Додано: Пон 23 чер, 2025 19:45

detroytred написав: Є фахівці, які витратили все життя, мають практичний досвід.

Їх і вивчаю. Є фахівці, які витратили все життя, мають практичний досвід.Їх і вивчаю.

Вивчай, але періодично вставай з дивана, повертайся до зеркала задом і перевіряй розмір дірки.Якщо зменшується- значить навчання йде на користьЯкщо росте- то ти просираєш час.А тепер про ларьки-таксі-будови....1 Для того щоб мати ларьок треба просто хотіти працювати навіть не маючи СВОГО капіталу, але за років 10 роботи цей варіант підходить для тих хтоХОЧЕ заробити ПЕРШИЙ млн грн2 Для того щоб мати таксі - треба вже мати перший 1 млн і купити за нього дві машини(бажано три і різницю закрити кредитом) і набравши водіїв+ їздячи по 250-300 годин в місяць самостійно можна знову ж за пяток років збільшити капітал в два рази3 Для того щоб будувати , треба крім професійних знань (5 років інститут) , людського досвіду (5 років майстром в державному будівельному управлінні) , капіталу(10-15 років заробляння на ларьках і таксі) - ще й мати досвід який покаже, що ризик дуже високий... але чим вищий ризик тим більші перспективи.Так от -витримавши ще 10 років в будівництві- можна йти на пенсію...Таким чиномВ Україні є10 млн тих хто потенційно може стати ларьочниками(хо чисто ларьочниками стане 0,5 млн , ще 1,5 млн підуть в інші галузі, ще 8 млн підуть найнятими зрозумівши що приватний бізнес це не їх...І от з цих 2 млн і викристалізується тих НОВИХ 5%, яким до дупи є Бальцерович в Країні чи нема...Але в 2050 році , вкупі з тими першими 5% , ці 10% будуть становити силу, яка створивши СВОЮ ПАРТІЮ прийде у ВР і там почне просувати ті закони яких так не вистарчало голодупенкам в 1991 році....Далі піде все швидше по двом причинамМентальних совкових голодупенків - вже не буде жодногоЇх послідовники будуть маргиналізованіПослідовники рішень а-ля Будівельник, будуть контролювати 51% всіх рухів грошей в державі