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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:01
budivelnik написав: detroytred написав:
Да всі, хто менше має, ніж оті 5%, --- голодупенки. 95% суспільства. І самі винні, що не стали вищосортними.
Хвильку
Ти де в совку?
Це в якій капіталістичні країні Карнегі посипав собі голову попелом що хтось вирішив пити і тому ночувати в картонній коробці?
А які книжки по варіантам життя він писав....
тому
Капіталістична система тим і відрізняється від совка , що ДАЄ ПРАВО людині жити так як вона може.
А не заставляє людину вмирати за ідеали побудови комунізму.
І саме ця різниця і загробила совок
А ти хочеш жити в одній системі користуючись лозунгами прогнившої і розвалившоїся?
Ти тугий...
Совдепівська модель починається з рівня, коли держава занадто влазить в долю-рішення пересічних.
Є також нижня межа - коли овсім не влазить.
Капіталізм же (ринок) займає оту нішу між оцими двома рівнями.
Коли можновладці інструментом держави - да, влазять.
Але!
Обмежено та здебільшого через створення сприятливих умов для громадян, ринку.
Мова про це.
Що наші можновладці створюють мінімальні сприятливі умови для розвитку.
А ти, як завжди, тупо намагаєшся спотворити мою думку, до крайнощів - в даному випадку совка.
Тобто брешеш і будуєш на цьому.
Бо більше ні на чому.
Ти, як отой тригер, тільки два положення...
Але етап вільного ринку А.Сміта дааааавно минув.
Коротше: набрид зі своїми постійними спотвореннями та брехнею.
Вивчай фахівців.. Та абетку.
Тому і чухають люди від твоєї нормальної капкраїни в дійсно нормальні.
Де 5% не вважають інші 95% голодупенками.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 чер, 2025 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:04
Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
Так саме в цьому то і суть...
Багатий це не той хто заробляє багато
і не той хто витрачає мало
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає...
А тепер звідки візьмуться НАСТУПНІ багаті....
Я скажу страшну рід для багатьох тут присутніх
Але МЕНТАЛЬНІСТЬ БАГАТОГО - під час війни отримали ...... ВОЛОНТЕРИ
адже саме вони - створюють БІЛЬШЕ ніж витрачають на себе під час СТВОРЕННЯ.
І саме ця прослойка(когорта) людей - це тих наступних 5% , які збільшать до 10% за одне покоління існуючих 5% авантюристів.
Тобто
Перших 5% ( і я в тому числі) - це в основній масі АВАНТЮРИСТИ, які свій ІНТЕРЕС ставили вище суспільного
А от тих 5% які викристалізувались СЬОГОДНі- це люди які САМОСТІЙНО без примусу і вказівних документів(або законів можновладці, а часто і заперечуючи ці закони) робили те що вважали за потрібне на користь ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
війна закінчиться і ці люди рвануть вперед з такою швидкість що голодупенкам і не снилось
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:11
budivelnik написав: detroytred написав:
На кому відповідальність за показники % в країні?
Да вже п'ятнадцять років тобі, невігласу, відповіли визнані фахівці --- в тих, в кого інструменти впливу в державі-суспільстві. В можновладців-управлінців-регуляторів.
А в мене їх нема і не було.
Як і в тебе.
Мені не треба в країні
Це хай в можновладців голова болить
Так про країну і мова.
Це є предметом.
Я тобі на це роками вказую.
А особисто ти пофіг.
Кумедне те, як ти свою сову на країну намагаєшся натянути.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:16
Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
а Успіха є
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:17
budivelnik написав: Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
Так саме в цьому то і суть...
Багатий це не той хто заробляє багато
і не той хто витрачає мало
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає...
А тепер звідки візьмуться НАСТУПНІ багаті....
Я скажу страшну рід для багатьох тут присутніх
Але МЕНТАЛЬНІСТЬ БАГАТОГО - під час війни отримали ...... ВОЛОНТЕРИ
адже саме вони - створюють БІЛЬШЕ ніж витрачають на себе під час СТВОРЕННЯ.
І саме ця прослойка(когорта) людей - це тих наступних 5% , які збільшать до 10% за одне покоління існуючих 5% авантюристів.
Тобто
Перших 5% ( і я в тому числі) - це в основній масі АВАНТЮРИСТИ, які свій ІНТЕРЕС ставили вище суспільного
А от тих 5% які викристалізувались СЬОГОДНі- це люди які САМОСТІЙНО без примусу і вказівних документів(або законів можновладці, а часто і заперечуючи ці закони) робили те що вважали за потрібне на користь ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
війна закінчиться і ці люди рвануть вперед з такою швидкість що голодупенкам і не снилось
Я цю пістню про "щаз рвонуть" з 1991 року чую.
Зупиняться, як ти і як Рінат.
Але вся Україна ні в твій ларьок, ні в СКМ не поміститься.
Рішення для країни - це створення сприятливих умов саме для отих мільйонів середняків та нижче.
Щоб для них були умови.
В тому числі лише, як один з варіантів - через купівлю акцій українських Боїнга-БМВ тощо. Роботу в них. Тобто через ривок великого бізнесу. Який потягне за собою розвиток середнього та малого.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:32
Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
Дик, саме над цим кейнси-бальцеровичі і пихтять --- щоб люди захотіли.
Створенням таких умов, щоб люди захотіли.
А будівельник зліпив "нехай кожен просто захоче (буде) ..." і орел.
Я його 15 років питаю: так де та чарівна паличка, щоб люди схотіли?
Мовчить... І несе далі хрінь.
Кейнси ж та бальцеровичі знаходять методи-ричаги впливу, щоб схотіли...
В них відповіді.
До речі, різні... Бальцеровичу під вікнами чучела кіз палили.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:43
detroytred написав:
Кейнси ж та бальцеровичі знаходять методи-ричаги впливу, щоб схотіли...
Ще раз для дурнівСталін захотів індустріалізацію
- загинуло кілька мільйонів українців...
Ці кілька мільйонів і їх нащадки повинні радіти що сталін був таким ефективним можновладцем і реперсивний апарат використовував по повній?
Пол-пот - вирішив збудувати комунізм в Камбоджі - загинуло 5 млн камбоджійців....
Скільки померло від МАО чи Си ДЗІ ПІНА в Китаї - ми не взанаємо ніколи , але це десятки а то й сотні мільйонів...
Тому для совко-фантазерів...
Для того щоб впровадити швидко будь-що , що не сприймається суспільством - рівень репресивного апарату і самі репресі - тим більші чим швидші зміни...
Тому
В Польщі НЕ БУЛО РЕПРЕСІЙ при переході від совку до капіталізму... по тій простій причині , що саме РЕПРЕСІЯМИ поляків загнали в Совок з КАПІТАЛІЗМУ...
Для України - Польський досвід - не працює
В нас на протязі 70 років 1917-1990 - РЕПРЕСІЯМИ було ЗНИЩЕНО КАПІТАЛІСТИЧНЕ Мишлення.
Тому перехід від совка до капіталізму у нас можливий або через репресії, або еволюційно.
При чому , память попередніх репресій в головах українців ще живе, тому БУДЬ-ХТО хто пробує силою перегнути через коліно - виганяється з політики...
Просте пояснення
Порошенко говорив що БУДЕ ВІЙНА і ЗМУШУВАВ до неї готуватись
Зеленський казав що війни не буде....
Як думаєте , щоб відбулось в 2019 , коли б після виборів вийшов Порошенко і сказав що треба готуватись до війни а тому Зеленський не може виконувати обовязки Президента і треба його арештувати....
Для суспільства - такий розвиток був би позитивний...
Але це для суспільства зразка лютого 2022 року
А для суспільства зразка квітня 2019?
тому
Ти як людина, яка ніколи нічого реально не зробила - не можеш зрозуміти різницю між правильними словами в книжці і реальними діями на грішній землі...
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