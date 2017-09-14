|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 24 чер, 2025 10:56
Hotab написав:
Проблема в тому, що стати більш ефективними не те щоб не можуть, а часто не хочуть .
І в принципі змусити не можна, та навряд чи і потрібно.
В моїй авіакомпанії майже завжди є вакансії.
А по державі ходять десятки людей , які або не працюють взагалі (пенсія 500 дол), або працюють на 1-1.5 кує.
Могли б заробляти в 7-10 разів більше, приклавши зусиль всього в 2 рази більше. Але «нуйогонах».
І засуджувати їх я не маю права.
Зачем авиакомпании платить в 7-10 раз больше за 2х усилий одного человека, если можно нанять двух человек по 1х?
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:08
тему(але трошки в іншій площині) підняв отут >>>Психологія та саморозвиток
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8273
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
4
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:14
stm
Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5250
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:23
Бетон написав:
Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества
Ніщо так не нервує укржінку як відпочиваючий мужчина
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39844
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:23
Бетон написав:
Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества
Поза "син Крупи" але без 6млн.$ - це секс-злочин навіть )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5857
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:43
stm написав: Бетон написав:
Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества
Поза "син Крупи" але без 6млн.$ - це секс-злочин навіть )
$6 млн. серйозна заявка на руку і серце стм, тільки в Бетона активів всього на півляма, і то, скоріш за все, до розлучення
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 24 чер, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39844
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:52
flyman написав: stm написав: Бетон написав:
Я выносливо могу валяться весь день на кроватке.
Не думал, что это подходит под категорию секс- мошенничества
Поза "син Крупи" але без 6млн.$ - це секс-злочин навіть )
$6 млн. серйозна заявка на руку і серце стм, тільки в Бетона активів всього на півляма, і то, скоріш за все, до розлучення
Так десь на Філіппінах ))) не любите конкуренції, що виправили? )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5857
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:55
stm написав:
Так десь на Філіппінах ))) не любите конкуренції, що виправили? )
мені цікавіше сіпмллайф мінімалісмстайл чим луксурі побогатому
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39844
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 24 чер, 2025 11:59
Копійну це сюди))
Стм
2. Тема №2
На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...
До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!
Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків!
так як чоловіків НЕ вистачає!))
Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає?
Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись
Але ж покищо цього не спостерігаємо?
Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?
, що скажете?
Вистачає Вам покищо чоловіків в Україні, чи ви за ними закордон їздите?))
Чи просто регулярно замінюєте батарейки в своїй іграшці...?
😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8273
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
4
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:07
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.
Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.
Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?
Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.
Почему мне должно не плевать на государство. На власть?
Мне дорога страна и люди.
Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці
Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??
Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.
Сколько денег я потрачу на бензин? Время.
Вот тут сорян - не понимаю. Есть же Револют - все можно из удобного кресла делать...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9849
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|102778
|
|
|1493
|281179
|
|
|6076
|939862
|
|