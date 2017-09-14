Додано: Пон 23 чер, 2025 16:33

барабашов написав: budivelnik

Объективно объясните мне как инженеру такой нонсенс

Завод Порше в Лейпциге в ГДР где собирают реально премиальные авто

Почему там зарплаты на 30% по вашей версии меньше чем на заводах в Ингольштадте(Ауди), Мюнхене(БМВ) и Штутгарде(Мерс)? Восточные немцы выросшие на Достоевском и балете(как лидер Рамштайна ватный Линдманн) в машинах по 200-300куе по прежнему, уже 20 с лишним лет(с 2002года), забивают шурупы в поршах молотком и крепят проводку не хомутами, а синей изолентой? budivelnikОбъективно объясните мне как инженеру такой нонсенсЗавод Порше в Лейпциге в ГДР где собирают реально премиальные автоПочему там зарплаты на 30% по вашей версии меньше чем на заводах в Ингольштадте(Ауди), Мюнхене(БМВ) и Штутгарде(Мерс)? Восточные немцы выросшие на Достоевском и балете(как лидер Рамштайна ватный Линдманн) в машинах по 200-300куе по прежнему, уже 20 с лишним лет(с 2002года), забивают шурупы в поршах молотком и крепят проводку не хомутами, а синей изолентой?

1 Мені не відомо яка РЕАЛЬНА різниця- але згоден Вам повірити2 Я знайомий з виробництвом кабельної продукції для автомобільних компаній світу- виробників Леоні, Форшнер , і так далі.І так трапилось що в мене є певний набір статистичної інформації по параметрах виробництва цих виробників в залежності від місця розташування фабрики(Румунія, Туреччина, Україна-Закарпаття, Україна-Львів)Найбільший рівень браку- Румуніяпотім Туркинаші тримаються плюс/мінус при цьому маючи менші зарплати....Здавалося бЩо там складного -дивись в технологічну карту і плети дроти витримуючи колір/розмір/Виявляється- не можутьЯк думаєте - чому?І друге питанняПамятаєте прислівьяОдна ложка дьогтю - зіпсує бочку меду....А варіант навпаки-Вам відомий?типуОдна ложка меду-покращить бочку дьогтю....Цим все сказаноЄ якийсь середній рівень суспільства (ментальний, психологічний, фізичний,фаховий і так далі).Жодна людина не в стані за короткий проміжок часу цей рівень ПОКРАЩИТИ (погіршити- на раз/два, а от покращити....)Тому історія провела над людьми багато експериментів....Можна, вивезти людей з Африки, отримати смертність серед вивезених вище 30%, і на протязі трьох поколінь з 10-30% від цих вивезених темношкірих - зробити нормальних членів суспільства які професійно і ментально не відрізняються від білих...Але нюансВсе одно відсоток бомжів(отримувачів допомоги від Держави) серед білих буде в рази менше ніж серед темношкірихВиходить навіть ТРИ покоління проживання в США чомусь не перетворили темношкірих в повноцінних членів суспільства.А чомуА тому що швидкість їх розвитку тормозилась їхніми батьками , а так як колір шкіри був певною переоною для виходу з сімї то чорні жили в середовищі чорних.І те що це середовище мало однакові закони для чорних і білих вже останні років 60 ( 2 покоління) - все одно не вигнало повністю Африку з темношкірих