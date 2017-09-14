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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 чер, 2025 19:56
detroytred написав:
Йдемо разом з тобою і перевіряємо запросять прям при тобі чи ні.
Якщо запросять з тебе - 5 куо.
Якщо ні - то з мене.
Так ти виявляється ще й сволота..
Гроші з населення 25 років цмулив
Дефіцитну спеціальність для ЗСУ -отримав
І під час війни на дивані...
Тебе варто показово розстріляти в такому випадку..
Чи ти економічно перекриваєш те що не віддав в ЗСУ ?
ПС
я зараз в роздумах
Може хтось підкаже
А чи є варіант , коли я за якогось з своїх синів в ЗСУ суперфахівця приведу..
Типу
Приходимо в ТЦК , воєнпенса в ЗСУ , моєму старшому-бронь , ну а я вже згоден 5000 йому за це заплатити
Як на мене -ідеальний варіант
То як
Йдемо? Ти береш на себе бронь малому і обіцянку що після того як тебе візьмуть - ти підеш
А я з свого боку 205 000 - хочеш тобі
Хочеш донатом від твого імені в той підрозділ куди підеш.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 23 чер, 2025 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:02
budivelnik написав: detroytred написав:
Йдемо разом з тобою і перевіряємо запросять прям при тобі чи ні.
Якщо запросять з тебе - 5 куо.
Якщо ні - то з мене.
Так ти виявляється ще й сволота..
Гроші з населення 25 років цмулив
Дефіцитну спеціальність для ЗСУ -отримав
І під час війни на дивані...
Тебе варто показово розстріляти в такому випадку..
Чи ти економічно перекриваєш те що не віддав в ЗСУ ?
Я не бачу відповіді на питання.
Невже черговий злив?
Замість відповіді знов вигадуєш. Маю право на відстрочку. Використовую.
Чи ти знов халяви схотів - щоб з твоєї родини нуль, нехай з моєї йдуть тебе і Ко захищати?
Стосовно економічно теж мімо.
Поки ще чимало заборгувала мені держава, а не я їй.
Не будуй на брехні.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:02
Бетон написав:
«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев
Дуже гарне словосполучення військовий адвокат. Усі з тривожними розладами одразу твої клієнти.)
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:04
Вимкніть хтось будівельнику інтернет!))
Ну це ж неможливо читати!
Кров з очей!🤦🏻😁😁😁
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:08
budivelnik написав:
ПС
я зараз в роздумах
Може хтось підкаже
А чи є варіант , коли я за якогось з своїх синів в ЗСУ суперфахівця приведу..
Типу
Приходимо в ТЦК , воєнпенса в ЗСУ , моєму старшому-бронь , ну а я вже згоден 5000 йому за це заплатити
Як на мене -ідеальний варіант
То як
Йдемо? Ти береш на себе бронь малому і обіцянку що після того як тебе візьмуть - ти підеш
А я з свого боку 205 000 - хочеш тобі
Хочеш донатом від твого імені в той підрозділ куди підеш.
Ахрєнєть ((((
Замість перерівки свого *факту* на особисту адресу іншого отакго єралашика створив.
Ти точно, кажу, отупів вже.
Я сам обираю використовувати своє право на відстрочку чи добровільно погодитись піти.
Ти якусь чухню наліпив - заплачу 205 тис. і ти підеш, згоден?
Отупів...
Краще давай виставляй давай штик з родини.
А не єралашики складай.
5куо - це навчити тебе не брехати на особисту адресу іншого. І компенсація за те, щоб мати з таким г... справу в реалі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 чер, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:14
Іран завдав ударів по базам США у Катарі. ОАЕ закрили повітряний простір.
Щось наші копіпастери сдають позиції... Окрім як скучають за поверженими диктаторами малувато копіпастять...)
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:16
detroytred написав:
Замість перерівки свого *факту* на особисту адресу іншого отакго єралашика створив.
Ти точно, кажу, отупів вже.
Злив зарахований
Ти суперфахівець який цмудлив цицьку населення в армії в мирний час при чому так присмоктався , що насмоктав щоб перегнати 90% населення і не хочеш йти у воєнний бо можеш це не робити...
Ти не сволота
Ти кінчене падло в квадраті.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:27
budivelnik написав: detroytred написав:
Замість перерівки свого *факту* на особисту адресу іншого отакго єралашика створив.
Ти точно, кажу, отупів вже.
Злив зарахований
Ти суперфахівець який цмудлив цицьку населення в армії в мирний час при чому так присмоктався , що насмоктав щоб перегнати 90% населення і не хочеш йти у воєнний бо можеш це не робити...
Ти не сволота
Ти кінчене падло в квадраті.
Ти отупів.
Мабуть є причина, згідно якою мені надано таке право.
Право вибору.
Обирати між рідними і захистом країни.
Вважаю, що цілком достатньо наявності того, що з моєї родини вже є захисники, а з твоєї та багааааатьох інших - нуль.
Це визначає мій вибір.
Розумію, що кортить тобі та подібним халяви.
Але не так вже нахабно та тупо.
Ще й голосиш. Треш..
__________________________
Не гальмуй. Урівнюючи.
Я відклонив твою дурню. Замінити((((
Ти злився з перевірки СВОГО ж *факту*-брехні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 чер, 2025 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:28
stm написав: Бетон написав:
«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат
Олег Леонтьев
Дуже гарне словосполучення військовий адвокат. Усі з тривожними розладами одразу твої клієнти.)
мне вот очень интересно, этот "военный адвокат" это в каком правовом поле он работает?
чем отличается от обычного адвоката?
Я то ответ знаю но очень хочется услышать авторитетное мнение Бетона)))
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:32
flyman
жаба давит що долярчик з 9ма класами взу
Шльопки, які відчуваються як туфлі, і замовив (але не пошили) лапті?
Ні, в порівнянні з підвальним , то успішний успіх.. Не спугнути б вдачу
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