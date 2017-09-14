хто визначає де брехня?
а далі що? всіх розстріляти?
це ж було вже (с) в 1937-му...
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:43
хто визначає де брехня?
а далі що? всіх розстріляти?
це ж було вже (с) в 1937-му...
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...
Додано: Пон 23 чер, 2025 23:52
Он хочет отжать бесплатно то, что другие заработали. Всех посадить, забрать имущество. Что не ясно?
Но он оккупантом себя не считает
Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница получается
Додано: Вів 24 чер, 2025 00:09
ждун - поняття багатогранне
раніше використовувалось для тих, хто чекає русского мира.
кожен щось очікує, хтось закінчення війни, хтось її продовження.
але коли віджимають свої - це вже якийсь форс-мажор
Додано: Вів 24 чер, 2025 01:58
аргумент "Самое трудное было поступить в институт потому что был большой конкурс. Надо было хорошо учиться. Но если поступил на любимую специальность - далее твоя жизнь шла по накатанной - гарантированная работа по специальности, гарантированное бесплатное жилье, бесплатная и как оказалось хорошая медицина и т.п." еще долго сложно будет перебить вот этим вот "зато не было джинсов и кока колы, и еще сейчас хорошо быть бизнесменом воттаккручувоттакверчу"
Додано: Вів 24 чер, 2025 02:29
Эти красивые аналоги к государству не применимы. У государства на некислой зарплате с бюджета сидят разведчики + военные аналитики + дипломаты которые получают зарплату только за то чтоб знать всех гопников в округе, с кем как себя вести, и как одеваться в зависимости от наличия или отсутствия ствола в кармане чтоб тебя не изнасиловали. А так да, виноват агрессор, это ж каким отбитым надо быть войну начать.
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