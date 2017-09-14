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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:04
Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
Так саме в цьому то і суть...
Багатий це не той хто заробляє багато
і не той хто витрачає мало
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає...
А тепер звідки візьмуться НАСТУПНІ багаті....
Я скажу страшну рід для багатьох тут присутніх
Але МЕНТАЛЬНІСТЬ БАГАТОГО - під час війни отримали ...... ВОЛОНТЕРИ
адже саме вони - створюють БІЛЬШЕ ніж витрачають на себе під час СТВОРЕННЯ.
І саме ця прослойка(когорта) людей - це тих наступних 5% , які збільшать до 10% за одне покоління існуючих 5% авантюристів.
Тобто
Перших 5% ( і я в тому числі) - це в основній масі АВАНТЮРИСТИ, які свій ІНТЕРЕС ставили вище суспільного
А от тих 5% які викристалізувались СЬОГОДНі- це люди які САМОСТІЙНО без примусу і вказівних документів(або законів можновладці, а часто і заперечуючи ці закони) робили те що вважали за потрібне на користь ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
війна закінчиться і ці люди рвануть вперед з такою швидкість що голодупенкам і не снилось
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:11
budivelnik написав: detroytred написав:
На кому відповідальність за показники % в країні?
Да вже п'ятнадцять років тобі, невігласу, відповіли визнані фахівці --- в тих, в кого інструменти впливу в державі-суспільстві. В можновладців-управлінців-регуляторів.
А в мене їх нема і не було.
Як і в тебе.
Мені не треба в країні
Це хай в можновладців голова болить
Так про країну і мова.
Це є предметом.
Я тобі на це роками вказую.
А особисто ти пофіг.
Кумедне те, як ти свою сову на країну намагаєшся натянути.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:16
Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
а Успіха є
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:17
budivelnik написав: Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
Так саме в цьому то і суть...
Багатий це не той хто заробляє багато
і не той хто витрачає мало
Багатий- той хто заробляє більше ніж витрачає...
А тепер звідки візьмуться НАСТУПНІ багаті....
Я скажу страшну рід для багатьох тут присутніх
Але МЕНТАЛЬНІСТЬ БАГАТОГО - під час війни отримали ...... ВОЛОНТЕРИ
адже саме вони - створюють БІЛЬШЕ ніж витрачають на себе під час СТВОРЕННЯ.
І саме ця прослойка(когорта) людей - це тих наступних 5% , які збільшать до 10% за одне покоління існуючих 5% авантюристів.
Тобто
Перших 5% ( і я в тому числі) - це в основній масі АВАНТЮРИСТИ, які свій ІНТЕРЕС ставили вище суспільного
А от тих 5% які викристалізувались СЬОГОДНі- це люди які САМОСТІЙНО без примусу і вказівних документів(або законів можновладці, а часто і заперечуючи ці закони) робили те що вважали за потрібне на користь ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
війна закінчиться і ці люди рвануть вперед з такою швидкість що голодупенкам і не снилось
Я цю пістню про "щаз рвонуть" з 1991 року чую.
Зупиняться, як ти і як Рінат.
Але вся Україна ні в твій ларьок, ні в СКМ не поміститься.
Рішення для країни - це створення сприятливих умов саме для отих мільйонів середняків та нижче.
Щоб для них були умови.
В тому числі лише, як один з варіантів - через купівлю акцій українських Боїнга-БМВ тощо. Роботу в них. Тобто через ривок великого бізнесу. Який потягне за собою розвиток середнього та малого.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:32
Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
Дик, саме над цим кейнси-бальцеровичі і пихтять --- щоб люди захотіли.
Створенням таких умов, щоб люди захотіли.
А будівельник зліпив "нехай кожен просто захоче (буде) ..." і орел.
Я його 15 років питаю: так де та чарівна паличка, щоб люди схотіли?
Мовчить... І несе далі хрінь.
Кейнси ж та бальцеровичі знаходять методи-ричаги впливу, щоб схотіли...
В них відповіді.
До речі, різні... Бальцеровичу під вікнами чучела кіз палили.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:43
detroytred написав:
Кейнси ж та бальцеровичі знаходять методи-ричаги впливу, щоб схотіли...
Ще раз для дурнівСталін захотів індустріалізацію
- загинуло кілька мільйонів українців...
Ці кілька мільйонів і їх нащадки повинні радіти що сталін був таким ефективним можновладцем і реперсивний апарат використовував по повній?
Пол-пот - вирішив збудувати комунізм в Камбоджі - загинуло 5 млн камбоджійців....
Скільки померло від МАО чи Си ДЗІ ПІНА в Китаї - ми не взанаємо ніколи , але це десятки а то й сотні мільйонів...
Тому для совко-фантазерів...
Для того щоб впровадити швидко будь-що , що не сприймається суспільством - рівень репресивного апарату і самі репресі - тим більші чим швидші зміни...
Тому
В Польщі НЕ БУЛО РЕПРЕСІЙ при переході від совку до капіталізму... по тій простій причині , що саме РЕПРЕСІЯМИ поляків загнали в Совок з КАПІТАЛІЗМУ...
Для України - Польський досвід - не працює
В нас на протязі 70 років 1917-1990 - РЕПРЕСІЯМИ було ЗНИЩЕНО КАПІТАЛІСТИЧНЕ Мишлення.
Тому перехід від совка до капіталізму у нас можливий або через репресії, або еволюційно.
При чому , память попередніх репресій в головах українців ще живе, тому БУДЬ-ХТО хто пробує силою перегнути через коліно - виганяється з політики...
Просте пояснення
Порошенко говорив що БУДЕ ВІЙНА і ЗМУШУВАВ до неї готуватись
Зеленський казав що війни не буде....
Як думаєте , щоб відбулось в 2019 , коли б після виборів вийшов Порошенко і сказав що треба готуватись до війни а тому Зеленський не може виконувати обовязки Президента і треба його арештувати....
Для суспільства - такий розвиток був би позитивний...
Але це для суспільства зразка лютого 2022 року
А для суспільства зразка квітня 2019?
тому
Ти як людина, яка ніколи нічого реально не зробила - не можеш зрозуміти різницю між правильними словами в книжці і реальними діями на грішній землі...
ПС
Для дурників які питають про чарівні палички...
1 Чарівна паличка для дурня - це прихід можновладця який для дурня все зробить..
Або взагалі перетворить дурня в розумного...
2 Зовнішні обставини і наші бажання - і є тими чарівними паличками , які змушують нас щось робити.
Просто голодупенкам достатньо світити дупою на дивані
Мені цього мало .
Може тому я й не свічу?
А голодупенки чекають поки прийде ЛІДОР і їм дупу законопатить щоб вони їли менше а працювали більше.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 18:59
detroytred написав:
Я цю пістню про "щаз рвонуть" з 1991 року чую.
Так ждун на дивані зразка 1991 і зразка 2025 - не відрізняються... Ну пузо більше, смердить сильніше... а так що диван , що ждун що місцезнаходження на дивані - не помінялись.
Але з 1991 приблизно 2 млн перемістилось з диванів і так відірвались від ждунів, що ждуни їх навіть побачити не в стані...
При чому
В 2025 старого ждуна змінить молодий ждун... і десь в 2050 так само як сьогодні старий - той молодий заявить те самеЯ цю пістню про "щаз рвонуть" з 1991 року чую
і якийсь внукБудівельник, буде пробувати переконати цього ждуна що в країні вже 10% успішних, а ждун який далі ларька нічого не бачить.. і далі буде переконувати
нічого не змінилось.... бо в нього нічого й не могло змінитись...
Але як це дурню пояснити?
Як дати зрозуміти , що крім очікування на дивані - в нього були інші можливості, які не залежали ні від бальцеровича ні від саакашвіллі з А Смітом....
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Додано: Пон 23 чер, 2025 19:10
budivelnik написав:
2 Зовнішні обставини і наші бажання - і є тими чарівними паличками , які змушують нас щось робити.
Просто
Не просто.
Зробити оці зовнішні обставини сприятливими не просто.
І це не просто - є функцією можновладців. Зробити сприятливі умови для розвитку ринку, культури, освіти і т.д. в суспільстві.
Ніхто за них цю функцію не виконає.
В них інструменти впливу на людей...
Я тобі 15 років про ці "зовнішні обставини", як ти їх тільки що нарешті-то назвав, тлумачу.
Нарешті до тебе хоч щось доперло.
А сталіна, полпотів і т.д. - ти знов недоречно в якості прибрехати припер. Бо більше будувати ні на чому.
Тому вивчай кейнсів-бальцеровичів-куанів і Ко, як вони робили оті умови-обставини.
Про твоє "кожен підійде до дзеркала" (просто схоче) тощо там нема.
Це успіх!
Хоч і через 15 років, але навіть до такого тупня, як ти, нарешті дійшло, що кажуть фахівці стосовно вирішення проблеми розвитку ринку та ін. суспільства-країни.
А не окремого індивідуума, про якого ти постійно ведеш мову, і намагаєшся цю сову Кіосакі натягнути на глобус країни))
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Додано: Пон 23 чер, 2025 19:18
detroytred написав:
є функцією можновладців. Зробити сприятливі умови для розвитку ринку, культури, освіти і т.д. в суспільстві.
Скажи мені
Ти з 1991 року живеш з все більшою і більшою діркою на штанях....
Тобі з 1991 року заважають можновладці
...
І порівняй зі мною
В 1991 дірка на дупі на моїх штанях була в рази більша від твоєї...
Я жив і робив все що вважав за потрібне, мені ніхто МЕНТАЛЬНО не заважав....
Тобто
Я ЖИВ і тепер можу похизуватись відсутністю голої дупи..
ТИ мучився і будеш мучитись до смерті... з все більшою і більшою діркою на дупі...
Навіщо ти жив?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 19:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Я цю пістню про "щаз рвонуть" з 1991 року чую.
Так ждун на дивані зразка 1991 і зразка 2025 - не відрізняються... Ну пузо більше, смердить сильніше... а так що диван , що ждун що місцезнаходження на дивані - не помінялись.
Але з 1991 приблизно 2 млн перемістилось з диванів і так відірвались від ждунів, що ждуни їх навіть побачити не в стані...
При чому
В 2025 старого ждуна змінить молодий ждун... і десь в 2050 так само як сьогодні старий - той молодий заявить те самеЯ цю пістню про "щаз рвонуть" з 1991 року чую
і якийсь внукБудівельник, буде пробувати переконати цього ждуна що в країні вже 10% успішних, а ждун який далі ларька нічого не бачить.. і далі буде переконувати
нічого не змінилось.... бо в нього нічого й не могло змінитись...
Але як це дурню пояснити?
Як дати зрозуміти , що крім очікування на дивані - в нього були інші можливості, які не залежали ні від бальцеровича ні від саакашвіллі з А Смітом....
Чудило, в тебе 95% голоданці...
Ти скажеш, як ота блоха на сковородці.
Мої досягнення більші,ніж у 90+%.
Мав би я мету заробити твої 14 млн. грн., то обрав би іншу сферу діяльності.
Кумедно те, що ти вважаєш свою відсеб'ятину по розвитку КРАЇНИ більш переконливою, ніж визнані думки фахівців.
Вибач, але я вивчаю кейнсів-бальцеровичів-куанів, а не твою відсеб'ятину з-за прилавку.
Вона навіть в абетці має помилки.
На невизнаного генія ти ну ніяк не тягнеш.
А стосовно рівня твого прилавку - з тобою ніхто не сперечаються. Тому що цей предмет тут навіть не розглядається.
Предметом є ринок та ін. сфери країни.
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