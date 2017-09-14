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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14215142161421714218
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:34

  Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Выбирает агрессор.
Но его выбор зависит от предшествующего поведения жертвы.
Если у вас сосед бандит, а вы начинаете гадить у него под дверью, то не надо удивляться последующим событиям.
Це вже називається віктім блеймінг. По такій логіці, і жертва пограбування винна: щось дороге показала, і жертва зґвалтування винна- не так вдяглася, і ходила не тоді коли треба, і тп.

Если вы считаете, что политика государства = миниюбке, то кто я такой, чтобы с вами спорить. :)
Тем не менее, на параллельной ветке rjkz писал о том, что есть районы, в которых не только жить не стоит, но и заходить не рекомендуется. И с вашей стороны возражений не было. Или "это другое"? Не віктім блеймінг?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це не самостійність.
Це хуторянство.
Яке і призвело до того, що Україна не взлетіла.

Це і влада не така, і Бальцерович не там...
Тут на хуторах помінялась влада і там заявили - хто може багатійте...
Хуторяни маючи практично таку саму голу дупу в 1990, вирішили - а чого гузном світити , давайно спробуємо покращити себе на 5%...якраз щоб срамне місце прикрити.
І давай хто чим.
Капіталів в хуторян-катма
Знань економіки капіталізму-ще менше( останнього кулака на хуторі який памятав НЕП ще йоська кривавий завалив ) , але почали щось робить....
Правда відразу виникла проблема
Кожен 20-тий гузно прикрив за пару років, але тих 95% що залишились вирішили повірити пану( він же в доску свій, начитаний, людей любить і пояснює що гузно в них не від того що вони нехлюю а від того що Бальцерович зайнятий в Польщі, а Саакашвілі в Грузії, і як приклад показує свою голу задницю.. НУ ТОЧНО СВІЙ в ДОСКУ, задниця так само як і у всіх репнула поперек а не поздовж)
І от проходить ціле покоління, а тих в кого задниця прикрита всього 5%...
Партія голозаденків -відразу до лідера з запитаннями - так коли й їм задниці поприкривають і де Бальцеровичі з Саакашвілі...
Лідер не засмутився, Саакашвілі каже зараз в тюрмі... бо якось так вийшло що грузини яких він ощасливив - чогось його туди запроторили
Бальцерович приїзжав... але побачив стільки голозадих хуторян і не менш голозадих ГУРУ для цих хуторян - вирішив за роботу навіть не братись...
Накидав на салфетці щось про право, справедливість,реформи ... і чухнув...

Питання
Так чи відчуваєш свою вину в тому що якби не подібні до тебе - то в Україні б вже було не 5% а 10% без голої задниці.
Чи ти просто вважаєш що хуторяни не можуть мати прикриті місця якими ти відсвічуєш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Выбирает агрессор.
Но его выбор зависит от предшествующего поведения жертвы.
Если у вас сосед бандит, а вы начинаете гадить у него под дверью, то не надо удивляться последующим событиям.
приклад сильно притягнутий за вуха....
де це ми срали під дверима в пуйла?
Ми робили те що КРАЩЕ/ПРАВИЛЬНІШЕ для нас.
у нас відсутня моноекономіка побудована на експорті природних копалин, тому економічна система пуйла-для нас смертельна.
Так само як індустріалізація була смертельною для українських селян
Так само як комунізація(весь мир насилья ми разрушим до основаннья а затем ми наш ми новий мир построим хто бил никем тот станет всем) стала смертельною для всього совка, 70 років гулагів, війн, і так далі і куди прийшли в 1990? До того суспільного устрою який ломали попередніх 70років?

Тому ще раз
Якщо педерація розвалиться хоча б по Уралу... ми можемо знову колонізувати москву і привести її разом з собою в Європу
Якщо не розвалиться-китай згадає досвід Золотої Орди і відведе московію в Азію.

Тепер хай московити вибирають їм куди
до розумних чи до красивих.
budivelnik
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