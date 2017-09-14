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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1422114222142231422414225>
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 00:09

  Бетон написав:Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница получается

ждун - поняття багатогранне :D
раніше використовувалось для тих, хто чекає русского мира.
кожен щось очікує, хтось закінчення війни, хтось її продовження.
але коли віджимають свої - це вже якийсь форс-мажор :cry:
vkstsk
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 07:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 08:23

Ропа Па66

А що так ропа гепнулась? Вже ПА66
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 08:24

  Бетон написав:Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 08:32

  stm написав:
  Бетон написав:Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці :)

Мне это не нужно

Просто не мешайте мне жить.

Мне перечислили мои личные деньги за продажу квартиры. Я отнёс налоги в кассу. Сразу. Целиком. Не в конце квартала. Не в конце года. Сразу. Мало того, налоги заплатил ещё ДО ПОЛУЧЕНИЯ денег.

Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??

Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.

Сколько денег я потрачу на бензин? Время.
Зачем вы мне мешаете жить. Я этого просто не могу понять

Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас - кто сидит за бюджетные деньги, так получал свою зарплату.


Чтобы каждый из вас весь месяц ходил и получал каждые 3 часа по 50 гривен.

И чтобы на каждого из вас в кассе всегда не хватало денег.

Я вам от всей души этого желаю
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:"Самое трудное было поступить в институт потому что был большой конкурс. Надо было хорошо учиться. Но если поступил на любимую специальность - далее твоя жизнь шла по накатанной - гарантированная работа по специальности, гарантированное бесплатное жилье, бесплатная и как оказалось хорошая медицина и т.п." еще долго сложно будет перебить вот этим вот "зато не было джинсов и кока колы, и еще сейчас хорошо быть бизнесменом воттаккручувоттакверчу"


цікаво, скільки вам років, які ваші досягнення при совку, окрім школи(вишу)?

про гарантоване "жилье" краще помовчати-його чекали роками(від 10 до 25років),
бюджетники (вчителя, мед.працвники)-отримували останніми по остаточному принципу,
коли вже діти виросли і онуки до школи ходять

на початку 80х побудували завод (який замовив 2 будинки для робітників), перший будинок закінчили десь у 1986-87 (тобто робітники отримали власне житло за 5-6 років),
другий будинок почали у 1987 і довгобуд добудували десь у 1996 (інші власники і квартири продали по комерційні ціні), так як завод був частиною впк ссср він збанкрутував у середині 90х (на базі його відкрили завод автомобільних агрегатів)

поясню вам чому, коли СМУ (СУ) будує -то є замовник (порт, чи завод) який отримує 60% квартир (інколи 70%), 30% квартир отримують працівники СМУ(СУ) , і 10%(5%) отримують бюджетники (вчителя, лікарі, міліція, працівники судів/прокуратури, місткому партії, виконкому, кгб)

стосовно медицини, по стоматології є питання?(жителям видаляли зуби(окрім столиць), бо після трьох пломб(з гівна і палок) там не було що лікувати, а пломби випадали за місяць (у мене було і за 2 дні)
чи нагадати вам, що зубна паста з'явилась в аптеках в середині 70х (краща була польська Signal), цю пасту в Одесі в магазинах продавали з під прилавку (як і сотні інших дефіцитних товарів).
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:13

Бетон
Це оті несприятливі для вашого (бізнесу, сім'ї і т.д.) розвитку умови, які вам створили можновладці-управлінці-регулятори.
Замість сприятливих. Для розвитку.

І не дивні будуть ваші рішення та цілі за таких умов..

Тобто наявне --- на кому відповідальність за становище-ситуацію за віконцем.
І ніхто за цих можновладців-управлінців-регуляторів їх прямі обов'язки-функції, безпосередньо за виконання яких вони отримують гроші-преференції, не виконає.

Вибори? Обрання влади? -- лохотрон.
Конкурентна боротьба між самими можновлалцями за офіціальні посади.
Участь наріду у виборах є лише легітимізацією переможця.
Умовно - хто краще нарід обдурить, той і виграє.
Звісно що певних межах.

Вихід для окремого індивідуума -- знайти свою нішу, де не залежати від чужих рішень.
Для мас же пересічних виходу нема.
Поки можновладці не матимуть мети -- створення сприятливих умов для розвитку суспільства-держави-країни.
_________________________________
Хоча з іншого боку - мінімально сприятливі умови можновладці все ж таки зробили і роблять.
Можливість жити-заробляти є.

Все відносно))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 чер, 2025 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:звісно цю загрозу будуть ліквідувати. а те, що в результаті цього зникне й Раша в поточному вигляді - так от тут вони самі винні.

якось по риториці та діям партнерів взагалі не проглядається у них якогось бажання щоб "Раша зникла". Знову видаємо бажане за дійсне
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:25

  Прохожий написав:
  Hotab написав:sergey_stasyuk555

На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..

Иран сегодня додумался епнуть по военным базам США в ОАЕ
ИМХО это он зря...

Ага і перед тим за кілька днів наперед попередив США і Ко куди планує бити ракетами. Воістину чергова екзистенційна війна до останньої верби. Чи може навпаки - вистава по наперед написаному сценарію
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 24 чер, 2025 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:26

  flyman написав:А що так ропа гепнулась? Вже ПА66

Кажуть, що ота війна на БС договорняк-вистава.
Не вірять у справжність бійки.
detroytred
 
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