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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:12
Успіх написав:
Копійну це сюди))
Стм
2. Тема №2
На військовій гілці трохи зачепили цю тему - що на вулицях важко побачити здорових М25-60, а умовні бабусі в 2065-му можуть і не мати онуків...
До чого я веду - що ЗДАВАЛОСЬ, що багато чоловіків на фронті... багато - виїхали/втекли закордон... а багато вже спочивають в іншому світі... і тому ВЕЛИКА перевага жінок(по-логіці мала б бути) навколо!
Відповідно, жінки мали б зараз "агресивно" кидатись на чоловіків!
так як чоловіків НЕ вистачає!))
Чи це помилкова думка і чоловіків ЩЕ/покищо вистачає?
Бо в іншому випадку - то б жінки чоловікам не давали б "проходу")) - в громадському транспорті, в супермаркетах... та будь де - чіплялись би до чоловіків/самі б підходили знайомитись
Але ж покищо цього не спостерігаємо?
Чи то вже умовні бангладешці компенсують нестачу наших чоловіків?
, що скажете?
Вистачає Вам покищо чоловіків в Україні, чи ви за ними закордон їздите?))
Чи просто регулярно замінюєте батарейки в своїй іграшці...?
😁
В залежності від обставин і смаків всі 3 випадки мають право на життя у жінок ) Нестачі чоловіків у Києві я особисто не виявила.
Ви також не бачите змін навкруги, що соло подорожі стали мейнстрімом у молоді незалежно від гендеру?
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stm
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:22
_hunter написав: stm написав: Бетон написав:
Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.
Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.
Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?
Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.
Почему мне должно не плевать на государство. На власть?
Мне дорога страна и люди.
Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці
Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??
Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.
Сколько денег я потрачу на бензин? Время.
Вот тут сорян - не понимаю. Есть же Револют - все можно из удобного кресла делать...
Ха ха. Коварный НБУ и это запрещает. 100 тысяч на переводы в месяц.
Но.
Револют это не банк. Они меня блоконули без указания причин. Как, собственно, и вайз
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:25
Кондиционерщики ставили кондеи в дбр. Грят сидят бездельники, ржут, пьют кофе, выбирают автомобили для покупки, в розетке шарятся.
А вы ло..и дальше платите налоги
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