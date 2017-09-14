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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14220142211422214223
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:43

  unicdima написав:За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.

хто визначає де брехня?
а далі що? всіх розстріляти?
це ж було вже (с) в 1937-му...
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...
vkstsk
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:52

  vkstsk написав:
  unicdima написав:За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.

хто визначає де брехня?
а далі що?
всіх розстріляти?
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...

Он хочет отжать бесплатно то, что другие заработали. Всех посадить, забрать имущество. Что не ясно?
Но он оккупантом себя не считает

Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница получается
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 00:09

  Бетон написав:Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница получается

ждун - поняття багатогранне :D
раніше використовувалось для тих, хто чекає русского мира.
кожен щось очікує, хтось закінчення війни, хтось її продовження.
але коли віджимають свої - це вже якийсь форс-мажор :cry:
vkstsk
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 01:58

  flyman написав:
  prodigy написав:
  katso написав:жизнь при этом режиме простые иранцы будут вспоминать с ностальгией как сейчас иракцы вспоминаюет жизнь при Саддаме, ливийцы при Каддафи или сирийцы при Асаде.


русня при хуйле, а українці при кучме?

в нас 95% народонаселення при совку краще жилося (крім будівельника йому подібних успішних топ 5%) і це будуть згадувати довго


аргумент "Самое трудное было поступить в институт потому что был большой конкурс. Надо было хорошо учиться. Но если поступил на любимую специальность - далее твоя жизнь шла по накатанной - гарантированная работа по специальности, гарантированное бесплатное жилье, бесплатная и как оказалось хорошая медицина и т.п." еще долго сложно будет перебить вот этим вот "зато не было джинсов и кока колы, и еще сейчас хорошо быть бизнесменом воттаккручувоттакверчу"
katso
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 02:29

  Faceless написав:Це вже називається віктім блеймінг. По такій логіці, і жертва пограбування винна: щось дороге показала, і жертва зґвалтування винна- не так вдяглася, і ходила не тоді коли треба, і тп.


Эти красивые аналоги к государству не применимы. У государства на некислой зарплате с бюджета сидят разведчики + военные аналитики + дипломаты которые получают зарплату только за то чтоб знать всех гопников в округе, с кем как себя вести, и как одеваться в зависимости от наличия или отсутствия ствола в кармане чтоб тебя не изнасиловали. А так да, виноват агрессор, это ж каким отбитым надо быть войну начать.
katso
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  #<1 ... 14220142211422214223
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