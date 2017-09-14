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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14220142211422214223
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:43

  unicdima написав:За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.

хто визначає де брехня?
а далі що? всіх розстріляти?
це ж було вже (с) в 1937-му...
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...
vkstsk
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:52

  vkstsk написав:
  unicdima написав:За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.

хто визначає де брехня?
а далі що?
всіх розстріляти?
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...

Он хочет отжать бесплатно то, что другие заработали. Всех посадить, забрать имущество. Что не ясно?
Но он оккупантом себя не считает

Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница
Бетон
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  #<1 ... 14220142211422214223
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