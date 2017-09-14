Додано: Пон 23 чер, 2025 18:43

detroytred написав: Кейнси ж та бальцеровичі знаходять методи-ричаги впливу, щоб схотіли... Кейнси ж та бальцеровичі знаходять методи-ричаги впливу, щоб схотіли...

Ще раз для дурнів- загинуло кілька мільйонів українців...Ці кілька мільйонів і їх нащадки повинні радіти що сталін був таким ефективним можновладцем і реперсивний апарат використовував по повній?Пол-пот - вирішив збудувати комунізм в Камбоджі - загинуло 5 млн камбоджійців....Скільки померло від МАО чи Си ДЗІ ПІНА в Китаї - ми не взанаємо ніколи , але це десятки а то й сотні мільйонів...Тому для совко-фантазерів...Для того щоб впровадити швидко будь-що , що не сприймається суспільством - рівень репресивного апарату і самі репресі - тим більші чим швидші зміни...ТомуВ Польщі НЕ БУЛО РЕПРЕСІЙ при переході від совку до капіталізму... по тій простій причині , що саме РЕПРЕСІЯМИ поляків загнали в Совок з КАПІТАЛІЗМУ...Для України - Польський досвід - не працюєВ нас на протязі 70 років 1917-1990 - РЕПРЕСІЯМИ було ЗНИЩЕНО КАПІТАЛІСТИЧНЕ Мишлення.Тому перехід від совка до капіталізму у нас можливий або через репресії, або еволюційно.При чому , память попередніх репресій в головах українців ще живе, тому БУДЬ-ХТО хто пробує силою перегнути через коліно - виганяється з політики...Просте поясненняПорошенко говорив що БУДЕ ВІЙНА і ЗМУШУВАВ до неї готуватисьЗеленський казав що війни не буде....Як думаєте , щоб відбулось в 2019 , коли б після виборів вийшов Порошенко і сказав що треба готуватись до війни а тому Зеленський не може виконувати обовязки Президента і треба його арештувати....Для суспільства - такий розвиток був би позитивний...Але це для суспільства зразка лютого 2022 рокуА для суспільства зразка квітня 2019?томуТи як людина, яка ніколи нічого реально не зробила - не можеш зрозуміти різницю між правильними словами в книжці і реальними діями на грішній землі...ПСДля дурників які питають про чарівні палички...1 Чарівна паличка для дурня - це прихід можновладця який для дурня все зробить..Або взагалі перетворить дурня в розумного...2 Зовнішні обставини і наші бажання - і є тими чарівними паличками , які змушують нас щось робити.Просто голодупенкам достатньо світити дупою на диваніМені цього мало .Може тому я й не свічу?А голодупенки чекають поки прийде ЛІДОР і їм дупу законопатить щоб вони їли менше а працювали більше.