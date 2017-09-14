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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1422014221142221422314224 ... 14239>
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:39

  d44 написав:Ми такі "сєльгоспуспішні" тільки тому, що ніде більше в цивілізвнаому світі не дозволено так знущатися над природою . Точніше ніхто в здравому роззсуду не буде так нищити те, де живеш. Наприклад у нас до річки не доїдеш - разорані всі заплавні луки. Кукурудза впритул до води, але чомусь "Сейм отруїли москалі" Вже знов мор риби почався.
От Карпати допиляють і тоді будуть ріпакові полонини :D і це будуть видавати за успіх.

не розповідай казки. ми використовуємо ті ж сільгосп технології, як й інші, хоча ще є куди зростати. кажи вже про те, що така земля дійсно є в небагатьох країнах
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:40

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  Shaman написав:так ти один з тих, хто перший гризеться - ти цього не помітив?
Чого це?

Я ж так ласкаво запрошую всіх ухилянтів до ЗСУ, щоб замінили тих, які вже там 3+ роки!

Ходи, Шаман?
Вступай до лав ЗСУ!
Там теж будеш мати змогу строчити на форумі!))

Ну, хіба Маск відімкне старлінк...
Але ж "з нами таке не трапиться ніколи!"©
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:50

  ЛАД написав: С вашего разрешения не буду объяснять разницу между РФ и нацистской Германией. Мне надоело заниматься на форуме политпросом. Тем более, что это без толку, соревноваться с государственной машиной не получится. Может, когда-нибудь поймёте, а, может, и нет.
Что касается "курей" и глобализации. Вообще-то ожидал немного другого объяснения, но и так сойдёт. Возражать не буду. Особенно понравился последний абзац насчёт "Брі з дор блю" и "прошутто". Повеяло чем-то до боли знакомым. Лет 50-60 назад нам так же обещали коммунизм. Но тоже свои мысли придержу при себе.
Можете считать это злиттям, но просто надоело.
Вы могли заметить, что я стал намного меньше писать здесь. И, наверное, скоро вообще перестану. Слишком много хамства и благо(или не благо-)глупостей. Почти не осталось людей, от которых можно услышать что-то умное, а не лозунги.
Вчера как-то не сдержался.

можна не пояснювати - але питання в тому, що сучасна Раша - й дійсно зовсім не срср за ідеології. там хоч вона була - її не притримувались, але виглядала вона красиво. а яка ідеологія сучасної Раші - нестримне збагачення купки друзів, яким пощастило дорватися до влади, й які керують країною вже чверть сторіччя?

й щоб керувати, останні років 15 населення впевнено ідеологічно обробляли й прокидалі найпростіші інстінкти - бо такими керувати простіше. тому сучасні рашковани переважна більшість щиро радіє оцим обстрілам - чи є ще категорія, яка розповідає - треба розібратися, яка сама ракети влучила в під'їзд.

а строки, які вони своїм дають - це вже навіть не 10 років за часів Сталіна по 58. 15-20 й більше років за всі ці екстремізми. так, масштабу посадок немає, але у вік інтернету це не треба, головне відчуття страху в суспільстві.

й це не вилікується за 1-2-5 роки. це реально потрібна дерашизація - доки її не буде, буде оце мракобісся. але визнавати не хочеться, що все російська цивілізація на цьому етапі деградувала й не дуже відрізняється від нацистів минулого сторіччя. так, масштабу звірств такого не маємо, а відношення до звірств - те саме.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:56

  ЛАД написав:...
Что касается "курей" и глобализации. Вообще-то ожидал немного другого объяснения, но и так сойдёт. Возражать не буду. Особенно понравился последний абзац насчёт "Брі з дор блю" и "прошутто". Повеяло чем-то до боли знакомым. Лет 50-60 назад нам так же обещали коммунизм. Но тоже свои мысли придержу при себе.
Можете считать это злиттям, но просто надоело.
Вы могли заметить, что я стал намного меньше писать здесь. И, наверное, скоро вообще перестану. Слишком много хамства и благо(или не благо-)глупостей. Почти не осталось людей, от которых можно услышать что-то умное, а не лозунги.
Вчера как-то не сдержался.

а з приводу сільгосп - все одно критикуєш. молочка та м'ясне виробництво взагалі не порівняти з срср? й розвивається все далі й далі. але можна це оцінити, а можна брати те, чого немає - й не помічає, що все більше й більше виробляється тут. а прошутто можливо в нас ніколи не буде, бо роблять його трохи південніше.

а олійні виробництва - це взагалі доволі складні заводи - а ти взагалі якось не бачиш цього. так обладнання не наше - але ще раз - можна робити самому починаючи з простого, а можна нічого не робити, але багато розповідати - оце й є різниця між нашими підходами. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:58

  flyman написав:Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?

не було таких домовленостей, не повторюйте російські побрехеньки. й так НАТО постійно існувало для захисту Європу спочатку від срср, тепер від Раші. й напад Раші лише підтверджує це - все очевидно
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:05

  Shaman написав:
  flyman написав:Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?

не було таких домовленостей, не повторюйте російські побрехеньки. й так НАТО постійно існувало для захисту Європу
хто сказав що нас хотять туди прийняти? І що мішає нато нас захистити зараз?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:07

  Бетон написав:«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев

Звісно, бо все фейки, брехня.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:40

  unicdima написав:
  Бетон написав:«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев

Звісно, бо все фейки, брехня.

"доказывать это утверждение я, конечно же, не буду!" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:43

unicdima
хто визначає де брехня?
vkstsk
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 00:09

  Бетон написав:Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница получается

ждун - поняття багатогранне :D
раніше використовувалось для тих, хто чекає русского мира.
кожен щось очікує, хтось закінчення війни, хтось її продовження.
але коли віджимають свої - це вже якийсь форс-мажор :cry:
vkstsk
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