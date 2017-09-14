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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14222142231422414225>
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:32

  Letusrock написав:Ага і перед тим за кілька днів наперед попередив США і Катар куди планує бити ракетами. Воістину чергова екзистенційна війна до останньої верби.

А перед ударом США іранці караванами вантажівок вивозили "щось" з об'єктів. Американці з космосу уважно спостерігали.

Хоча це не унеможливлює переростання вистави у справжню бійку в будь-який момент.
Але поки так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:33

  Бетон написав:
Просто не мешайте мне жить.

Бетон, залишилось менше 2х місяців до волі і кращого життя. Не підведіть мене. Знайдіть себе у Польщі чи хз де.
І я дійсно поважаю людей, які платять податки, навіть таких тюленів (неповороткий і кумедний), як ви )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский заявил, что он должен быть президентом до завершения войны.

"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но "самый опытный",
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:44

  Бетон написав:Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?


В том-то и дело, то думать Вам, мне и другим не предлагают. За нас уже "подумали". Нам предлагают закрыть рот и делать то, что придумала власть. Вопросы не приветствуются, так как ответов на них нет. Есть лицемерие и отношение к тебе, как к собственности. Власть уже решила чья жизнь важна, а чья - нет. Вы в список первых не входите, и Вам просто предлагают, настойчиво предлагают, это принять, без вопроса "а что делают все эти особо ценные?".

  Бетон написав:Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Никто об этом не думает. Всем на это плевать. Вам говорят, что так всегда было, что у Вас, именно у Вас, а не у других, перед государством и обществом есть обязанности и долги. Вас будут стыдить, что Вы не хотите эти обязанности выполнять, а долгов не помните, так как никогда их не брали. На Вас направят репрессивную машину государства. Тех, особо ценных, не интересует живы Вы или нет. У них ни перед Вами, ни перед государством обязанностей нет. Это те, ценные, могут жить для себя и думать о себе, а Вы должны думать о них. Но об этом говорить нельзя. От Вас требуют с этим молчаливо согласиться.

Это к Вам относятся так, как будто мы живём в коммуне с взаимными обязанностями, но это Вы в их представлении живёте в коммуне с односторонними обязанностями перед ними - теми, кто живёт в 21-ом веке, свободные и никому-ничего-не-должные, а Вы должны им эту свободу и право ничего не делать обеспечивать.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:51

  Бетон написав:Зеленский заявил, что он должен быть президентом до завершения войны.
"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но "самый опытный",

в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні) будуть внукам розповідати казки про давні часи коли в Україні не було війни, по вулицям ходили білі чоловіки з двома ногами і навіть час від часу проводились загальнонаціональні забави під назвою "вибори"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:05

та це було вже (с)

Ізраїль перечитує ксерокопії методичок з ОП.
Зрадник Трамп заважає досягти розгрому та розвалу Ірану
«На тлі неймовірних військових досягнень Армії оборони Ізраїлю та Моссаду у війні проти Ірану остаточний результат виглядає особливо різким та гірким. Замість беззастережної капітуляції світ вступив у складні та стомлюючі переговори, причому режим аятоли не має наміру здаватися — ні у питанні збагачення урану, ні у питанні виробництва балістичних ракет, ні у питанні підтримки та фінансування тероризму в регіоні та в усьому світі. На початку війни я попереджав, що немає нічого небезпечнішого, ніж залишити пораненого лева. Перемир'я без чіткої та однозначної угоди неодмінно призведе до нової війни через два-три роки, причому в набагато гірших умовах», — колишній міністр оборони Авігдор Ліберман.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:06

  stm написав:
  Бетон написав:
Просто не мешайте мне жить.

Бетон, залишилось менше 2х місяців до волі і кращого життя. Не підведіть мене. Знайдіть себе у Польщі чи хз де.
І я дійсно поважаю людей, які платять податки, навіть таких тюленів (неповороткий і кумедний), як ви )

Можно к вашим эротическим фантазиям добавить, что я вынослив в кроватке?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:
Просто не мешайте мне жить.

Бетон, залишилось менше 2х місяців до волі і кращого життя. Не підведіть мене. Знайдіть себе у Польщі чи хз де.
І я дійсно поважаю людей, які платять податки, навіть таких тюленів (неповороткий і кумедний), як ви )

Можно к вашим эротическим фантазиям добавить, что я вынослив в кроватке?
У краватці? Ви хоч не вішаєтесь?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:13

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:
Просто не мешайте мне жить.

Бетон, залишилось менше 2х місяців до волі і кращого життя. Не підведіть мене. Знайдіть себе у Польщі чи хз де.
І я дійсно поважаю людей, які платять податки, навіть таких тюленів (неповороткий і кумедний), як ви )

Можно к вашим эротическим фантазиям добавить, что я вынослив в кроватке?

Нехай буде ))) на форумі дівчат не так багато, то навряд чи прибіжуть з закидами що я якогось секс-шахрая рекламувала )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:14

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Зеленский заявил, что он должен быть президентом до завершения войны.
"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но "самый опытный",

в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні) будуть внукам розповідати казки про давні часи коли в Україні не було війни, по вулицям ходили білі чоловіки з двома ногами і навіть час від часу проводились загальнонаціональні забави під назвою "вибори"

:mrgreen: :mrgreen: а насправді :cry: :cry: виходив сьогодні зранку в місто , білі чоловіки з ногами таки рідкість :oops:
yama
 
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