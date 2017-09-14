Додано: Вів 24 чер, 2025 09:44

Бетон написав: Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать? Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Бетон написав: Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?

Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы. Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

В том-то и дело, то думать Вам, мне и другим не предлагают. За нас уже "подумали". Нам предлагают закрыть рот и делать то, что придумала власть. Вопросы не приветствуются, так как ответов на них нет. Есть лицемерие и отношение к тебе, как к собственности. Власть уже решила чья жизнь важна, а чья - нет. Вы в список первых не входите, и Вам просто предлагают, настойчиво предлагают, это принять, без вопроса "а что делают все эти особо ценные?".Никто об этом не думает. Всем на это плевать. Вам говорят, что так всегда было, что у Вас, именно у Вас, а не у других, перед государством и обществом есть обязанности и долги. Вас будут стыдить, что Вы не хотите эти обязанности выполнять, а долгов не помните, так как никогда их не брали. На Вас направят репрессивную машину государства. Тех, особо ценных, не интересует живы Вы или нет. У них ни перед Вами, ни перед государством обязанностей нет. Это те, ценные, могут жить для себя и думать о себе, а Вы должны думать о них. Но об этом говорить нельзя. От Вас требуют с этим молчаливо согласиться.Это к Вам относятся так, как будто мы живём в коммуне с взаимными обязанностями, но это Вы в их представлении живёте в коммуне с односторонними обязанностями перед ними - теми, кто живёт в 21-ом веке, свободные и никому-ничего-не-должные, а Вы должны им эту свободу и право ничего не делать обеспечивать.