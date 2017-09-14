Додано: Пон 23 чер, 2025 19:45

1 Для того щоб мати ларьок треба просто хотіти працювати навіть не маючи СВОГО капіталу, але за років 10 роботи цей варіант підходить для тих хто

ХОЧЕ заробити ПЕРШИЙ млн грн

2 Для того щоб мати таксі - треба вже мати перший 1 млн і купити за нього дві машини(бажано три і різницю закрити кредитом) і набравши водіїв+ їздячи по 250-300 годин в місяць самостійно можна знову ж за пяток років збільшити капітал в два рази

3 Для того щоб будувати , треба крім професійних знань (5 років інститут) , людського досвіду (5 років майстром в державному будівельному управлінні) , капіталу(10-15 років заробляння на ларьках і таксі) - ще й мати досвід який покаже, що ризик дуже високий... але чим вищий ризик тим більші перспективи.

Так от -витримавши ще 10 років в будівництві- можна йти на пенсію...



Таким чином

В Україні є

10 млн тих хто потенційно може стати ларьочниками(хо чисто ларьочниками стане 0,5 млн , ще 1,5 млн підуть в інші галузі, ще 8 млн підуть найнятими зрозумівши що приватний бізнес це не їх...

І от з цих 2 млн і викристалізується тих НОВИХ 5%, яким до дупи є Бальцерович в Країні чи нема...



Але в 2050 році , вкупі з тими першими 5% , ці 10% будуть становити силу, яка створивши СВОЮ ПАРТІЮ прийде у ВР і там почне просувати ті закони яких так не вистарчало голодупенкам в 1991 році....

Далі піде все швидше по двом причинам

Ментальних совкових голодупенків - вже не буде жодного

Їх послідовники будуть маргиналізовані

Послідовники рішень а-ля Будівельник, будуть контролювати 51% всіх рухів грошей в державі