Бетон
Це оті несприятливі для вашого (бізнесу, сім'ї і т.д.) розвитку умови, які вам створили можновладці-управлінці-регулятори.
Замість сприятливих. Для розвитку.
І не дивні будуть ваші рішення та цілі за таких умов..
Тобто наявне --- на кому відповідальність за становище-ситуацію за віконцем.
І ніхто за цих можновладців-управлінців-регуляторів їх прямі обов'язки-функції, безпосередньо за виконання яких вони отримують гроші-преференції, не виконає.
Вибори? Обрання влади? -- лохотрон.
Конкурентна боротьба між самими можновлалцями за офіціальні посади.
Участь наріду у виборах є лише легітимізацією переможця.
Умовно - хто краще нарід обдурить, той і виграє.
Звісно що певних меж.
Вихід для окремого індивідуума -- знайти свою нішу, де не залежати від чужих рішень.
Для мас же пересічних виходу нема.
Поки можновладці не матимуть мети -- створення сприятливих умов для розвитку суспільства-держави-країни.
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Хоча з іншого боку - мінімально сприятливі умови можновладці все ж таки зробили і роблять.
Можливість жити-заробляти є.
Все відносно))