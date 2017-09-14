Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова рассказала, кто из уехавших из-за полномасштабного вторжения украинских беженцев точно не вернется в Украину.
В интервью LIGA.net она объяснила, что существуют не зависящие от нас факторы.
«Ну, скажем, уровень жизни там есть и долго будет выше, чем в Украине. Скажем, если речь идет о Германии, Голландии, Дании, и даже о Польше. В среднем он выше. Качество жизни лучше. Здесь мы ничего поделать не можем», — говорит демограф.
Это также касается семей, в составе которой есть кто-то хронически больной.
«Скажем, онкобольной. Онкобольные получают по медицинской страховке практически весь комплекс услуг бесплатно. Лекарство, принадлежности какие-то, помощь, ну и так далее. Я не говорю сейчас о качестве медицинской помощи, о доступности, я не о том. Там она бесплатная. У нас за большинство этих услуг придется платить. Люди это тоже подразумевают», — говорит Элла Либанова.
Также сильно влияет на решение вернуться – вся семья уехала или нет. Так, если уехала вся семья, очень мало шансов, что они вернутся. ....
detroytred написав:За великим рахунком свою спеціалізацію фортеці Україна обрала собі сама.. Впевнено зайняла собі цей стілець. Тому всі інші країни цьому тільки раді та аплодують стоячи.
Можно и так сказать, постсоветское коррумпированное болото с сильнейшим российским лобби, не могло пойти в НАТО и ЕС, не было консенсуса в обществе во первых, а во вторых, его бы и не взяли. Потихоньку общество менялось, а москва, когда поняла, что политическую и идеологическую борьбу в Украине проиграла, активировала "последний довод королей". Пан или пропал. ПРоблема Зеленсокго что он не понимал, или делал вид что не понимает, что без войны рф Украину не отпустит.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 23 чер, 2025 13:47, всього редагувалось 4 разів.
detroytred написав:За великим рахунком свою спеціалізацію фортеці Україна обрала собі сама.. Впевнено зайняла собі цей стілець. Тому всі інші країни цьому тільки раді та аплодують стоячи.
Можно и так сказать, постсоветское коррумпированное болото с сильнейшим российским лобби, не могло пойти в НАТО и ЕС, не было консенсуса в обществе во первых, а во вторых, его бы и не взяли. Потихоньку общество менялось, а москва, когда поняла, что политическую и идеологическую борьбу в Украине проиграла, активировала "последний довод королей". Пан или пропал. ПРоблема Зеленсокго что он не понимал, или делал вид что не понимает, что без войны рф Украину не отпустит.
Всё верно. Но не взяли нас и после 2014. И сегодня не берут. Но можно вопрос лично к вам? Что лучше - политика Кучмы, грубо говоря: "Ласкаве телятко двох маток ссе", - и мир в Украине или майдан - "Подалі від Росії" и война? Только без лозунгов и геополитики, ваше личное мнение?
ЛАД написав:Что лучше - политика Кучмы, грубо говоря: "Ласкаве телятко двох маток ссе", - и мир в Украине или майдан - "Подалі від Росії" и война? Только без лозунгов и геополитики, ваше личное мнение?
Я в стороне от этих процессов, я максимально циничный и прагматичный тип я бы приспособился к любому режиму, но мои симпатии однозначно на стороне борцов за европейское будущее Украины и я рад и удивлён, что в Украине так много мотивированных людей, вставших на защиту страны. рф в том виде в каком оно существует сейчас, это то, с чем бы я не хотел иметь дело вообще. P.S. Кучма это было ещё норм, а янукович это ппц, майдан был ожидаемый.
ЛАД написав:Что лучше - политика Кучмы, грубо говоря: "Ласкаве телятко двох маток ссе", - и мир в Украине или майдан - "Подалі від Росії" и война? Только без лозунгов и геополитики, ваше личное мнение?
Я в стороне от этих процессов, я максимально циничный и прагматичный тип я бы приспособился к любому режиму, но мои симпатии однозначно на стороне борцов за европейское будущее Украины и я рад и удивлён, что в Украине так много мотивированных людей, вставших на защиту страны. рф в том виде в каком оно существует сейчас, это то, с чем бы я не хотел иметь дело вообще. P.S. Кучма это было ещё норм, а янукович это ппц, майдан был ожидаемый.
На прямой вопрос вы ответить не захотели. О симпатиях я не спрашивал. Янукович, может, и ппц, но я говорил только о внешней политике и только отчасти о внутренней (о том, что давало основание РФ говорить о "денацификации"). А "не хотел иметь дело вообще" - я в жизни много с чем не хотел бы иметь дело, но приходилось. Или лучше война?
ЛАД написав:На прямой вопрос вы ответить не захотели. О симпатиях я не спрашивал. Янукович, может, и ппц, но я говорил только о внешней политике и только отчасти о внутренней (о том, что давало основание РФ говорить о "денацификации"). А "не хотел иметь дело вообще" - я в жизни много с чем не хотел бы иметь дело, но приходилось. Или лучше война?
Война не может быть лучше, но выбирает война или нет, агрессор, а не жертва.