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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14222142231422414225
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:25

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Зеленский заявил, что он должен быть президентом до завершения войны.
"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но "самый опытный",

в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні) будуть внукам розповідати казки про давні часи коли в Україні не було війни, по вулицям ходили білі чоловіки з двома ногами і навіть час від часу проводились загальнонаціональні забави під назвою "вибори"

Щодо товариша Зе - забагато оптимізму. Навряд чи портрет цього, безперервно перебуваючого в ефекті Даннінга-Крбгера, Юрася Хмельницького сучасності у 2065-му буде висіти на якійсь стіні.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:30

  Letusrock написав:в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні) будуть внукам розповідати казки

Казка - те, що у 2065 в українських жінок похилого віку будуть онуки...
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вітаю всіх зрадофілів !
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:37

  АндрейМ написав:
  Letusrock написав:в 2065-му бабулі (озираючись на портрет товариша Зе на стіні) будуть внукам розповідати казки

Казка - те, що у 2065 в українських жінок похилого віку будуть онуки...

смагляві, кучеряві, муслімчики
flyman
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