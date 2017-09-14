Shaman написав:

ЛАД написав: Shaman, вы хорошо умеете манипулировать (не обижайтесь, я сейчас не в упрёк). , вы хорошо умеете манипулировать (не обижайтесь, я сейчас не в упрёк).

але я чекаю на аргументи, а не на оце, якщо мова йде про порівняння нацистів та рашистів. а так, вибачте, це чисте злиття.............це називається глобалізація. ми ще й насіння переважно закуповуємо за кордоном. й там є жорстка заборона використовувати їх для створення власного насіння. від Monsanto багато країн залежить, не лише миможна використати місцеві сорти, але врожайність тоді буде не та.але це наступний крок. точно знаю, що є в Україні господарства, які намагаються створювати власне насіння - але це дорого, ці біотехнології - дуже дорога річ. що з курями - не знаю.але з іншого боку - хоч й залежимо від ЄС, але поляки ще до війни не знали, які відбитися від МХП. зараз й поготів. оці всі бунти фермерів - вони є не пустому місці (хоча може питання вибити більше субсидій). це все при тому, що в них шалені субсидії, а в нас майже немає...так розвивається весь бізнес - починаємо з простого, а там й до Брі з дор блю дійдемо, а потім й до прошутто. в нас навіть свинина ще не в промислових масштабах виробляється, а яловичина напевне й не буде. треба лише робити свою справу, а не розповідати, як раніше було краще