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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14219142201422114222>
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:40

  Hotab написав:sergey_stasyuk555

На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..

Иран сегодня додумался епнуть по военным базам США в ОАЕ
ИМХО это он зря...
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:40

  Shaman написав:й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа - це нонсенс :D )

які освідчені жінки в ірані, багато тих бабусь?
хоч би загуглив коли освіту для жінок у них заборонили...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:41

Кстати, такое утверждение более присуще "военному прокурору", что дел открыто много, а приговоров нет, чем "адвокату"

"Адвокат", который жалуется, что мало приговоров по уголовным статьям, не "адвокат", а гімно.
Такой "адвокат" сдаст клиента, как Медведчук Стуса
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:41

  Hotab написав:sergey_stasyuk555

На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..

Іран займає площу як 2.5 неокуповані неньки, і яка за твоїми словами "весь прострілюється і переглядається" в два з половиною рази потужніше.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:43

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа - це нонсенс :D )

які освідчені жінки в ірані, багато тих бабусь?
хоч би загуглив коли освіту для жінок у них заборонили...

з освітою, думаю, там не гірше чим в неньці, для жінок включно.

Вікі:

Неписьменність серед жінок зменшується: якщо 1970 року вона становила 54 %, то до 2000 року — 17,3 %.[58] Освіта жінок Ірану зросла від 46 % рівня грамотності, до 83 %. Іран у 1970-х роках посідав 10-е місце за рівнем жіночої грамотності і досі[уточнити] займає цю позицію.[59]

За даними світового опитування ЮНЕСКО, на первинному рівні зарахування Іран має найвище співвідношення жінок та чоловіків у світі серед суверенних країн, а співвідношення дівчата — хлопці становить 1,22:1.00.[60] За даними ЮНЕСКО від 2012 року, в Ірані має більше студенток у галузі інженерії, ніж будь-яка інша країна світу.[54]
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 чер, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:44

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:sergey_stasyuk555
ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть? й головне хто прийме таке рішення? чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах? ;)

що я прихильник ірану - ти збрехав.

Ти прихильник Ірану і антисеміт

Це ж ти писав - Ізраїль зітруть з лиця землі
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:46

  Hotab написав:sergey_stasyuk555

На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..


що прострілюється? мобільні пускові установки для шахедів?
звісно за існуючого запасу міцності у Ізраїля плюс активна підтримка сша - на короткострок іран буде потєрпать і тільки огризатись.
але на довгострок, коли настане виснаження всіх цих пво та ракет - ізраїлю ..
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 21:38

  Бетон написав:«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев

Звісно, бо все фейки, брехня. За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:00

  unicdima написав:
  Бетон написав:«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев

Звісно, бо все фейки, брехня. За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.
так ти і брешеш коли повторюєш зомбаж з телемарафону
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:06

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев

Звісно, бо все фейки, брехня. За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.
так ти і брешеш коли повторюєш зомбаж з телемарафону

кацапський сатаніст, я оперую лише фактами і телевізор взагалі не дивлюся.
unicdima
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