 чер, 2025 09:41
Імхо. Якщо рфія не дозріє до рпв, то обидві сторони чекає піррова перемога.
Цей припізж-ний Тітанік-оркостан тягне в безодню з собою і Неньку хоч програючи, хоч виграваючи.
Незалежно від результату війни (хто переможе). Значення має сам процес продовження повномасштабної війни.
Який розпочали ті придурки у великому човні.
І поки, хто б що там не заперечував, війна контрольована. З обмеженнями, яких дотримуються обидві сторони.
Тобто точка неповернення ще не пройдена. Є шанс, що вдасться пропітляти між крапельками.
Але проблема саме в тому, що вже виникла ситуація - продовження війни зручніше, ніж її закінчення.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:06
Парагвай після капітуляції до останнього (90%) парагвайця з МПХ досі є на карті
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:09
Те, що країни, як такові, збережуться навіть не викликає сумнівів.
Що глобальному світу потрібно від оцих двох територій? ...
(Питання риторичне).
Життя громадян та якість їх життя - це те, що потрібно тільки їм самим.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:17
Як що? Це ж сатанинська несправедливість що 1/7 суші з усіма надрами у якихось 140 млн. недолугих дикунів з ядерною тріадою, а не в технологічно розвинутих високо цивілізаційних гуманного золотого мільярду із англосаксонськими демократичними цінностями.
А поряд територія фортеця-криголам. Як кажуть "сам Бог велів" цим скористатись.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:34
Отож.
Цікавий момент: дикуни продавали свої ресурси за буси і не тільки.
В принципі, обоюдовигідний обмін був: дикунам умовно БМВ, від дикунів надра.
Хто почав порушувати баланс, умови обміну?
З одного боку: це дикуни почали "вставати з калєн".
З іншого: цивілізовані почали сунути свої війська в бік дикунів.
Тобто об'єктивно -- обоюдосторонньо...
І зійшлися вони на території саме України. Ні далі, ні ближче.
Вищий пілотаж..
А Келлог спокійнісінько витягує з-за грат диктатора Бацька Тихановського і Ко.
От і розберись: чи доля, чи режисура.
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:42
Я думаю 90% слідчих, прокурорів, суддів можна сміливо мобілізувати хоч завтра, тому що у нас є такий орган як РНБО який їх всіх успішно заміняє і може за 5 хв довести вину, винести вирок і призначити покарання будь-якому громадянину України
P.S. "Доречність" - софт-форма терміну "революційна необхідність". Дані з тлумачного словника по новоязу, видання 2023 рік. Київ
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції..
1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а саме
чекати поки прийде правильний можновладець
Дійсно - пройдуть покоління без толку
2 Якщо діяти так як кажу я
Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою
То є два позитива
а - для себе, Ви скоротите час первинного накопичення багатства до свого покоління(тобто витратиться тільки Ваше покоління) , а Вашим внукам дітям вже можна буде жити відносно щасливими
б - чим більше людей створять своє власне благополуччя-тим швидше прийде той кого очікує воєнпенс.
3 Як приклад до п 2б
Є Німеччина, яка обєдналась в 1990 році.
Закони ЄДИНІ
Можновладцям в Німеччині не треба займатись самопожертвою...
бо німці і самопожертва-це кардинально різні поняття
Німці - це ПОРЯДОК
Так от на території які колись були в НДР , через 35 років після обєднання , рівень життя на 30% нижчий ніж на територіях бувшої ФРН
Що відрізняє території?- географічно чи економічно - нічого... крім ЛЮДЕЙ
І поки люди отруєні совковою пропогандою НДР не повмирають - доти будуть воєнпенси-ждуни чи лади оспівувачі балету....
Але при цьому
Середній рівень - на 30% нижчий... і що?
Хіба це заважає тим німцям на територіях НДР , які захотіли піднятись - підніматись?
Ні не заважає.
От і виходить
Якщо є один я і десять воєнпенсів - Україна в дупі не тому що я її не витягнув, а тому що воєнпенсів забагато( я маю на увазі не пенсіонерів а ментальних носії совкової думки а-ля
за нас все для нас хтось зробить
А якщо буде два я і пять воєнпенси ( а до цього вже не так то вже й далеко , якихось років 30)- то ситуація буде явно кращою
4 І останнє про прихід кудись на протязі ОДНОГО покоління
Історія ПОЗИТИВНИХ випадків - не знає.
Негативних - море
ленін/сталін - чи хотіли помирати мільйони селян заради індустріалізації?
Не хотіли , але навіть після того як змушені були їсти своїх дітей - були втягнуті у війну і через ДВА покоління експериментів -повернулись туди звідки стартували ( мінус 30 млн закотованих/вбитих , мінус 100 млн не народжених, мінус 2 покоління)
пол-пот - мінус половина населення камбоджі
мао - мінус 10 років розвитку китаю
пуйло - мінус нормальне життя для майбутнього 140 млн педераційників..
До речі
пуйло- ефективний менеджер , за якесь ОДНЕ покоління- змусив своє населення воювати за унітази в Україні...
Тому для воєнпенсів і інших теоретиків
ХОРОШОГО МОЖНОВЛАДЦЯ ( читай КРОВАВОГО ДИКТАТОРА)
Чим більше вас нагинають-тим гірше вам жити...
Тому навчіться нагинатись самостійно , але це нагинання ЗАВЖДИ буде в ту сторону яку самі виберете.
А те що САМІ вибрали - можливо буде не дуже приємне і легке, але точно приємніше і легкіше ніж коли ХТОСЬ вирішить в якій позі ви проживете своє життя.
Додано: Пон 23 чер, 2025 11:12
Безугла
Снова говорит что люди погибли из-за кармы.
Главное - это слово «Карма», которое ты начала употреблять, когда у людей горе, не забудь в будущем.
Тебе это слово ещё ой как аукнется.
Додано: Пон 23 чер, 2025 11:28
Не юродствуйте. Всё что нужно от рф Запад и так получал по выгодному курсу, условный вагон ресурсов на условный айфон. Зачем им эта малопригодная для жизни территория, тем более за неё воевать, если можно всё купить, печатный станок пока никто не запретил. читая такие сообщения, складывается впечатление что Украина или западные войска вторглись в рф, а ненаоборот.
P.S. я например считаю сатанинской несправедливостью то, что самая дорогая компания Европы - LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Загадка - сколько россйиских ресурсных денег досталась этой компании от российских владельцев заводов-пароходов ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 23 чер, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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