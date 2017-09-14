Додано: Вів 24 чер, 2025 09:02

katso написав: "Самое трудное было поступить в институт потому что был большой конкурс. Надо было хорошо учиться. Но если поступил на любимую специальность - далее твоя жизнь шла по накатанной - гарантированная работа по специальности, гарантированное бесплатное жилье, бесплатная и как оказалось хорошая медицина и т.п." еще долго сложно будет перебить вот этим вот "зато не было джинсов и кока колы, и еще сейчас хорошо быть бизнесменом воттаккручувоттакверчу" "Самое трудное было поступить в институт потому что был большой конкурс. Надо было хорошо учиться. Но если поступил на любимую специальность - далее твоя жизнь шла по накатанной - гарантированная работа по специальности, гарантированное бесплатное жилье, бесплатная и как оказалось хорошая медицина и т.п." еще долго сложно будет перебить вот этим вот "зато не было джинсов и кока колы, и еще сейчас хорошо быть бизнесменом воттаккручувоттакверчу"

цікаво, скільки вам років, які ваші досягнення при совку, окрім школи(вишу)?про гарантоване "жилье" краще помовчати-його чекали роками(від 10 до 25років),бюджетники (вчителя, мед.працвники)-отримували останніми по остаточному принципу,коли вже діти виросли і онуки до школи ходятьна початку 80х побудували завод (який замовив 2 будинки для робітників), перший будинок закінчили десь у 1986-87 (тобто робітники отримали власне житло за 5-6 років),другий будинок почали у 1987 і довгобуд добудували десь у 1996 (інші власники і квартири продали по комерційні ціні), так як завод був частиною впк ссср він збанкрутував у середині 90х (на базі його відкрили завод автомобільних агрегатів)поясню вам чому, коли СМУ (СУ) будує -то є замовник (порт, чи завод) який отримує 60% квартир (інколи 70%), 30% квартир отримують працівники СМУ(СУ) , і 10%(5%) отримують бюджетники (вчителя, лікарі, міліція, працівники судів/прокуратури, місткому партії, виконкому, кгб)стосовно медицини, по стоматології є питання?(жителям видаляли зуби(окрім столиць), бо після трьох пломб(з гівна і палок) там не було що лікувати, а пломби випадали за місяць (у мене було і за 2 дні)чи нагадати вам, що зубна паста з'явилась в аптеках в середині 70х (краща була польська Signal), цю пасту в Одесі в магазинах продавали з під прилавку (як і сотні інших дефіцитних товарів).