Бетон, залишилось менше 2х місяців до волі і кращого життя. Не підведіть мене. Знайдіть себе у Польщі чи хз де.
І я дійсно поважаю людей, які платять податки
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Додано: Вів 24 чер, 2025 09:33
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зеленский заявил, что он должен быть президентом до завершения войны.
"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но "самый опытный",
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:44
В том-то и дело, то думать Вам, мне и другим не предлагают. За нас уже "подумали". Нам предлагают закрыть рот и делать то, что придумала власть. Вопросы не приветствуются, так как ответов на них нет. Есть лицемерие и отношение к тебе, как к собственности. Власть уже решила чья жизнь важна, а чья - нет. Вы в список первых не входите, и Вам просто предлагают, настойчиво предлагают, это принять, без вопроса "а что делают все эти особо ценные?".
Никто об этом не думает. Всем на это плевать. Вам говорят, что так всегда было, что у Вас, именно у Вас, а не у других, перед государством и обществом есть обязанности и долги. Вас будут стыдить, что Вы не хотите эти обязанности выполнять, а долгов не помните, так как никогда их не брали. На Вас направят репрессивную машину государства. Тех, особо ценных, не интересует живы Вы или нет. У них ни перед Вами, ни перед государством обязанностей нет. Это те, ценные, могут жить для себя и думать о себе, а Вы должны думать о них. Но об этом говорить нельзя. От Вас требуют с этим молчаливо согласиться.
Это к Вам относятся так, как будто мы живём в коммуне с взаимными обязанностями, но это Вы в их представлении живёте в коммуне с односторонними обязанностями перед ними - теми, кто живёт в 21-ом веке, свободные и никому-ничего-не-должные, а Вы должны им эту свободу и право ничего не делать обеспечивать.
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:05
та це було вже (с)
Ізраїль перечитує ксерокопії методичок з ОП.
Зрадник Трамп заважає досягти розгрому та розвалу Ірану
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:06
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У краватці? Ви хоч не вішаєтесь?
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:13
Нехай буде ))) на форумі дівчат не так багато, то навряд чи прибіжуть з закидами що я якогось секс-шахрая рекламувала )))
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:25
Щодо товариша Зе - забагато оптимізму. Навряд чи портрет цього, безперервно перебуваючого в ефекті Даннінга-Крбгера, Юрася Хмельницького сучасності у 2065-му буде висіти на якійсь стіні.
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вітаю всіх зрадофілів !
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:55
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