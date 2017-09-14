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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14216142171421814219>
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:24

  alex_dvornichenko написав:Финляндия и Швеция скоропостижно вошли в НАТО, что бы стать северными фортецями-криголамами ?

Браво! Бравісімо! Дякую!
В точічку!

Розумніші Швеція, Фінляндів вичекали момент, коли безбашенна рфія пов'язла в Україні, і от тоді увійшли в НАТО.
Коли їм від цього мінімум загроз від рфії за таке рішення.

Точніше не розумніші, бо для цього і мізеру розуму достатньо, а - банально хитріші.
_____________________________
Хз, але мене не здивує, якщо Сябрія буде в Європі та НАТО раніше України.

За великим рахунком свою спеціалізацію фортеці Україна обрала собі сама..
Впевнено зайняла собі цей стілець.
Тому всі інші країни цьому тільки раді та аплодують стоячи.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 чер, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:34

Все просто!©

  anduzenko написав:
  Успіх написав:Все по-чесному!©
Я відхyячив майже 3роки, то прошу і інших - не триндіти на форумі, а хоча б рік-два теж на фронті "помити снаряди" і підносити їх до БМ під час стрільби по ворогу! :wink: :mrgreen:

Або... закрити свої пельки! :mrgreen:

Іншими словами - "єслі ти нє бальнік, то завали свій хлєбальнік!"©😁😁😁

АндрюшыМэ это не касается?
Пиши чётко, по-военному - кому завалить, а кому на фронт.
Ты ветеран или балабол кухонный?
Завалити всім НЕвоювавшим хлєбальнік на рахунок того, "як треба воювати, доки треба воювати і кому треба воювати"!
Але деякі ж про це мовчать - що правильно і роблять!

А інші - для чого патякати, раз ви ЖОДНОГО дня не були на фронті?!!!
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:41

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова рассказала, кто из уехавших из-за полномасштабного вторжения украинских беженцев точно не вернется в Украину.

В интервью LIGA.net она объяснила, что существуют не зависящие от нас факторы.

«Ну, скажем, уровень жизни там есть и долго будет выше, чем в Украине. Скажем, если речь идет о Германии, Голландии, Дании, и даже о Польше. В среднем он выше. Качество жизни лучше. Здесь мы ничего поделать не можем», — говорит демограф.

Это также касается семей, в составе которой есть кто-то хронически больной.

«Скажем, онкобольной. Онкобольные получают по медицинской страховке практически весь комплекс услуг бесплатно. Лекарство, принадлежности какие-то, помощь, ну и так далее. Я не говорю сейчас о качестве медицинской помощи, о доступности, я не о том. Там она бесплатная. У нас за большинство этих услуг придется платить. Люди это тоже подразумевают», — говорит Элла Либанова.

Также сильно влияет на решение вернуться – вся семья уехала или нет. Так, если уехала вся семья, очень мало шансов, что они вернутся. ....
https://tsn.ua/ru/ukrayina/kto-tochno-ne-vernetsya-v-ukrainu-demograf-udivila-otvetom-2853752.html
Вот само интервью -
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 чер, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:41

  detroytred написав:За великим рахунком свою спеціалізацію фортеці Україна обрала собі сама..
Впевнено зайняла собі цей стілець.
Тому всі інші країни цьому тільки раді та аплодують стоячи.

Можно и так сказать, постсоветское коррумпированное болото с сильнейшим российским лобби, не могло пойти в НАТО и ЕС, не было консенсуса в обществе во первых, а во вторых, его бы и не взяли. Потихоньку общество менялось, а москва, когда поняла, что политическую и идеологическую борьбу в Украине проиграла, активировала "последний довод королей". Пан или пропал. ПРоблема Зеленсокго что он не понимал, или делал вид что не понимает, что без войны рф Украину не отпустит.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 23 чер, 2025 13:47, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:02

барабашов

Та й в вас теж непагані шанси щоб захищати Батьківщину .
Ви же любите УКРАЇНУ ?
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:14

  alex_dvornichenko написав:
  detroytred написав:За великим рахунком свою спеціалізацію фортеці Україна обрала собі сама..
Впевнено зайняла собі цей стілець.
Тому всі інші країни цьому тільки раді та аплодують стоячи.

Можно и так сказать, постсоветское коррумпированное болото с сильнейшим российским лобби, не могло пойти в НАТО и ЕС, не было консенсуса в обществе во первых, а во вторых, его бы и не взяли. Потихоньку общество менялось, а москва, когда поняла, что политическую и идеологическую борьбу в Украине проиграла, активировала "последний довод королей". Пан или пропал. ПРоблема Зеленсокго что он не понимал, или делал вид что не понимает, что без войны рф Украину не отпустит.

Всё верно. Но не взяли нас и после 2014. И сегодня не берут.
Но можно вопрос лично к вам?
Что лучше - политика Кучмы, грубо говоря: "Ласкаве телятко двох маток ссе", - и мир в Украине или майдан - "Подалі від Росії" и война?
Только без лозунгов и геополитики, ваше личное мнение?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:23

  ЛАД написав:Что лучше - политика Кучмы, грубо говоря: "Ласкаве телятко двох маток ссе", - и мир в Украине или майдан - "Подалі від Росії" и война?
Только без лозунгов и геополитики, ваше личное мнение?

Я в стороне от этих процессов, я максимально циничный и прагматичный тип я бы приспособился к любому режиму, но мои симпатии однозначно на стороне борцов за европейское будущее Украины и я рад и удивлён, что в Украине так много мотивированных людей, вставших на защиту страны. рф в том виде в каком оно существует сейчас, это то, с чем бы я не хотел иметь дело вообще.
P.S. Кучма это было ещё норм, а янукович это ппц, майдан был ожидаемый.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:38

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Что лучше - политика Кучмы, грубо говоря: "Ласкаве телятко двох маток ссе", - и мир в Украине или майдан - "Подалі від Росії" и война?
Только без лозунгов и геополитики, ваше личное мнение?

Я в стороне от этих процессов, я максимально циничный и прагматичный тип я бы приспособился к любому режиму, но мои симпатии однозначно на стороне борцов за европейское будущее Украины и я рад и удивлён, что в Украине так много мотивированных людей, вставших на защиту страны. рф в том виде в каком оно существует сейчас, это то, с чем бы я не хотел иметь дело вообще.
P.S. Кучма это было ещё норм, а янукович это ппц, майдан был ожидаемый.

На прямой вопрос вы ответить не захотели.
О симпатиях я не спрашивал.
Янукович, может, и ппц, но я говорил только о внешней политике и только отчасти о внутренней (о том, что давало основание РФ говорить о "денацификации").
А "не хотел иметь дело вообще" - я в жизни много с чем не хотел бы иметь дело, но приходилось.
Или лучше война?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:46

  ЛАД написав:На прямой вопрос вы ответить не захотели.
О симпатиях я не спрашивал.
Янукович, может, и ппц, но я говорил только о внешней политике и только отчасти о внутренней (о том, что давало основание РФ говорить о "денацификации").
А "не хотел иметь дело вообще" - я в жизни много с чем не хотел бы иметь дело, но приходилось.
Или лучше война?

Война не может быть лучше, но выбирает война или нет, агрессор, а не жертва.
alex_dvornichenko
 
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