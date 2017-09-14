budivelnik написав:Хвильку
Ти де в совку?
Це в якій капіталістичні країні Карнегі посипав собі голову попелом що хтось вирішив пити і тому ночувати в картонній коробці?
А які книжки по варіантам життя він писав....
тому
Капіталістична система тим і відрізняється від совка , що ДАЄ ПРАВО людині жити так як вона може.
А не заставляє людину вмирати за ідеали побудови комунізму.
І саме ця різниця і загробила совок
А ти хочеш жити в одній системі користуючись лозунгами прогнившої і розвалившоїся?
Ти тугий...
Совдепівська модель починається з рівня, коли держава занадто влазить в долю-рішення пересічних.
Є також нижня межа - коли овсім не влазить.
Капіталізм же (ринок) займає оту нішу між оцими двома рівнями.
Коли можновладці інструментом держави - да, влазять.
Але!
Обмежено та здебільшого через створення сприятливих умов для громадян, ринку.
Мова про це.
Що наші можновладці створюють мінімальні сприятливі умови для розвитку.
А ти, як завжди, тупо намагаєшся спотворити мою думку, до крайнощів - в даному випадку совка.
Тобто брешеш і будуєш на цьому.
Бо більше ні на чому.
Ти, як отой тригер, тільки два положення...
Але етап вільного ринку А.Сміта дааааавно минув.
Коротше: набрид зі своїми постійними спотвореннями та брехнею.
Вивчай фахівців.. Та абетку.
Тому і чухають люди від твоєї нормальної капкраїни в дійсно нормальні.
Де 5% не вважають інші 95% голодупенками.