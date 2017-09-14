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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14219142201422114222
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 12:58

  холява написав:
  Schmit написав:
  Бетон написав:Киев балистикой фигарят

Кац: ЦАХАЛ сейчас атакует цели иранского режима в сердце Тегерана
23 июня министр обороны Исраэль Кац сообщил о том, что в настоящее время ЦАХАЛ «с беспрецедентной силой» атакует цели иранского режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана.

«За каждый выстрел по израильскому тылу иранский диктатор будет наказан, и атаки продолжатся со всей мощью», — сказал Кац.

А яка наша відповідь на 4-му році війни?


А відповідь дуже проста .... дізертир долярчик ,... 2010,Schmit ,ще багато трусів й зрадників задають питання зі Львова замість того щоб захищати Батьківщину .

Як тобі відповідь ?

Потужна відповідь, переможна.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:01

  detroytred написав:
  холява написав: за все врем,я служби ,на форумі кожного дня

Є ж факт -- на період виїзду на вогневу Успіх не був на форумі по декілька днів.
Наявний же факт.

Яка ж може бути довіра до не стільки наявних бачень, якщо отак в лоба заперечується наявний факт.


... не сперечаюсь .... було кілько раз , як зараз пам,ятаю ,ніхто не писав й було без усіляких
... як так , чому я , буддддівельник , флллеееерр, пессссііікііііт , я героічно стримую ворогів ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А не чекати, поки покоління там еволюціонують.
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції..
1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а саме
чекати поки прийде правильний можновладець
Дійсно - пройдуть покоління без толку
2 Якщо діяти так як кажу я
Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою
То є два позитива
а - для себе, Ви скоротите час первинного накопичення багатства до свого покоління(тобто витратиться тільки Ваше покоління) , а Вашим внукам дітям вже можна буде жити відносно щасливими
б - чим більше людей створять своє власне благополуччя-тим швидше прийде той кого очікує воєнпенс.
3 Як приклад до п 2б
Є Німеччина, яка обєдналась в 1990 році.
Закони ЄДИНІ
Можновладцям в Німеччині не треба займатись самопожертвою...
бо німці і самопожертва-це кардинально різні поняття
Німці - це ПОРЯДОК
Так от на території які колись були в НДР , через 35 років після обєднання , рівень життя на 30% нижчий ніж на територіях бувшої ФРН
Що відрізняє території?- географічно чи економічно - нічого... крім ЛЮДЕЙ
І поки люди отруєні совковою пропогандою НДР не повмирають - доти будуть воєнпенси-ждуни чи лади оспівувачі балету....
Але при цьому
Середній рівень - на 30% нижчий... і що?
Хіба це заважає тим німцям на територіях НДР , які захотіли піднятись - підніматись?
Ні не заважає.
От і виходить
Якщо є один я і десять воєнпенсів - Україна в дупі не тому що я її не витягнув, а тому що воєнпенсів забагато( я маю на увазі не пенсіонерів а ментальних носії совкової думки а-ля
за нас все для нас хтось зробить
А якщо буде два я і пять воєнпенси ( а до цього вже не так то вже й далеко , якихось років 30)- то ситуація буде явно кращою
4 І останнє про прихід кудись на протязі ОДНОГО покоління
Історія ПОЗИТИВНИХ випадків - не знає.
Негативних - море
ленін/сталін - чи хотіли помирати мільйони селян заради індустріалізації?
Не хотіли , але навіть після того як змушені були їсти своїх дітей - були втягнуті у війну і через ДВА покоління експериментів -повернулись туди звідки стартували ( мінус 30 млн закотованих/вбитих , мінус 100 млн не народжених, мінус 2 покоління)
пол-пот - мінус половина населення камбоджі
мао - мінус 10 років розвитку китаю
пуйло - мінус нормальне життя для майбутнього 140 млн педераційників..
До речі
пуйло- ефективний менеджер , за якесь ОДНЕ покоління- змусив своє населення воювати за унітази в Україні...

Тому для воєнпенсів і інших теоретиків
ХОРОШОГО МОЖНОВЛАДЦЯ ( читай КРОВАВОГО ДИКТАТОРА)
Чим більше вас нагинають-тим гірше вам жити...
Тому навчіться нагинатись самостійно , але це нагинання ЗАВЖДИ буде в ту сторону яку самі виберете.
А те що САМІ вибрали - можливо буде не дуже приємне і легке, але точно приємніше і легкіше ніж коли ХТОСЬ вирішить в якій позі ви проживете своє життя.

Тов.прапорщик
Объективно объясните мне как инженеру такой нонсенс
Завод Порше в Лейпциге в ГДР где собирают реально премиальные авто
Почему там зарплаты на 30% по вашей версии меньше чем на заводах в Ингольштадте(Ауди), Мюнхене(БМВ) и Штутгарде(Мерс)? Восточные немцы выросшие на Достоевском и балете(как лидер Рамштайна ватный Линдманн) в машинах по 200-300куе по прежнему, уже 20 с лишним лет(с 2002года), забивают шурупы в поршах молотком и крепят проводку не хомутами, а синей изолентой?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:08

  flyman написав:Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?

Потомоу что НАТО единственная сила, которая может защищать от угроз глобального уровня, таких как рф. Если бы рф, что то выполнила, то ли минские, то ли резолюции ОБСЕ или ООН, то Зеленский такой чудак, что мог и вычеркнуть. Но на фоне тотального безпредела со стороны РФ, НАТО казался единственным шансом. Проблема ж в нерасширении НАТО, а в токсичности рф, которая приводит к тому, что ее соседи просятся в НАТО.
Теперь дайте мне ответ, хоть одну страну силой в НАТО загнали ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 23 чер, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:09

  холява написав:
  detroytred написав:
  холява написав: за все врем,я служби ,на форумі кожного дня

Є ж факт -- на період виїзду на вогневу Успіх не був на форумі по декілька днів.
Наявний же факт.

Яка ж може бути довіра до не стільки наявних бачень, якщо отак в лоба заперечується наявний факт.


... не сперечаюсь .... було кілько раз , як зараз пам,ятаю ,ніхто не писав й було без усіляких
... як так , чому я , буддддівельник , флллеееерр, пессссііікііііт , я героічно стримую ворогів ....

Писекиту 51 всего лишь и он ещё может повторить с одним вертолётчиком 81г.р. подвиги Матросова и Гастеллы
У Флер есть муж младше её на 9 лет(40-???), и как и у тов.биндеропрапорщика(там×2) молодой "вгодований кабанець М25+-"
Если сказали что вместо баллистики будем закидывать мясом - надо закидывать мясом.
Тем более что гений тов.Сырского как маршала ВКС Неньки безграничен и непокоебим.
барабашов
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