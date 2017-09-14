а Успіха є
Де Долярек, а де «може» , але не хоче.
Склад з мороженое рибою - вершина можливостей.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 19:20
flyman
Де Долярек, а де «може» , але не хоче.
Склад з мороженое рибою - вершина можливостей.
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:23
Скажу, що ти тулиш брехню (ще й дурну) і намагаєшся на ній будувати.
Спробуй без вигадок та брехні.
І не плутай предмет, про який мова.
Імхо. Вважай моя відсеб'ятина --- питання навіщо я-ти жив, виникає саме в людей, які незадоволені своїм власним життям.
В мене воно не виникало. Тому й не маю потреби мати або шукати відповіді на нього.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 чер, 2025 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:29
Є людина з 9-мя класами церковно-прихідської
Стоїть на базарі -продає велозапчастини...
За 10 років стояння заробила на 2 квартири...
Що ще більш прекрасного і корисного могли зробити можновладці?
Тобто якщо примітив без вищої освіти , за 10 років віносно примітивної роботи заробляє на ДВІ квартири?
Але тут на сцену виходить відрижка совка і каже...
В Україні немає умов, ринок заповнений, заробити можна тільки вбивши того хто зайняв місце на ринку, можновладці працюють по мінімуму.......
Наслухався наш продавець .. а так як примітивне тягнеться до ще більш примітивного - взяв і повірив в те що почув....
Закинув бащар і почав бігати в пошуку заробітку шляхом участі в пірамідах..
Бізнес затух , замаячило питання голоду...
Хто винуватий ?
Той хто переконав що відсутні умови
Чи той хто повірив не зважаючи на власний досвід?
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:33
Паралельно не виникає в того хто не має відповіді на це питання.
А так як наявність голої дупи є по факту
А відсутність результату -також факт( в ЗСУ під час війни навіть не запросили)
+ відсутність того органу який відповідає за думки...
в тебе очі - є
руки для копіпасту-є
орган який аналізує прочитане- відсутній, адже ти ніколи не викладаєш СВОЇ думки( не можна викласти те чого нема) і прикриваєшся чужими.
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:36
Єралашик побудований на вигадці - начебто Успіх слухає та керується моїми дописами.
Це повна чушь.
Ти вигадуєш дурниці і будуєш на них.
До речі, в моїх дописах про розвиток країни, а не про індивідуума. Тобто Успіха.
Для індивідуума в мене - Кіосакі, в твоїх руках твоя доля, роби, змінюй, створюй. Саме це і чути від Успіха. Постійно!!!!!
Тобто ти й тут збрехав. Наявно.
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:41
Я на невизнаного генія, як ти не претендую.
Є фахівці, які витратили все життя, мають практичний досвід.
Їх і вивчаю.
Обираю СЕРЕД НИХ.
До кого прислухатись.
Ти ж генериш свою відсеб'ятинну дурню...
В якій навіть я бачу елементарні помилки. Навіть моїх знань вистачає.
Про твій ларьок я не дискутую..
Або про таксі і т.д.
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вивчай, але періодично вставай з дивана, повертайся до зеркала задом і перевіряй розмір дірки.
Якщо зменшується- значить навчання йде на користь
Якщо росте- то ти просираєш час.
А тепер про ларьки-таксі-будови....
1 Для того щоб мати ларьок треба просто хотіти працювати навіть не маючи СВОГО капіталу, але за років 10 роботи цей варіант підходить для тих хто
ХОЧЕ заробити ПЕРШИЙ млн грн
2 Для того щоб мати таксі - треба вже мати перший 1 млн і купити за нього дві машини(бажано три і різницю закрити кредитом) і набравши водіїв+ їздячи по 250-300 годин в місяць самостійно можна знову ж за пяток років збільшити капітал в два рази
3 Для того щоб будувати , треба крім професійних знань (5 років інститут) , людського досвіду (5 років майстром в державному будівельному управлінні) , капіталу(10-15 років заробляння на ларьках і таксі) - ще й мати досвід який покаже, що ризик дуже високий... але чим вищий ризик тим більші перспективи.
Так от -витримавши ще 10 років в будівництві- можна йти на пенсію...
Таким чином
В Україні є
10 млн тих хто потенційно може стати ларьочниками(хо чисто ларьочниками стане 0,5 млн , ще 1,5 млн підуть в інші галузі, ще 8 млн підуть найнятими зрозумівши що приватний бізнес це не їх...
І от з цих 2 млн і викристалізується тих НОВИХ 5%, яким до дупи є Бальцерович в Країні чи нема...
Але в 2050 році , вкупі з тими першими 5% , ці 10% будуть становити силу, яка створивши СВОЮ ПАРТІЮ прийде у ВР і там почне просувати ті закони яких так не вистарчало голодупенкам в 1991 році....
Далі піде все швидше по двом причинам
Ментальних совкових голодупенків - вже не буде жодного
Їх послідовники будуть маргиналізовані
Послідовники рішень а-ля Будівельник, будуть контролювати 51% всіх рухів грошей в державі
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 23 чер, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:47
Будівельник
*А відсутність результату -також факт( в ЗСУ під час війни навіть не запросили)*
Які проблеми перевірити цей факт?
Йдемо разом з тобою і перевіряємо запросять прям при тобі чи ні.
Якщо запросять з тебе - 5 куо.
Якщо ні - то з мене.
Зілл'єшся від чергової пропозиції перевірки?
Якщо да, то це буде вже десь в 10-й+ раз.
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:48
жаба давит що долярчик з 9ма класами взув пятипроцентного непридатного прапора ВДВ СА?
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев
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