flyman написав:Як що? Це ж сатанинська несправедливість що 1/7 суші з усіма надрами у якихось 140 млн.
Не юродствуйте. Всё что нужно от рф Запад и так получал по выгодному курсу, условный вагон ресурсов на условный айфон. Зачем им эта малопригодная для жизни территория, тем более за неё воевать, если можно всё купить, печатный станок пока никто не запретил. читая такие сообщения, складывается впечатление что Украина или западные войска вторглись в рф, а ненаоборот. P.S. я например считаю сатанинской несправедливостью то, что самая дорогая компания Европы - LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Загадка - сколько россйиских ресурсных денег досталась этой компании от российских владельцев заводов-пароходов ?
Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
detroytred написав:А не чекати, поки покоління там еволюціонують.
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції.. 1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а саме чекати поки прийде правильний можновладець Дійсно - пройдуть покоління без толку 2 Якщо діяти так як кажу я Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою То
То пиши хоч в Спортлото, твої співи мають мізерний вплив навіть на масштаб твого району, міста. Й навіть на твоїх продавців. Людей, яким ти безпосередньо можеш співати прямо у вухо. Ти казав, що двоє щось там змогли... Але цілком можливо, що це сталося б з ними і без тебе.
Ти не зрозумів суті, як завжди. Тобі чухається не чекати? То не чекай. Дій. От тільки дій не співами в напрямку хфантасичної чарівної палички, що "кожен!! підійде до дзеркала", а дій в напрямку перемоги в конкурентній боротьбі можновладців-управлінців отих реформаторів. Тих, в кого мета реформи та більш аби по мінімуму.
Не факт, що твої дії також не будуть, як і співи, безрезультатними, але це хоч шанс якийсь.
Фахівці (оті кейнси-бальцеровичі-куані і т.д.) вказують, що інструмент змін в суспільстві-державі саме в можновладців-управлінців. В них ричаги... Тому і така боротьба за владу. За ІНСТРУМЕНТИ впливу на суспільство.
Хоч подавай свою єралашкову відсеб'ятину на Нобеля)) Отримаєш оцінку її. Не від мене)) На твоє а-ля "просто перестать стрєлять" Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою - кеп-очевидность, яку і без твоїх пісень й так кожен знає.
“Ніяку проблему не можна вирішити на тому ж рівні, на якому вона виникла” (с) Енштейн
23 июня министр обороны Исраэль Кац сообщил о том, что в настоящее время ЦАХАЛ «с беспрецедентной силой» атакует цели иранского режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана.
«За каждый выстрел по израильскому тылу иранский диктатор будет наказан, и атаки продолжатся со всей мощью», — сказал Кац.
А яка наша відповідь на 4-му році війни?
А відповідь дуже проста .... дізертир долярчик ,... 2010,Schmit ,ще багато трусів й зрадників задають питання зі Львова замість того щоб захищати Батьківщину .
Як тобі відповідь ?
Потужна відповідь, переможна. Чому не захищають? Бо захисників більш ніж достатньо, адже більшість населення - чи не 75%, підтримали Зе у його потужному спротиві проти мирних ініціатив Трампа. А ота "зрадницька" меншість, напевно вже не дуже вірить у позитивний результат з цією владою, яка навіть на своїх помилках не здатна вчитись у якої все, що потрібно для перемоги - неначасі.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 23 чер, 2025 13:19, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:А не чекати, поки покоління там еволюціонують.
Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції.. 1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а саме чекати поки прийде правильний можновладець Дійсно - пройдуть покоління без толку 2 Якщо діяти так як кажу я Старатись САМОСТІЙНО вирішувати питання які виникають перед собою То є два позитива а - для себе, Ви скоротите час первинного накопичення багатства до свого покоління(тобто витратиться тільки Ваше покоління) , а Вашим внукам дітям вже можна буде жити відносно щасливими б - чим більше людей створять своє власне благополуччя-тим швидше прийде той кого очікує воєнпенс. 3 Як приклад до п 2б Є Німеччина, яка обєдналась в 1990 році. Закони ЄДИНІ Можновладцям в Німеччині не треба займатись самопожертвою... бо німці і самопожертва-це кардинально різні поняття Німці - це ПОРЯДОК Так от на території які колись були в НДР , через 35 років після обєднання , рівень життя на 30% нижчий ніж на територіях бувшої ФРН Що відрізняє території?- географічно чи економічно - нічого... крім ЛЮДЕЙ І поки люди отруєні совковою пропогандою НДР не повмирають - доти будуть воєнпенси-ждуни чи лади оспівувачі балету.... Але при цьому Середній рівень - на 30% нижчий... і що? Хіба це заважає тим німцям на територіях НДР , які захотіли піднятись - підніматись? Ні не заважає. От і виходить Якщо є один я і десять воєнпенсів - Україна в дупі не тому що я її не витягнув, а тому що воєнпенсів забагато( я маю на увазі не пенсіонерів а ментальних носії совкової думки а-ля за нас все для нас хтось зробить А якщо буде два я і пять воєнпенси ( а до цього вже не так то вже й далеко , якихось років 30)- то ситуація буде явно кращою 4 І останнє про прихід кудись на протязі ОДНОГО покоління Історія ПОЗИТИВНИХ випадків - не знає. Негативних - море ленін/сталін - чи хотіли помирати мільйони селян заради індустріалізації? Не хотіли , але навіть після того як змушені були їсти своїх дітей - були втягнуті у війну і через ДВА покоління експериментів -повернулись туди звідки стартували ( мінус 30 млн закотованих/вбитих , мінус 100 млн не народжених, мінус 2 покоління) пол-пот - мінус половина населення камбоджі мао - мінус 10 років розвитку китаю пуйло - мінус нормальне життя для майбутнього 140 млн педераційників.. До речі пуйло- ефективний менеджер , за якесь ОДНЕ покоління- змусив своє населення воювати за унітази в Україні...
Тому для воєнпенсів і інших теоретиків ХОРОШОГО МОЖНОВЛАДЦЯ ( читай КРОВАВОГО ДИКТАТОРА) Чим більше вас нагинають-тим гірше вам жити... Тому навчіться нагинатись самостійно , але це нагинання ЗАВЖДИ буде в ту сторону яку самі виберете. А те що САМІ вибрали - можливо буде не дуже приємне і легке, але точно приємніше і легкіше ніж коли ХТОСЬ вирішить в якій позі ви проживете своє життя.
Тов.прапорщик Объективно объясните мне как инженеру такой нонсенс Завод Порше в Лейпциге в ГДР где собирают реально премиальные авто Почему там зарплаты на 30% по вашей версии меньше чем на заводах в Ингольштадте(Ауди), Мюнхене(БМВ) и Штутгарде(Мерс)? Восточные немцы выросшие на Достоевском и балете(как лидер Рамштайна ватный Линдманн) в машинах по 200-300куе по прежнему, уже 20 с лишним лет(с 2002года), забивают шурупы в поршах молотком и крепят проводку не хомутами, а синей изолентой?
flyman написав:Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
Потомоу что НАТО единственная сила, которая может защищать от угроз глобального уровня, таких как рф. Если бы рф, что то выполнила, то ли минские, то ли резолюции ОБСЕ или ООН, то Зеленский такой чудак, что мог и вычеркнуть. Но на фоне тотального безпредела со стороны РФ, НАТО казался единственным шансом. Проблема ж в нерасширении НАТО, а в токсичности рф, которая приводит к тому, что ее соседи просятся в НАТО. Теперь дайте мне ответы, хоть одну страну силой в НАТО загнали ? Финляндия и Швеция скоропостижно вошли в НАТО, что бы стать северными фортецями-криголамами ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 23 чер, 2025 13:13, всього редагувалось 3 разів.
Це не самостійність. Це хуторянство. Яке і призвело до того, що Україна не взлетіла. До того, що в тебе та 5% власні Польща-Монако, а у всіх інших 95%...
А в державах, в яких реформатори для по максимуму, взлітають оті 5% ще вище і тягнуть ще вище інших 95%. Як казав Мортимер - вся Україна не поміститься в СКМ. А Боїнги-БМВ ні рінати, ні ти створювати і не збирались. Вам цілком достатньо... Рінату - СКМ, тобі - ларька.
І да, розплата за отаке хуторянство - війна за віконцем. Бо ординський сусід-падло нашого хутору-країни-по мінімуму не погодився, що від нього пішли до європейського.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 чер, 2025 13:27, всього редагувалось 1 раз.