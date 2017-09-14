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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 чер, 2025 16:34
Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Выбирает агрессор.
Но его выбор зависит от предшествующего поведения жертвы.
Если у вас сосед бандит, а вы начинаете гадить у него под дверью, то не надо удивляться последующим событиям.
Це вже називається віктім блеймінг. По такій логіці, і жертва пограбування винна: щось дороге показала, і жертва зґвалтування винна- не так вдяглася, і ходила не тоді коли треба, і тп.
Если вы считаете, что политика государства = миниюбке, то кто я такой, чтобы с вами спорить.
Тем не менее, на параллельной ветке rjkz
писал о том, что есть районы, в которых не только жить не стоит, но и заходить не рекомендуется. И с вашей стороны возражений не было. Или "это другое"? Не віктім блеймінг?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 16:44
detroytred написав:
Це не самостійність.
Це хуторянство.
Яке і призвело до того, що Україна не взлетіла.
Це і влада не така, і Бальцерович не там...
Тут на хуторах помінялась влада і там заявили - хто може багатійте...
Хуторяни маючи практично таку саму голу дупу в 1990, вирішили - а чого гузном світити , давайно спробуємо покращити себе на 5%...якраз щоб срамне місце прикрити.
І давай хто чим.
Капіталів в хуторян-катма
Знань економіки капіталізму-ще менше( останнього кулака на хуторі який памятав НЕП ще йоська кривавий завалив ) , але почали щось робить....
Правда відразу виникла проблема
Кожен 20-тий гузно прикрив за пару років, але тих 95% що залишились вирішили повірити пану( він же в доску свій, начитаний, людей любить і пояснює що гузно в них не від того що вони нехлюю а від того що Бальцерович зайнятий в Польщі, а Саакашвілі в Грузії, і як приклад показує свою голу задницю.. НУ ТОЧНО СВІЙ в ДОСКУ, задниця так само як і у всіх репнула поперек а не поздовж
)
І от проходить ціле покоління, а тих в кого задниця прикрита всього 5%...
Партія голозаденків -відразу до лідера з запитаннями - так коли й їм задниці поприкривають і де Бальцеровичі з Саакашвілі...
Лідер не засмутився, Саакашвілі каже зараз в тюрмі... бо якось так вийшло що грузини яких він ощасливив - чогось його туди запроторили
Бальцерович приїзжав... але побачив стільки голозадих хуторян і не менш голозадих ГУРУ для цих хуторян - вирішив за роботу навіть не братись...
Накидав на салфетці щось про право, справедливість,реформи ... і чухнув...
Питання
Так чи відчуваєш свою вину в тому що якби не подібні до тебе - то в Україні б вже було не 5% а 10% без голої задниці.
Чи ти просто вважаєш що хуторяни не можуть мати прикриті місця якими ти відсвічуєш?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 16:54
ЛАД написав:
Выбирает агрессор.
Но его выбор зависит от предшествующего поведения жертвы.
Если у вас сосед бандит, а вы начинаете гадить у него под дверью, то не надо удивляться последующим событиям.
приклад сильно притягнутий за вуха....
де це ми срали під дверима в пуйла?
Ми робили те що КРАЩЕ/ПРАВИЛЬНІШЕ для нас.
у нас відсутня моноекономіка побудована на експорті природних копалин, тому економічна система пуйла-для нас смертельна.
Так само як індустріалізація була смертельною для українських селян
Так само як комунізація(весь мир насилья ми разрушим до основаннья а затем ми наш ми новий мир построим хто бил никем тот станет всем) стала смертельною для всього совка, 70 років гулагів, війн, і так далі і куди прийшли в 1990? До того суспільного устрою який ломали попередніх 70років?
Тому ще раз
Якщо педерація розвалиться хоча б по Уралу... ми можемо знову колонізувати москву і привести її разом з собою в Європу
Якщо не розвалиться-китай згадає досвід Золотої Орди і відведе московію в Азію.
Тепер хай московити вибирають їм куди
до розумних чи до красивих.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 17:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Це не самостійність.
Це хуторянство.
Яке і призвело до того, що Україна не взлетіла.
Це і влада не така, і Бальцерович не там...
Тут на хуторах помінялась влада і там заявили - хто може багатійте...
Хуторяни маючи практично таку саму голу дупу в 1990, вирішили - а чого гузном світити , давайно спробуємо покращити себе на 5%...якраз щоб срамне місце прикрити.
І давай хто чим.
Капіталів в хуторян-катма
Знань економіки капіталізму-ще менше( останнього кулака на хуторі який памятав НЕП ще йоська кривавий завалив ) , але почали щось робить....
Правда відразу виникла проблема
Кожен 20-тий гузно прикрив за пару років, але тих 95% що залишились вирішили повірити пану( він же в доску свій, начитаний, людей любить і пояснює що гузно в них не від того що вони нехлюю а від того що Бальцерович зайнятий в Польщі, а Саакашвілі в Грузії, і як приклад показує свою голу задницю.. НУ ТОЧНО СВІЙ в ДОСКУ, задниця так само як і у всіх репнула поперек а не поздовж
)
І от проходить ціле покоління, а тих в кого задниця прикрита всього 5%...
Партія голозаденків -відразу до лідера з запитаннями - так коли й їм задниці поприкривають і де Бальцеровичі з Саакашвілі...
Лідер не засмутився, Саакашвілі каже зараз в тюрмі... бо якось так вийшло що грузини яких він ощасливив - чогось його туди запроторили
Бальцерович приїзжав... але побачив стільки голозадих хуторян і не менш голозадих ГУРУ для цих хуторян - вирішив за роботу навіть не братись...
Накидав на салфетці щось про право, справедливість,реформи ... і чухнув...
Питання
Так чи відчуваєш свою вину в тому що якби не подібні до тебе - то в Україні б вже було не 5% а 10% без голої задниці.
Чи ти просто вважаєш що хуторяни не можуть мати прикриті місця якими ти відсвічуєш?
Ну ти тугий))
Це не я пояснюю чого і чому.
Це пояснено отими кейнси-бальцеровичами-куанями і Ко.
Тут навіть книжку форумчан на викладав про чому отак відбувається по різному не те що з одним народом, а з містом поділеним навпіл між Штатами та Мексикою. Можновладцями Штатів та Мексики.
Це ти займаєшся місією голосіння своєї відсеб'ятини на підставі - бо мільйонер.
І вигадуєш брехню про голу задницю і т.д. Оскільки без брехні тобі будувати більш ні на чому.
На кому відповідальність за показники % в країні?
Да вже п'ятнадцять років тобі, невігласу, відповіли визнані фахівці --- в тих, в кого інструменти впливу в державі-суспільстві. В можновладців-управлінців-регуляторів.
А в мене їх нема і не було.
Як і в тебе.
До речі, ти Барабашову на його питання так і не відповів. Підмінив на єралашики по іншим предметам.
А Бальцерович та інші чухнули звідси саме з причини, бо в реаліях побачили-отримали півруки від наших можновладців стосовно реально реформувати. Наших можновладців отаке по мінімуму цілком влаштовує.
Нема в них бажання-цілі реально реформувати.
Тіко штукатурити.. І співати про реформи.
Отаке "собі по максимуму, а країні-суспільству вистачить і по мінімуму" і є хуторянством від можновладців. Це не осудження. Це факт. Хуторянських цілей в можновладців.
Лі Куань теж так сидів..., а потім змінив СВОЇ ж цілі перебування у владі.
______________________________
І не бреши. Про влада не така.
Я кажу - по мінімуму. Констатую факт.
Не такою була б, якщо б і той мінімум не витримувала.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 чер, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 17:25
flyman написав: alex_dvornichenko написав: detroytred написав:
За великим рахунком свою спеціалізацію фортеці Україна обрала собі сама..
Впевнено зайняла собі цей стілець.
Тому всі інші країни цьому тільки раді та аплодують стоячи.
Можно и так сказать, постсоветское коррумпированное болото с сильнейшим российским лобби, не могло пойти в НАТО и ЕС, не было консенсуса в обществе во первых, а во вторых, его бы и не взяли. Потихоньку общество менялось, а москва, когда поняла, что политическую и идеологическую борьбу в Украине проиграла, активировала "последний довод королей". Пан или пропал. ПРоблема Зеленсокго что он не понимал, или делал вид что не понимает, что без войны рф Украину не отпустит.
І хто ж це вибирав то парторга, то зека, то антитомоса?
Я не ясно написал ? Общество, в котором было разброд и шатания и выбирало, иногда за гречку.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 17:38
А потім звідки сортність))))
Да всі, хто менше має, ніж оті 5%, --- голодупенки. 95% суспільства. І самі винні, що не стали вищосортними.
Треш...
Або справжні думки вищосортних))))
Мортимера, на жаль, нема зараз.
З його *вся Україна не поміститься в СКМ* (С)
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Додано: Пон 23 чер, 2025 17:47
detroytred написав:
На кому відповідальність за показники % в країні?
Да вже п'ятнадцять років тобі, невігласу, відповіли визнані фахівці --- в тих, в кого інструменти впливу в державі-суспільстві. В можновладців-управлінців-регуляторів.
А в мене їх нема і не було.
Як і в тебе.
Мені не треба в країні
Це хай в можновладців голова болить
Я відповідаю за СВОЮ ефективність
Якщо інші досягнуть МОЮ ефективність або ще краще її переженить...
То загальна ефективність в країні-покращиться.
Простий приклад з математики, задача рівня приблизно 5-го класу
Дано
5% мають ефективність в 2 рази вищу ніж середня по країні.
Запитання
Яку ефективність мають 95%
середня ефективність(100%)=5%*2х + 95% х
х=100/(10+95)=95,24
І запитання 2
Як збільшиться середня ефективність по державі якщо з групи 95% - 5% перейдуть в групу ефективних
10*2*95,24+90*95,24=104,7
Тобто просте збільшення на 5% ефективних - це плюс 4,7% до ВВП
Але хіба совку в якого хтось винен що в нього штани на дупі тріснули -щось доведеш?
Тому я своїх +5% -зробив
а ти й далі чекай поки Саакашвілі з тюрьми випустять і він тобі портки заштопає.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 17:52
detroytred написав:
Да всі, хто менше має, ніж оті 5%, --- голодупенки. 95% суспільства. І самі винні, що не стали вищосортними.
Хвильку
Ти де в совку?
Це в якій капіталістичні країні Карнегі посипав собі голову попелом що хтось вирішив пити і тому ночувати в картонній коробці?
А які книжки по варіантам життя він писав....
тому
Капіталістична система тим і відрізняється від совка , що ДАЄ ПРАВО людині жити так як вона може.
А не заставляє людину вмирати за ідеали побудови комунізму.
І саме ця різниця і загробила совок
А ти хочеш жити в одній системі користуючись лозунгами прогнившої і розвалившоїся?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 17:54
alex_dvornichenko написав: flyman написав:
Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
Потому что НАТО единственная сила, которая может защищать от угроз глобального уровня, таких как рф. Если бы рф, что то выполнила, то ли минские, то ли резолюции ОБСЕ или ООН, то Зеленский такой чудак, что мог и вычеркнуть. Но на фоне тотального беcпредела со стороны РФ, НАТО казался единственным шансом. Проблема ж в не расширении НАТО, а в токсичности рф, которая приводит к тому, что ее соседи просятся в НАТО.
Мне кажется, что вопрос с НАТО нужно поднимать в другом контексте
. А именно в контексте Будапештского меморандума. НАТО это составная часть комплексных гарантий, которую со своей стороны предлагали США и Великобритания для нас. Но росия была против подобной гарантии. Поэтому сближение Украины с НАТО оттягивалось некоторое время. А если быть абсолютно точным, то оттягивалось до самой попытки росии оттяпать у нас остров Тузла, имеющий стратегическое значение в контексте территориальных гарантий по Будапештскому меморандуму. После попытки отжатия острова и дальнейших действий кремля по дестабилизации политической обстановке в Украине (кремль организовал акции и провокации против Леонида Кучмы, те самые шествия с возгласами "Кучму геть!" в начале 2000-х). И тогда налаживание взаимосвязей с НАТО было поставлено на рельсы.
Подробнее на другой ветке о реальных Причинах этой войны
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Додано: Пон 23 чер, 2025 17:57
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
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