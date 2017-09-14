Додано: Пон 23 чер, 2025 22:50

ЛАД написав: С вашего разрешения не буду объяснять разницу между РФ и нацистской Германией. Мне надоело заниматься на форуме политпросом. Тем более, что это без толку, соревноваться с государственной машиной не получится. Может, когда-нибудь поймёте, а, может, и нет.

Что касается "курей" и глобализации. Вообще-то ожидал немного другого объяснения, но и так сойдёт. Возражать не буду. Особенно понравился последний абзац насчёт "Брі з дор блю" и "прошутто". Повеяло чем-то до боли знакомым. Лет 50-60 назад нам так же обещали коммунизм. Но тоже свои мысли придержу при себе.

Можете считать это злиттям, но просто надоело.

Вы могли заметить, что я стал намного меньше писать здесь. И, наверное, скоро вообще перестану. Слишком много хамства и благо(или не благо-)глупостей. Почти не осталось людей, от которых можно услышать что-то умное, а не лозунги.

Вчера как-то не сдержался. С вашего разрешения не буду объяснять разницу между РФ и нацистской Германией. Мне надоело заниматься на форуме политпросом. Тем более, что это без толку, соревноваться с государственной машиной не получится. Может, когда-нибудь поймёте, а, может, и нет.Что касается "курей" и глобализации. Вообще-то ожидал немного другого объяснения, но и так сойдёт. Возражать не буду. Особенно понравился последний абзац насчёт "Брі з дор блю" и "прошутто". Повеяло чем-то до боли знакомым. Лет 50-60 назад нам так же обещали коммунизм. Но тоже свои мысли придержу при себе.Можете считать это злиттям, но просто надоело.Вы могли заметить, что я стал намного меньше писать здесь. И, наверное, скоро вообще перестану. Слишком много хамства и благо(или не благо-)глупостей. Почти не осталось людей, от которых можно услышать что-то умное, а не лозунги.Вчера как-то не сдержался.

можна не пояснювати - але питання в тому, що сучасна Раша - й дійсно зовсім не срср за ідеології. там хоч вона була - її не притримувались, але виглядала вона красиво. а яка ідеологія сучасної Раші - нестримне збагачення купки друзів, яким пощастило дорватися до влади, й які керують країною вже чверть сторіччя?й щоб керувати, останні років 15 населення впевнено ідеологічно обробляли й прокидалі найпростіші інстінкти - бо такими керувати простіше. тому сучасні рашковани переважна більшість щиро радіє оцим обстрілам - чи є ще категорія, яка розповідає - треба розібратися, яка сама ракети влучила в під'їзд.а строки, які вони своїм дають - це вже навіть не 10 років за часів Сталіна по 58. 15-20 й більше років за всі ці екстремізми. так, масштабу посадок немає, але у вік інтернету це не треба, головне відчуття страху в суспільстві.й це не вилікується за 1-2-5 роки. це реально потрібна дерашизація - доки її не буде, буде оце мракобісся. але визнавати не хочеться, що все російська цивілізація на цьому етапі деградувала й не дуже відрізняється від нацистів минулого сторіччя. так, масштабу звірств такого не маємо, а відношення до звірств - те саме.