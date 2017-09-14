хто визначає де брехня?
а далі що? всіх розстріляти?
це ж було вже (с) в 1937-му...
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:43
хто визначає де брехня?
а далі що? всіх розстріляти?
це ж було вже (с) в 1937-му...
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...
Додано: Пон 23 чер, 2025 23:52
Он хочет отжать бесплатно то, что другие заработали. Всех посадить, забрать имущество. Что не ясно?
Но он оккупантом себя не считает
Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница
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