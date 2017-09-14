detroytred написав:А не чекати, поки покоління там еволюціонують.
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції.. 1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а саме чекати поки прийде правильний можновладець Дійсно - пройдуть покоління без толку 2 Якщо діяти так як кажу я Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою То
То пиши хоч в Спортлото, твої співи мають мізерний вплив навіть на масштаб твого району, міста. Й навіть на твоїх продавців. Людей, яким ти безпосередньо можеш співати прямо у вухо. Ти казав, що двоє щось там змогли... Але цілком можливо, що це сталося б з ними і без тебе.
Ти не зрозумів суті, як завжди. Тобі чухається не чекати? То не чекай. Дій. От тільки дій не співами в напрямку хфантасичної чарівної палички, що "кожен!! підійде до дзеркала", а дій в напрямку перемоги в конкурентній боротьбі можновладців-управлінців отих реформаторів. Тих, в кого мета реформи та більш аби по мінімуму.
Не факт, що твої дії також не будуть, як і співи, безрезультатними, але це хоч шанс якийсь.
Фахівці (оті кейнси-бальцеровичі-куані і т.д.) вказують, що інструмент змін в суспільстві-державі саме в можновладців-управлінців. В них ричаги... Тому і така боротьба за владу. За ІНСТРУМЕНТИ впливу на суспільство.
Хоч подавай свою єралашкову відсеб'ятину на Нобеля)) Отримаєш оцінку її. Не від мене)) На твоє а-ля "просто перестать стрєлять" Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою - кеп-очевидность, яку і без твоїх пісень й так кожен знає.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 чер, 2025 12:46, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Shaman, вы хорошо умеете манипулировать (не обижайтесь, я сейчас не в упрёк).
але я чекаю на аргументи, а не на оце, якщо мова йде про порівняння нацистів та рашистів. а так, вибачте, це чисте злиття ............. це називається глобалізація. ми ще й насіння переважно закуповуємо за кордоном. й там є жорстка заборона використовувати їх для створення власного насіння. від Monsanto багато країн залежить, не лише ми можна використати місцеві сорти, але врожайність тоді буде не та.
але це наступний крок. точно знаю, що є в Україні господарства, які намагаються створювати власне насіння - але це дорого, ці біотехнології - дуже дорога річ. що з курями - не знаю.
але з іншого боку - хоч й залежимо від ЄС, але поляки ще до війни не знали, які відбитися від МХП. зараз й поготів. оці всі бунти фермерів - вони є не пустому місці (хоча може питання вибити більше субсидій). це все при тому, що в них шалені субсидії, а в нас майже немає...
так розвивається весь бізнес - починаємо з простого, а там й до Брі з дор блю дійдемо, а потім й до прошутто. в нас навіть свинина ще не в промислових масштабах виробляється, а яловичина напевне й не буде. треба лише робити свою справу, а не розповідати, як раніше було краще
С вашего разрешения не буду объяснять разницу между РФ и нацистской Германией. Мне надоело заниматься на форуме политпросом. Тем более, что это без толку, соревноваться с государственной машиной не получится. Может, когда-нибудь поймёте, а, может, и нет. Что касается "курей" и глобализации. Вообще-то ожидал немного другого объяснения, но и так сойдёт. Возражать не буду. Особенно понравился последний абзац насчёт "Брі з дор блю" и "прошутто". Повеяло чем-то до боли знакомым. Лет 50-60 назад нам так же обещали коммунизм. Но тоже свои мысли придержу при себе. Можете считать это злиттям, но просто надоело. Вы могли заметить, что я стал намного меньше писать здесь. И, наверное, скоро вообще перестану. Слишком много хамства и благо(или не благо-)глупостей. Почти не осталось людей, от которых можно услышать что-то умное, а не лозунги. Вчера как-то не сдержался.
На днях, чисто випадково, зустрів свого побратима... В нього троє дітей, але!!! Але за півроку(навіть більше) тицяння документів комбригу на підпис про звільнення, що в нього троє дітей... - комбриг принципово не хотів підписувати!(все якісь відмовки казав/відписував) Тож, коли побратиму випала чергова відпустка - він поїхав і не повернувся (каже - пішли вони нах)
Так от, зайшла мова за людоловів... то побратим каже: "та в моєму селі вже з хат витягують мужиків!!!"
І ще до слова - заходжу в суботу в магазин за мінералкою(все беру там блок "плосківської" для дружини), а продавчиня каже: - "зараз немає, мають сьогодні привезти, але не знаю коли, бо хлопців на розвозці товару позабирали..." Заходжу я наступного дня ввечері - продавчиня каже: - "так і не привезли, хлопців забрали, нема кому привезти..."
і це пише ДІЗЕРТИР , якій дриснув з армії .... за все врем,я служби ,на форумі кожного дня і одне фото з підписом на якому розрив мінометної міни на бетоні
flyman написав:Як що? Це ж сатанинська несправедливість що 1/7 суші з усіма надрами у якихось 140 млн.
Не юродствуйте. Всё что нужно от рф Запад и так получал по выгодному курсу, условный вагон ресурсов на условный айфон. Зачем им эта малопригодная для жизни территория, тем более за неё воевать, если можно всё купить, печатный станок пока никто не запретил. читая такие сообщения, складывается впечатление что Украина или западные войска вторглись в рф, а ненаоборот. P.S. я например считаю сатанинской несправедливостью то, что самая дорогая компания Европы - LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Загадка - сколько россйиских ресурсных денег досталась этой компании от российских владельцев заводов-пароходов ?
Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
detroytred написав:А не чекати, поки покоління там еволюціонують.
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції.. 1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а саме чекати поки прийде правильний можновладець Дійсно - пройдуть покоління без толку 2 Якщо діяти так як кажу я Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою То
То пиши хоч в Спортлото, твої співи мають мізерний вплив навіть на масштаб твого району, міста. Й навіть на твоїх продавців. Людей, яким ти безпосередньо можеш співати прямо у вухо. Ти казав, що двоє щось там змогли... Але цілком можливо, що це сталося б з ними і без тебе.
Ти не зрозумів суті, як завжди. Тобі чухається не чекати? То не чекай. Дій. От тільки дій не співами в напрямку хфантасичної чарівної палички, що "кожен!! підійде до дзеркала", а дій в напрямку перемоги в конкурентній боротьбі можновладців-управлінців отих реформаторів. Тих, в кого мета реформи та більш аби по мінімуму.
Не факт, що твої дії також не будуть, як і співи, безрезультатними, але це хоч шанс якийсь.
Фахівці (оті кейнси-бальцеровичі-куані і т.д.) вказують, що інструмент змін в суспільстві-державі саме в можновладців-управлінців. В них ричаги... Тому і така боротьба за владу. За ІНСТРУМЕНТИ впливу на суспільство.
Хоч подавай свою єралашкову відсеб'ятину на Нобеля)) Отримаєш оцінку її. Не від мене)) На твоє а-ля "просто перестать стрєлять" Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою - кеп-очевидность, яку і без твоїх пісень й так кожен знає.
“Ніяку проблему не можна вирішити на тому ж рівні, на якому вона виникла” (с) Енштейн