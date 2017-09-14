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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:40
Hotab написав:sergey_stasyuk555
На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..
Иран сегодня додумался епнуть по военным базам США в ОАЕ
ИМХО это он зря...
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:40
Shaman написав:
й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним
жінкам (для Banderlogа - це нонсенс
)
які освідчені жінки в ірані, багато тих бабусь?
хоч би загуглив коли освіту для жінок у них заборонили...
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:41
Кстати, такое утверждение более присуще "военному прокурору", что дел открыто много, а приговоров нет, чем "адвокату"
"Адвокат", который жалуется, что мало приговоров по уголовным статьям, не "адвокат", а гімно.
Такой "адвокат" сдаст клиента, как Медведчук Стуса
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:41
Hotab написав:sergey_stasyuk555
На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..
Іран займає площу як 2.5 неокуповані неньки, і яка за твоїми словами "весь прострілюється і переглядається" в два з половиною рази потужніше.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:44
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
sergey_stasyuk555
ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть? й головне хто прийме таке рішення? чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
що я прихильник ірану - ти збрехав.
Ти прихильник Ірану і антисеміт
Це ж ти писав - Ізраїль зітруть з лиця землі
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:46
Hotab написав:sergey_stasyuk555
На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..
що прострілюється? мобільні пускові установки для шахедів?
звісно за існуючого запасу міцності у Ізраїля плюс активна підтримка сша - на короткострок іран буде потєрпать і тільки огризатись.
але на довгострок, коли настане виснаження всіх цих пво та ракет - ізраїлю ..
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:11
сьогодні п*д*ри вдарили балістикою по ліцею (два дні тому там був випускний )
я відчув два потужних поштовхи ( і це за 30км), потім через 5хв. ще два
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 23 чер, 2025 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:21
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав:
Можно и так сказать, постсоветское коррумпированное болото с сильнейшим российским лобби, не могло пойти в НАТО и ЕС, не было консенсуса в обществе во первых, а во вторых, его бы и не взяли. Потихоньку общество менялось, а москва, когда поняла, что политическую и идеологическую борьбу в Украине проиграла, активировала "последний довод королей". Пан или пропал. ПРоблема Зеленсокго что он не понимал, или делал вид что не понимает, что без войны рф Украину не отпустит.
Всё верно. Но не взяли нас и после 2014. И сегодня не берут.
Но можно вопрос лично к вам?
Что лучше - политика Кучмы, грубо говоря: "Ласкаве телятко двох маток ссе", - и мир в Украине или майдан - "Подалі від Росії" и война?
Только без лозунгов и геополитики, ваше личное мнение?
ось цей момент треба розібрати, бо ним ЛАД
дуже сильно маніпулює (але звинувачує в цьому інших
)
Майдан проти диктатури й подалі від диктаторської Раші - це правильний напрямок. а тепер питання з * - а чого це синонім війни? Куба та Венесуела вже скільки років посилають США - але щось США не змінює там владу, притримується правил. а Раші ЛАД
надає право нападати. вони грубо порушили міжнародне право, окупували частину незалежної країни, й створюють загрози для інших сусідів - звісно цю загрозу будуть ліквідувати. а те, що в результаті цього зникне й Раша в поточному вигляді - так от тут вони самі винні...
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:27
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
sergey_stasyuk555
ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть? й головне хто прийме таке рішення? чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
що я прихильник ірану - ти збрехав.
я просто розумію очевидні речі, що достатньо буде методичних атак протягом року
тих же шахедів з невеликою кількістю ракет, типу як міні копія атаки на Київ вчора 365 раз...
Ізраїль набагато менше Київської області якщо ти не знав, навіть без врахування кусків пустелі які не треба бомбити.
І це ще без врахування того що з єлабуги чи з китаю щось пєрсам допоможуть, а враховуючи що трампон скоропостіжно вступив в війну ймовірність цього далеко не нуль.
але ти чогось не розумієш, що Ізраіль не буде чекати, в нього є можливості атакувати більш ефективно, ніж шахеди кожен день. тому якщо Іран не заспокоїться, то йому будуть а далі виносити й армію, й військове виробництво.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:33
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним
жінкам (для Banderlogа - це нонсенс
)
які освідчені жінки в ірані, багато тих бабусь?
хоч би загуглив коли освіту для жінок у них заборонили...
тебе вже на відпочинок. а коли це в Ірані освіту для жінок заборонили? щось переплутав?
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