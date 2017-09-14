budivelnik написав: detroytred написав:
А не чекати, поки покоління там еволюціонують.
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції..
1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а самечекати поки прийде правильний можновладець
Дійсно - пройдуть покоління без толку
2 Якщо діяти так як кажу яСтаратись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою
То є два позитива
а - для себе, Ви скоротите час первинного накопичення багатства до свого покоління(тобто витратиться тільки Ваше покоління) , а Вашим внукам дітям вже можна буде жити відносно щасливими
б - чим більше людей створять своє власне благополуччя-тим швидше прийде той кого очікує воєнпенс.
3 Як приклад до п 2б
Є Німеччина, яка обєдналась в 1990 році.
Закони ЄДИНІ
Можновладцям в Німеччині не треба займатись самопожертвою...
бо німці і самопожертва-це кардинально різні поняття
Німці - це ПОРЯДОК
Так от на території які колись були в НДР , через 35 років після обєднання , рівень життя на 30% нижчий ніж на територіях бувшої ФРН
Що відрізняє території?- географічно чи економічно - нічого... крім ЛЮДЕЙ
І поки люди отруєні совковою пропогандою НДР не повмирають - доти будуть воєнпенси-ждуни чи лади оспівувачі балету....
Але при цьому
Середній рівень - на 30% нижчий... і що?
Хіба це заважає тим німцям на територіях НДР , які захотіли піднятись - підніматись?
Ні не заважає.
От і виходить
Якщо є один я і десять воєнпенсів - Україна в дупі не тому що я її не витягнув, а тому що воєнпенсів забагато( я маю на увазі не пенсіонерів а ментальних носії совкової думки а-ля за нас все для нас хтось зробить
А якщо буде два я і пять воєнпенси ( а до цього вже не так то вже й далеко , якихось років 30)- то ситуація буде явно кращою
4 І останнє про прихід кудись на протязі ОДНОГО покоління
Історія ПОЗИТИВНИХ випадків - не знає.
Негативних - море
ленін/сталін - чи хотіли помирати мільйони селян заради індустріалізації?
Не хотіли , але навіть після того як змушені були їсти своїх дітей - були втягнуті у війну і через ДВА покоління експериментів -повернулись туди звідки стартували ( мінус 30 млн закотованих/вбитих , мінус 100 млн не народжених, мінус 2 покоління)
пол-пот - мінус половина населення камбоджі
мао - мінус 10 років розвитку китаю
пуйло - мінус нормальне життя для майбутнього 140 млн педераційників..
До речі
пуйло- ефективний менеджер , за якесь ОДНЕ покоління- змусив своє населення воювати за унітази в Україні...
Тому для воєнпенсів і інших теоретиків
ХОРОШОГО МОЖНОВЛАДЦЯ ( читай КРОВАВОГО ДИКТАТОРА)
Чим більше вас нагинають-тим гірше вам жити...
Тому навчіться нагинатись самостійно , але це нагинання ЗАВЖДИ буде в ту сторону яку самі виберете.
А те що САМІ вибрали - можливо буде не дуже приємне і легке, але точно приємніше і легкіше ніж коли ХТОСЬ вирішить в якій позі ви проживете своє життя.