ждун - поняття багатогранне
раніше використовувалось для тих, хто чекає русского мира.
кожен щось очікує, хтось закінчення війни, хтось її продовження.
але коли віджимають свої - це вже якийсь форс-мажор
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Додано: Вів 24 чер, 2025 00:09
ждун - поняття багатогранне
раніше використовувалось для тих, хто чекає русского мира.
кожен щось очікує, хтось закінчення війни, хтось її продовження.
але коли віджимають свої - це вже якийсь форс-мажор
Додано: Вів 24 чер, 2025 07:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.
Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.
Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?
Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.
Почему мне должно не плевать на государство. На власть?
Мне дорога страна и люди.
Додано: Вів 24 чер, 2025 08:23
Ропа Па66
А що так ропа гепнулась? Вже ПА66
Додано: Вів 24 чер, 2025 08:24
Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці
Додано: Вів 24 чер, 2025 08:32
Мне это не нужно
Просто не мешайте мне жить.
Мне перечислили мои личные деньги за продажу квартиры. Я отнёс налоги в кассу. Сразу. Целиком. Не в конце квартала. Не в конце года. Сразу. Мало того, налоги заплатил ещё ДО ПОЛУЧЕНИЯ денег.
Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??
Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.
Сколько денег я потрачу на бензин? Время.
Зачем вы мне мешаете жить. Я этого просто не могу понять
Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас - кто сидит за бюджетные деньги, так получал свою зарплату.
Чтобы каждый из вас весь месяц ходил и получал каждые 3 часа по 50 гривен.
И чтобы на каждого из вас в кассе всегда не хватало денег.
Я вам от всей души этого желаю
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цікаво, скільки вам років, які ваші досягнення при совку, окрім школи(вишу)?
про гарантоване "жилье" краще помовчати-його чекали роками(від 10 до 25років),
бюджетники (вчителя, мед.працвники)-отримували останніми по остаточному принципу,
коли вже діти виросли і онуки до школи ходять
на початку 80х побудували завод (який замовив 2 будинки для робітників), перший будинок закінчили десь у 1986-87 (тобто робітники отримали власне житло за 5-6 років),
другий будинок почали у 1987 і довгобуд добудували десь у 1996 (інші власники і квартири продали по комерційні ціні), так як завод був частиною впк ссср він збанкрутував у середині 90х (на базі його відкрили завод автомобільних агрегатів)
поясню вам чому, коли СМУ (СУ) будує -то є замовник (порт, чи завод) який отримує 60% квартир (інколи 70%), 30% квартир отримують працівники СМУ(СУ) , і 10%(5%) отримують бюджетники (вчителя, лікарі, міліція, працівники судів/прокуратури, місткому партії, виконкому, кгб)
стосовно медицини, по стоматології є питання?(жителям видаляли зуби(окрім столиць), бо після трьох пломб(з гівна і палок) там не було що лікувати, а пломби випадали за місяць (у мене було і за 2 дні)
чи нагадати вам, що зубна паста з'явилась в аптеках в середині 70х (краща була польська Signal), цю пасту в Одесі в магазинах продавали з під прилавку (як і сотні інших дефіцитних товарів).
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:13
Бетон
Це оті несприятливі для вашого (бізнесу, сім'ї і т.д.) розвитку умови, які вам створили можновладці-управлінці-регулятори.
Замість сприятливих. Для розвитку.
І не дивні будуть ваші рішення та цілі за таких умов..
Тобто наявне --- на кому відповідальність за становище-ситуацію за віконцем.
І ніхто за цих можновладців-управлінців-регуляторів їх прямі обов'язки-функції, безпосередньо за виконання яких вони отримують гроші-преференції, не виконає.
Вибори? Обрання влади? -- лохотрон.
Конкурентна боротьба між самими можновлалцями за офіціальні посади.
Участь наріду у виборах є лише легітимізацією переможця.
Умовно - хто краще нарід обдурить, той і виграє.
Звісно що певних межах.
Вихід для окремого індивідуума -- знайти свою нішу, де не залежати від чужих рішень.
Для мас же пересічних виходу нема.
Поки можновладці не матимуть мети -- створення сприятливих умов для розвитку суспільства-держави-країни.
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Хоча з іншого боку - мінімально сприятливі умови можновладці все ж таки зробили і роблять.
Можливість жити-заробляти є.
Все відносно))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 24 чер, 2025 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:25
Ага і перед тим за кілька днів наперед попередив США і Ко куди планує бити ракетами. Воістину чергова екзистенційна війна до останньої верби. Чи може навпаки - вистава по наперед написаному сценарію
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 24 чер, 2025 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:26
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