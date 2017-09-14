|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:40
Hotab написав:sergey_stasyuk555
На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..
Иран сегодня додумался епнуть по военным базам США в ОАЕ
ИМХО это он зря...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14108
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:40
Shaman написав:
й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним
жінкам (для Banderlogа - це нонсенс
)
які освідчені жінки в ірані, багато тих бабусь?
хоч би загуглив коли освіту для жінок у них заборонили...
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 399
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 34 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:41
Кстати, такое утверждение более присуще "военному прокурору", что дел открыто много, а приговоров нет, чем "адвокату"
"Адвокат", который жалуется, что мало приговоров по уголовным статьям, не "адвокат", а гімно.
Такой "адвокат" сдаст клиента, как Медведчук Стуса
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11446
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:41
Hotab написав:sergey_stasyuk555
На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..
Іран займає площу як 2.5 неокуповані неньки, і яка за твоїми словами "весь прострілюється і переглядається" в два з половиною рази потужніше.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39835
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:43
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним
жінкам (для Banderlogа - це нонсенс
)
які освідчені жінки в ірані, багато тих бабусь?
хоч би загуглив коли освіту для жінок у них заборонили...
з освітою, думаю, там не гірше чим в неньці, для жінок включно.
Вікі:Неписьменність серед жінок зменшується: якщо 1970 року вона становила 54 %, то до 2000 року — 17,3 %.[58] Освіта жінок Ірану зросла від 46 % рівня грамотності, до 83 %. Іран у 1970-х роках посідав 10-е місце за рівнем жіночої грамотності і досі[уточнити] займає цю позицію.[59]
За даними світового опитування ЮНЕСКО, на первинному рівні зарахування Іран має найвище співвідношення жінок та чоловіків у світі серед суверенних країн, а співвідношення дівчата — хлопці становить 1,22:1.00.[60] За даними ЮНЕСКО від 2012 року, в Ірані має більше студенток у галузі інженерії, ніж будь-яка інша країна світу.[54]
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 23 чер, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39835
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:44
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
sergey_stasyuk555
ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть? й головне хто прийме таке рішення? чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
що я прихильник ірану - ти збрехав.
Ти прихильник Ірану і антисеміт
Це ж ти писав - Ізраїль зітруть з лиця землі
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11446
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:46
Hotab написав:sergey_stasyuk555
На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..
що прострілюється? мобільні пускові установки для шахедів?
звісно за існуючого запасу міцності у Ізраїля плюс активна підтримка сша - на короткострок іран буде потєрпать і тільки огризатись.
але на довгострок, коли настане виснаження всіх цих пво та ракет - ізраїлю ..
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 399
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 34 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 чер, 2025 21:38
Бетон написав:
«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев
Звісно, бо все фейки, брехня. За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2921
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 чер, 2025 22:00
unicdima написав: Бетон написав:
«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев
Звісно, бо все фейки, брехня. За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.
так ти і брешеш коли повторюєш зомбаж з телемарафону
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2984
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 23 чер, 2025 22:06
Banderlog написав: unicdima написав: Бетон написав:
«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев
Звісно, бо все фейки, брехня. За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.
так ти і брешеш коли повторюєш зомбаж з телемарафону
кацапський сатаніст, я оперую лише фактами і телевізор взагалі не дивлюся.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2921
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|102553
|
|
|1493
|280899
|
|
|6076
|939555
|
|